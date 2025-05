Avec l’arrivée du Junior Ibrida Q4, Alfa Romeo marque son grand retour sur le segment des SUV compacts premium. Ce B-SUV hybride, qui s’attaque directement à la Lexus LBX, mise sur une mécanique électrifiée de 145 ch, une transmission intégrale optionnelle et un comportement dynamique fidèle à l’ADN Alfa Romeo.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 arbore un design agressif et sportif, reprenant les codes esthétiques de la marque italienne. La face avant se distingue par une calandre en V distinctive, entourée de feux LED affinés, tandis que les lignes tendues et les ailes marquées renforcent son dynamisme.

Avec une longueur d’environ 4,15 mètres, il s’inscrit parfaitement dans le segment des SUV urbains premium, aux côtés du MINI Countryman ou du Lexus LBX. Son empattement généreux optimise l’espace intérieur, garantissant un bon confort pour quatre adultes.

Une motorisation hybride avec transmission intégrale en option

Sous le capot, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 adopte une architecture hybride légère, combinant :

Un moteur essence 1.2 Turbo

Un système micro-hybride 48V

Une transmission automatique à 6 rapports à double embrayage

Cette configuration développe 145 ch en puissance combinée, avec un couple optimisé pour offrir des relances dynamiques et une consommation maîtrisée.

La grande nouveauté réside dans la possibilité d’opter pour une transmission intégrale Q4. Grâce à l’ajout d’un second moteur électrique sur l’essieu arrière, le Junior Ibrida Q4 bénéficie d’une meilleure motricité sur surfaces glissantes et d’un comportement plus sécurisant, sans sacrifier l’efficacité énergétique.

Avec une accélération de 0 à 100 km/h en 9,1 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h, ce modèle promet une conduite dynamique, tout en conservant une consommation maîtrisée de 5,2 l/100 km (cycle WLTP).

Une conduite sur mesure avec quatre modes de gestion

Pour adapter son comportement à toutes les situations, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 propose quatre modes de conduite :

Dynamic : réactivité accrue et performances optimisées

: réactivité accrue et performances optimisées Natural : équilibre entre confort et consommation

: équilibre entre confort et consommation Advance Efficiency : mode éco privilégiant l’économie de carburant

: mode éco privilégiant l’économie de carburant Q4 : gestion intelligente de la transmission intégrale pour une motricité optimale

Cette configuration permet d’adapter la réponse du véhicule selon les besoins, une approche que l’on retrouve sur les modèles sportifs Alfa Romeo.

Un intérieur premium et bien équipé

À bord, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 mise sur un univers technologique et raffiné. De série, il propose :

Un tableau de bord numérique

Un écran multimédia de 10,25 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto

compatible Une climatisation automatique

Un système audio premium

Un éclairage LED intérieur personnalisable

Les finitions haut de gamme ajoutent des jantes de 18 pouces, un hayon motorisé, une caméra de recul et un chargeur sans fil pour smartphone.

Côté sécurité, il bénéficie des dernières aides à la conduite (ADAS), incluant le freinage d’urgence, l’alerte de franchissement de ligne et le régulateur de vitesse adaptatif.

Un tarif attractif face à la concurrence

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 est disponible à la commande en Europe, avec un prix de départ de 36 500 €. Toutefois, en version traction avant (sans Q4), son tarif peut descendre à 29 000 €, le rendant plus accessible que ses rivaux directs comme le Lexus LBX (dès 38 500 €) ou le MINI Countryman hybride.

Avec son style distinctif, son hybridation efficiente et ses prestations haut de gamme, ce SUV compact s’impose comme une alternative crédible aux références premium du marché, tout en conservant l’âme sportive propre à Alfa Romeo.