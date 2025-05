640L de coffre et -20 000€ qu’une BMW Série 5 : La break qui défie le premium

Škoda poursuit son offensive sur le segment des berlines familiales en proposant une offre spéciale sur la Superb 2025, un modèle qui se démarque par son confort, son espace généreux et ses technologies modernes. Avec une remise allant jusqu’à 4 700 € et des formules de location longue durée (LLD) avantageuses, la marque tchèque espère séduire les particuliers et les professionnels à la recherche d’une alternative haut de gamme aux modèles allemands.

Un design élégant et une habitabilité améliorée

Le restylage de la Škoda Superb 2025 affine encore un peu plus son allure, avec une calandre plus affirmée, des optiques Full Matrix LED et une silhouette élancée qui renforce son côté statutaire. Malgré une allure plus dynamique, la Superb reste l’une des berlines les plus spacieuses du marché, avec une longueur de 4,91 m et un empattement généreux, offrant un espace aux jambes inégalé pour les passagers arrière.

Côté coffre, la Superb Berline propose 625 litres de volume, tandis que la version Combi atteint 690 litres, faisant d’elle une référence pour les longs trajets et les professionnels cherchant un véhicule à la fois fonctionnel et élégant.

Des motorisations hybrides et thermiques performantes

Škoda mise sur des motorisations efficientes pour répondre aux nouvelles normes environnementales sans sacrifier les performances. L’offre actuelle comprend :

Motorisation Puissance Transmission Consommation mixte 1.5 TSI Hybrid 150 ch DSG7 5,8 L/100 km 2.0 TDI 150 ch DSG7 5,0 L/100 km 2.0 TDI 193 ch 4×4 DSG7 5,5 L/100 km 2.0 TSI 265 ch 4×4 DSG7 7,2 L/100 km

L’hybridation légère sur le moteur 1.5 TSI Hybrid permet d’optimiser la consommation en ville grâce à un système 48V, tout en bénéficiant de la vignette Crit’Air 1, un atout pour les conducteurs circulant en zones à faibles émissions (ZFE).

Un intérieur premium et technologique

L’habitacle de la Superb 2025 mise sur la modernité et le confort, avec :

Un écran tactile central de 13 pouces , compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil

, compatible Un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces

Un nouvel affichage tête haute (optionnel)

Des sièges chauffants et ventilés avec massage (finition haut de gamme)

(finition haut de gamme) Une sellerie en cuir ou en tissu recyclé selon les versions

L’ergonomie a été repensée avec moins de boutons physiques, mais Škoda a conservé des commandes essentielles pour la climatisation et les aides à la conduite, évitant ainsi les frustrations liées aux interfaces 100 % tactiles que l’on retrouve chez certains concurrents.

Une offre de financement compétitive

Škoda facilite l’accès à la Superb 2025 avec une offre de location longue durée (LLD) particulièrement avantageuse :

Modèle Apport Loyer mensuel Durée Superb Berline Selection 1.5 TSI Hybrid 150 DSG7 0 € 599 €/mois 37 mois Superb Combi Selection 1.5 TSI Hybrid 150 DSG7 0 € 537 €/mois 25 mois

Ces offres incluent l’entretien et l’assistance sur toute la durée du contrat, offrant ainsi une tranquillité d’esprit aux clients.

Un rapport qualité/prix imbattable dans sa catégorie

Avec son habitabilité record, son niveau de confort élevé et ses équipements technologiques modernes, la Škoda Superb 2025 reste une valeur sûre pour les familles et les professionnels recherchant une berline statutaire sans atteindre les tarifs premium des marques allemandes.

Grâce à son offre promotionnelle de février 2025, elle devient une alternative très compétitive face à des modèles comme la Volkswagen Passat, la Peugeot 508 ou encore la Toyota Camry.

Škoda prouve une fois de plus que l’on peut allier luxe, espace et performances sans exploser son budget. Une opportunité à saisir pour ceux qui veulent une berline spacieuse, moderne et bien équipée à un prix attractif.