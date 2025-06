Phénomène SUV : garantie 7 ans, prix mini et production européenne, la formule du succès !

L’Omoda 5 continue de s’imposer comme une alternative intéressante sur le segment des SUV compacts, grâce à un design moderne, un équipement riche et un prix compétitif. Pour le mois de mars 2025, la marque propose une offre particulièrement attractive : 149 € par mois, sous condition de financement, rendant ce modèle encore plus accessible pour les acheteurs à la recherche d’un véhicule polyvalent et abordable.

Avec une garantie de 7 ans, un moteur turbo de 145 chevaux et un habitacle bien équipé, l’Omoda 5 s’impose comme une alternative crédible face aux Peugeot 3008, Nissan Qashqai et Hyundai Tucson.

Un design moderne et dynamique

L’Omoda 5 arbore un design audacieux et futuriste, avec une calandre imposante, des optiques LED effilées et des lignes dynamiques qui lui confèrent une forte présence sur la route. Ses jantes de 18 pouces, livrées de série, renforcent son allure sportive, tandis que l’arrière se distingue par une signature lumineuse traversante et un spoiler flottant qui accentuent son dynamisme.

Avec ses dimensions compactes et une garde au sol rehaussée, il se positionne parfaitement pour une utilisation urbaine comme pour des trajets plus longs.

Un habitacle moderne et technologique

L’intérieur de l’Omoda 5 se distingue par une présentation soignée et une dotation technologique généreuse. On retrouve de série un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, accompagné d’un écran tactile central de la même taille, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Côté confort, les sièges avant sont sportifs, chauffants et ventilés, un équipement rarement proposé sur un SUV de ce segment à ce tarif. On note également la présence d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’une caméra de recul, ainsi que de capteurs de stationnement avant et arrière pour faciliter les manœuvres.

L’ergonomie est bien pensée, avec une console centrale épurée et des matériaux agréables au toucher, offrant une ambiance premium pour un SUV de cette gamme de prix.

Un moteur turbo essence performant et économique

Sous le capot, l’Omoda 5 est animé par un moteur essence 1.6 Turbo développant 145 chevaux, associé à une transmission automatique qui privilégie le confort et la souplesse de conduite.

Les performances sont adaptées à un usage quotidien, avec des reprises correctes et une consommation contenue pour un SUV essence. Bien que l’Omoda 5 ne propose pas encore de motorisation hybride ou électrique, il reste un choix pertinent pour ceux qui privilégient un véhicule essence moderne et bien équipé.

Un prix encore inconnu en France, mais qui s’annonce compétitif

Si le prix exact du Omoda 5 en France n’a pas encore été dévoilé, il devrait rester très compétitif par rapport aux autres SUV compacts du marché. En Espagne, son tarif démarre à environ 26 000 €, et avec l’offensive des marques chinoises en Europe, il est probable que Chery, la maison-mère d’Omoda, applique une stratégie agressive pour séduire les acheteurs français. Face aux Peugeot 3008, Renault Austral et Nissan Qashqai, il pourrait se positionner comme une alternative plus abordable, tout en offrant un équipement riche et une garantie de 7 ans, de quoi attirer une clientèle à la recherche d’un excellent rapport qualité-prix.

L’un des arguments phares de l’Omoda 5 en mars 2025 est sans doute son offre de financement à 149 € par mois. Pour bénéficier de cette mensualité avantageuse, il faut :

Un apport de 7 998,22 €

46 mensualités de 149 €

Une dernière mensualité de 13 079,52 €

Au total, le prix au comptant du véhicule s’élève à 26 263,73 €, un tarif qui reste bien placé par rapport aux concurrents offrant un niveau d’équipement similaire.

Un SUV qui bouscule le segment des compactes

Avec cette offre compétitive, l’Omoda 5 s’impose comme une alternative intéressante pour les acheteurs cherchant un SUV moderne, bien équipé et abordable. Son design affirmé, son habitacle technologique et son moteur turbo efficient en font une proposition séduisante face aux leaders du segment.

Grâce à sa garantie de 7 ans, il rassure également sur le long terme, une donnée essentielle pour ceux qui souhaitent investir dans un SUV fiable et accessible.

Reste à voir si ce modèle parviendra à s’imposer durablement sur le marché européen, où la concurrence est rude, notamment avec l’arrivée de nombreux SUV hybrides et électriques.