Découvrez le ‘petit frère’ économique du Land Cruiser que Toyota pourrait enfin amener en France

Le marché des véhicules tout-terrain connaît une polarisation croissante, avec d’un côté des SUV urbains aux capacités limitées et de l’autre des 4×4 premium aux tarifs prohibitifs. Cette situation laisse de nombreux consommateurs espagnols sans solution abordable pour accéder à un véritable véhicule tout-terrain.

En raison de son expansion sur le marché mondial et de la diversité des besoins des pays dans lesquels il est présent, Toyota peut être le constructeur qui propose la plus grande variété de modèles de tous ceux qui façonnent l’industrie automobile. Le portefeuille de produits est tel que, sur de nombreux marchés, les voitures les plus vendues sont à peine connues dans cette partie du monde, comme le modèle sur lequel nous voulons nous concentrer dans ces lignes.

Ce 4×4 économique, qui évoque esthétiquement le prestigieux Land Cruiser tout en adoptant une approche plus pragmatique, pourrait bien être la réponse aux attentes des Espagnols en quête d’un véhicule robuste, polyvalent et accessible. Avec ses capacités tout-terrain authentiques et son prix contenu, il comblerait un vide important sur un marché où l’accessibilité financière ne devrait pas compromettre la fonctionnalité.

Un design imposant et modernisé

Le Toyota Fortuner se distingue par une silhouette musclée, inspirée des SUV tout-terrain de la marque. Sa face avant massive, sa calandre proéminente et ses phares LED modernisés lui donnent une présence forte sur la route.

Selon les versions, il peut être équipé de jantes de 18 ou 20 pouces, tandis que ses protections de bas de caisse et ses passages de roue élargis renforcent son image de véhicule taillé pour l’aventure.

Une motorisation fiable et adaptée à tous les terrains

Sous le capot, le Fortuner est principalement proposé avec un moteur diesel 2.8 litres de 204 chevaux, couplé à une transmission automatique ou manuelle. La puissance est envoyée aux quatre roues grâce à un système 4×4 enclenchable, lui permettant d’affronter des conditions de route extrêmes, des pistes sablonneuses aux terrains rocailleux.

Toyota propose également une version hybride légère (mild-hybrid 48V), qui vise à réduire la consommation et les émissions, tout en conservant les performances et l’autonomie nécessaires pour les longs trajets.

Un habitacle spacieux et technologique

À l’intérieur, le Toyota Fortuner mise sur le confort et la praticité. Son habitacle spacieux peut accueillir jusqu’à sept passagers, avec une modularité optimisée pour offrir un espace de chargement généreux.

Côté technologie, le SUV embarque un écran tactile de 10 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des aides à la conduite avancées comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne et la surveillance des angles morts.

Caractéristique Détails Motorisation 2.8L Diesel (204 ch) / Version mild-hybrid 48V Transmission Automatique ou manuelle, 4×4 enclenchable Capacité Jusqu’à 7 places Technologie Écran tactile 10″, Apple CarPlay, Android Auto Aides à la conduite Régulateur adaptatif, alerte de franchissement, angles morts Rivalise avec Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu MU-X Disponibilité Asie, Afrique, Amérique latine (non disponible en Europe)

Un SUV absent du marché européen mais incontournable ailleurs

Bien que le Toyota Fortuner ne soit pas disponible en Europe, il domine de nombreux marchés émergents où sa fiabilité et sa capacité à encaisser les kilomètres sur des routes difficiles en font un choix privilégié.

Dans ces régions, il rivalise directement avec le Ford Everest, l’Isuzu MU-X et le Mitsubishi Pajero Sport, en offrant un excellent rapport qualité-prix pour un SUV tout-terrain familial.

Son absence en Europe est principalement due à la réglementation sur les émissions et aux préférences des consommateurs qui s’orientent davantage vers des SUV hybrides et électriques.