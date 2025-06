La Renault 5 prépare sa révolution : Ce qui ne changera pas sur le best-seller 2024

Le Renault 5 E-Tech a su conquérir les amateurs de citadines électriques en combinant un design rétro inspiré des années 1970 et une technologie moderne. Son succès a été confirmé par une distinction prestigieuse : il a été élu Voiture de l’Année 2025 en Europe. Ce titre illustre l’engouement du public et des experts pour ce modèle qui, dès son lancement, s’est imposé comme l’une des références sur le segment des voitures électriques abordables.

Renault a réussi à marier nostalgie et innovation, en proposant un modèle qui rappelle l’emblématique Renault 5 des années 70-80, tout en intégrant les dernières avancées en matière d’électrification. Son gabarit compact, son autonomie optimisée et son prix compétitif en font une alternative crédible aux citadines thermiques et électriques déjà bien installées, comme la Peugeot e-208 ou la Fiat 500e.

Mais malgré ce succès, Renault ne compte pas s’arrêter là. La marque prépare déjà une mise à jour majeure pour 2026, avec un objectif clair : rendre le Renault 5 encore plus accessible tout en maintenant ses performances.

Des évolutions techniques dès 2026 : des batteries plus accessibles

L’un des principaux défis des véhicules électriques reste leur coût de production, largement influencé par le prix des batteries. Pour répondre à cette problématique et rendre le Renault 5 E-Tech encore plus attractif, Renault prévoit d’abandonner les batteries NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) au profit de nouvelles batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate) dès 2026.

Quels avantages pour ces nouvelles batteries ?

Réduction des coûts de production de 20 % , ce qui pourrait permettre d’afficher un prix autour de 20 000 euros .

, ce qui pourrait permettre d’afficher un prix autour de . Durée de vie plus longue et meilleure stabilité thermique, limitant les risques de surchauffe.

et meilleure stabilité thermique, limitant les risques de surchauffe. Légère baisse de la densité énergétique, mais un impact limité sur l’autonomie globale du véhicule.

Avec cette transition, Renault espère rendre le Renault 5 plus accessible à un plus large public et répondre aux attentes de nombreux automobilistes qui cherchent une électrique abordable sans compromis sur la fiabilité.

Un design emblématique préservé

Si les évolutions techniques du Renault 5 E-Tech sont importantes, Renault tient à préserver l’un de ses plus grands atouts : son design rétro-moderne. L’aspect visuel du modèle a été largement plébiscité par le public, qui apprécie ce mélange entre nostalgie et modernité.

Fabrice Cambolive, PDG de Renault, a insisté sur ce point : “Quand on gagne ainsi, c’est parce qu’on est différent.” La marque souhaite donc éviter de modifier l’apparence du Renault 5, tout en procédant à quelques ajustements mineurs si nécessaire. Parmi ces évolutions potentielles, on peut imaginer :

Des optimisations aérodynamiques pour améliorer l’autonomie.

Un affinage des finitions intérieures pour renforcer le confort et l’ergonomie.

De nouvelles options de personnalisation pour séduire encore plus de clients.

Ce choix stratégique illustre la confiance de Renault dans son approche stylistique et sa capacité à imposer un design unique dans un marché électrique parfois jugé trop uniforme.

Quelles perspectives pour le Renault 5 sur le marché des électriques ?

Avec l’adoption des batteries LFP et la conservation de son identité visuelle forte, le Renault 5 E-Tech se positionne comme un acteur clé du marché des citadines électriques abordables. Toutefois, la concurrence ne cesse de croître, avec des modèles comme la Peugeot e-208, la Fiat 500e ou encore la Dacia Spring qui visent également à démocratiser l’électrique.

Voici les atouts qui pourraient permettre au Renault 5 de conserver sa domination sur ce segment :

Un prix plus compétitif grâce à la réduction des coûts de production.

Un design distinctif et immédiatement reconnaissable.

Une technologie éprouvée et un bon compromis entre autonomie et prix.

Une image de marque forte, capitalisant sur la réputation de Renault en matière d’électrification.

En adoptant une stratégie basée sur l’accessibilité et l’identité visuelle, Renault espère faire du Renault 5 une référence durable sur le marché des citadines électriques. Si la marque parvient à maintenir un prix attractif tout en améliorant encore ses performances, il y a fort à parier que ce modèle continuera à séduire de nombreux conducteurs urbains et périurbains à la recherche d’un véhicule électrique pratique, économique et plein de caractère.