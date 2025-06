Ce micro-SUV turbo à boîte manuelle défie les standards : la version abordable qui change la donne en ville

L’Opel Mokka 1.2 T Edition s’impose comme un SUV urbain dynamique et polyvalent, idéal pour ceux qui recherchent un véhicule compact avec un style affirmé et des performances équilibrées. Son design moderne, marqué par la calandre Vizor emblématique d’Opel et des phares LED affûtés, lui confère une présence élégante sur la route.

Son gabarit compact (4,15 m de long, 1,79 m de large) lui permet de se faufiler en ville tout en offrant un bon espace intérieur. À l’arrière, les feux horizontaux accentuent la largeur du véhicule et renforcent son allure robuste.

Disponible en plusieurs coloris et finitions, l’Opel Mokka 1.2 T Edition reste une option attractive sur le marché des SUV urbains, rivalisant avec des modèles comme le Renault Captur, le Peugeot 2008 ou le Volkswagen T-Roc.

Une motorisation essence efficace et adaptée à tous les usages

Sous le capot, l’Opel Mokka 1.2 T Edition est équipé du moteur essence 1.2 Turbo, développant 100 chevaux et 205 Nm de couple. Ce bloc 3 cylindres est associé à une boîte manuelle à six rapports, offrant des performances équilibrées et une consommation maîtrisée.

Avec une accélération de 0 à 100 km/h en 10,6 secondes et une vitesse maximale de 188 km/h, le Mokka 1.2 T Edition se montre suffisamment dynamique pour une utilisation quotidienne, aussi bien en ville que sur route. Sa consommation moyenne annoncée à 5,8 l/100 km (cycle WLTP) en fait un véhicule économique à l’usage.

Grâce à son châssis agile et son poids contenu, le SUV offre une conduite plaisante et confortable, tout en assurant un bon niveau de dynamisme dans les courbes.

Un habitacle technologique et fonctionnel

L’intérieur du Mokka 1.2 T Edition met l’accent sur la modernité et la connectivité. Il intègre un tableau de bord numérique et un écran tactile central de 7 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. L’ergonomie est bien pensée, avec des commandes accessibles et des rangements pratiques.

L’espace à bord est optimisé pour offrir un confort suffisant aux passagers, avec des sièges bien dessinés et un espace arrière correct pour un SUV compact. Le coffre de 350 litres, extensible grâce aux sièges rabattables, permet de répondre aux besoins du quotidien.

Côté équipements, l’Opel Mokka 1.2 T Edition bénéficie de plusieurs aides à la conduite modernes, incluant :

Le régulateur et limiteur de vitesse

L’alerte de franchissement de ligne

La reconnaissance des panneaux de signalisation

Le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons

Un SUV urbain accessible et bien placé sur le marché

Avec un prix d’entrée situé autour de 22 000 €, l’Opel Mokka 1.2 T Edition se positionne comme une alternative abordable face à ses concurrents. Son rapport qualité-prix intéressant, couplé à un design attractif et une motorisation efficace, en fait un choix pertinent pour ceux qui recherchent un SUV compact sans compromis sur la technologie et le confort.

Bien que les versions électriques et hybrides commencent à dominer le segment, l’Opel Mokka 1.2 T Edition reste un choix judicieux pour ceux qui privilégient une motorisation essence accessible et éprouvée.

Avec son style distinctif, son habitacle moderne et son efficacité énergétique, ce modèle continue d’être une référence sur le marché des SUV urbains.