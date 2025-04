Les ingénieurs Porsche encore une fois au sommet : la batterie CA qui va tout changer

Depuis leurs débuts, les véhicules électriques reposent sur un schéma technique bien rodé : une batterie haute tension en courant continu (DC), un onduleur pour convertir ce courant en alternatif (AC), et un moteur triphasé qui assure la propulsion. Ce modèle fonctionne, mais il ajoute de la complexité, du poids et des pertes d’énergie à chaque étape de conversion.

C’est justement ce que Porsche veut remettre en question. Son concept de batterie à courant alternatif repense l’ensemble : la batterie elle-même génère le courant alternatif, directement adapté au moteur électrique, sans passer par un onduleur externe. Le résultat ? Une chaîne de puissance plus compacte, plus efficace et plus intelligente.

Une batterie modulaire pensée pour délivrer directement du courant alternatif

Techniquement, Porsche divise sa batterie haute tension en 18 modules individuels, répartis en trois groupes correspondant aux trois phases du moteur électrique. Ces modules peuvent être activés et connectés dynamiquement via un système de commutateurs de puissance qui forment un Convertisseur Multiniveau Série-Parallèle (MMSPC).

Ce système permet de moduler la tension et la fréquence de sortie de la batterie, pour créer un courant alternatif triphasé directement à la sortie du pack batterie. L’électronique de contrôle adapte en temps réel la configuration des modules pour répondre à la demande du moteur. En clair : le moteur est alimenté sans transformation intermédiaire, avec une souplesse et une précision accrues.

Des bénéfices concrets pour les véhicules électriques de demain

L’intérêt principal de cette innovation est la suppression de l’onduleur traditionnel, un composant coûteux, volumineux et énergivore. En l’éliminant, Porsche vise une réduction notable du poids total du véhicule, un gain de place, et surtout une meilleure efficacité énergétique, puisque chaque conversion de courant entraîne des pertes.

Autre avantage : la modularité et la sécurité. En cas d’accident ou de défaillance, chaque module peut être désactivé individuellement, réduisant les risques électriques pour les secours comme pour les occupants. Cette architecture ouvre également la voie à une maintenance plus ciblée, voire à des batteries partiellement réparables ou reconfigurables.

Un concept encore en développement, mais à fort potentiel

À ce jour, la batterie AC développée par Porsche a été validée en laboratoire et a passé avec succès les tests sur banc d’essai. Aucune date de mise en production n’a été annoncée, et le constructeur reste discret sur les projets concrets qui pourraient bénéficier de cette technologie.

Néanmoins, ce développement s’inscrit dans une logique d’innovation structurelle portée par Porsche, à la croisée de la performance et de l’efficience. Si le concept se concrétise, il pourrait transformer la manière même dont les véhicules électriques sont conçus, en rapprochant toujours plus l’architecture électrique des contraintes réelles de la conduite sportive et haut de gamme.