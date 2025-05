Crise de l’électrique : les constructeurs exigent des aides d’urgence face à l’effondrement des ventes

Alors que les ventes de véhicules électriques ralentissent fortement en France, les constructeurs automobiles sonnent l’alarme face à une baisse de la demande et à des politiques d’aides fluctuantes. La réduction du bonus écologique combinée à l’augmentation des taxes sur les véhicules importés, notamment ceux venant de Chine, fait craindre un effondrement du marché.

Dans ce contexte, les marques asiatiques adoptent des positions divergentes : BYD demande la suppression des taxes douanières sur les voitures chinoises, tandis que Hyundai et Kia plaident pour un commerce plus équilibré et équitable. Une situation qui pourrait profondément transformer l’industrie automobile européenne.

La demande en véhicules électriques s’essouffle

Le début d’année 2025 est marqué par un net ralentissement des ventes de voitures électriques en France. Après plusieurs années de croissance, l’incertitude liée aux aides gouvernementales, les prix encore élevés et les difficultés d’accès aux bornes de recharge freinent l’adoption de ces véhicules.

La réduction du bonus écologique complique la transition pour les consommateurs. De plus, les tensions économiques et l’inflation poussent une partie des acheteurs à privilégier les véhicules thermiques ou hybrides, jugés plus accessibles et moins contraignants.

Ce ralentissement des ventes inquiète particulièrement les constructeurs asiatiques, qui misent sur une électrification massive du marché européen.

BYD réclame la fin des taxes sur les véhicules chinois

BYD, le géant chinois de l’électrique, estime que les nouvelles taxes imposées par l’Union Européenne faussent la concurrence et freinent l’accès à des véhicules électriques abordables. La Commission Européenne envisage en effet des droits de douane pouvant atteindre 20 à 30 % sur les voitures produites en Chine, afin de protéger l’industrie locale face à l’arrivée massive de modèles chinois à bas prix.

BYD plaide donc pour une suppression de ces barrières douanières, arguant que l’Europe a besoin de véhicules électriques accessibles pour accélérer sa transition énergétique. Selon la marque, la taxation pénalise avant tout les consommateurs, qui se retrouvent avec moins de choix et des prix artificiellement gonflés.

Hyundai et Kia défendent un commerce plus équilibré

De leur côté, Hyundai et Kia, bien qu’également touchés par ces taxes (leurs usines en Chine exportent vers l’Europe), ne partagent pas la position de BYD. Les constructeurs coréens plaident plutôt pour un commerce plus équilibré et équitable, sans dumping ni distorsion du marché.

Selon eux, la priorité devrait être de rétablir des règles de concurrence saine, où tous les acteurs respecteraient les mêmes normes environnementales et sociales. Hyundai et Kia investissent massivement en Europe, notamment avec des usines en République tchèque et en Slovaquie, et estiment que les marques chinoises devraient suivre le même modèle au lieu de profiter d’une production à bas coût hors d’Europe.

Vers un redécoupage du paysage automobile ?

La crise actuelle autour du véhicule électrique pourrait profondément transformer le marché européen. Plusieurs scénarios sont envisageables :

Si les taxes sur les voitures chinoises sont maintenues ou augmentées , des marques comme BYD, MG et NIO pourraient ralentir leurs exportations vers l’Europe ou être contraintes d’installer des usines locales .

, des marques comme pourraient ou être contraintes d’installer . Si les aides à l’achat continuent de baisser , le passage au 100 % électrique pourrait être fortement ralenti , avec un retour en force des modèles hybrides et thermiques .

, le passage au 100 % électrique pourrait être , avec un retour en force des modèles . Si l’Europe ne trouve pas un équilibre entre protection du marché et ouverture aux innovations asiatiques, des marques comme Hyundai, Kia et Tesla pourraient profiter du vide laissé par les constructeurs chinois.

L’Europe face à un dilemme stratégique

L’Union Européenne et le gouvernement français devront prendre des décisions cruciales dans les mois à venir. Entre protéger les industriels locaux et garantir un accès à des voitures électriques abordables, l’équilibre sera difficile à trouver.

L’issue de cette crise pourrait redéfinir le paysage automobile européen pour les prochaines décennies, en déterminant quels constructeurs seront les leaders de la transition électrique… et lesquels risquent de disparaître.