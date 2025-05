Renault fait un geste révolutionnaire : une technologie de sécurité incendie offerte gratuitement à toute l’industrie automobile !

Alors que les véhicules électriques se multiplient sur les routes, la question de leur sécurité en cas d’incendie reste un enjeu majeur. Contrairement aux voitures thermiques, les batteries lithium-ion des véhicules électriques peuvent prendre feu rapidement et être très difficiles à éteindre, nécessitant parfois plusieurs heures et des milliers de litres d’eau pour être maîtrisées. Face à ce défi, Renault a développé le Fireman Access, un dispositif qui permet aux pompiers d’intervenir plus rapidement et efficacement sur ces incendies.

Mais l’initiative du constructeur français ne s’arrête pas là : Renault a décidé de rendre cette technologie accessible gratuitement à tous les autres constructeurs automobiles. Une démarche inédite qui pourrait révolutionner la sécurité des voitures électriques dans le monde entier.

Pourquoi les incendies de batteries sont-ils un problème ?

Les batteries lithium-ion présentent un risque particulier en cas d’accident ou de court-circuit. Lorsqu’un incendie démarre, un phénomène appelé “thermal runaway” peut se produire, entraînant une réaction en chaîne où les cellules s’embrasent successivement.

Sans une intervention rapide, le feu peut brûler pendant plusieurs heures et dégager des fumées toxiques. Actuellement, les pompiers doivent souvent plonger entièrement la voiture dans un conteneur rempli d’eau ou utiliser des milliers de litres d’eau sur plusieurs heures pour refroidir la batterie et stopper la réaction chimique.

C’est là que le Fireman Access de Renault change la donne.

Comment fonctionne le Fireman Access ?

Renault a intégré un disque adhésif sur un point spécifique de la batterie des véhicules électriques du groupe (Renault, Dacia, Alpine, Mobilize).

En cas d’incendie, les pompiers peuvent directement injecter de l’eau à haute pression à cet endroit précis, ce qui permet :

D’éteindre le feu en quelques minutes , contre plusieurs heures avec les méthodes actuelles.

, contre plusieurs heures avec les méthodes actuelles. D’utiliser 10 fois moins d’eau , réduisant ainsi l’impact environnemental des interventions.

, réduisant ainsi l’impact environnemental des interventions. D’empêcher la propagation de l’incendie, limitant les risques pour les secours et les passants.

Une technologie offerte gratuitement à l’industrie automobile

Renault a pris une décision étonnante : partager gratuitement le Fireman Access avec l’ensemble des constructeurs automobiles via une licence libre.

Dans une industrie où la concurrence est féroce et où chaque innovation est jalousement gardée, Renault fait le choix de prioriser la sécurité collective plutôt que de garder un avantage concurrentiel.

L’objectif est clair : inciter tous les constructeurs à intégrer ce dispositif pour que les pompiers puissent intervenir efficacement sur n’importe quelle voiture électrique, quel que soit le fabricant.

Un pas en avant pour la sécurité des voitures électriques

Avec le Fireman Access, Renault apporte une réponse concrète à une problématique majeure des voitures électriques. En facilitant l’extinction des incendies de batteries, cette innovation pourrait :

Renforcer la confiance des consommateurs dans les véhicules électriques.

dans les véhicules électriques. Réduire les risques pour les pompiers , qui sont souvent exposés à des situations dangereuses.

, qui sont souvent exposés à des situations dangereuses. Accélérer l’adoption des voitures électriques en garantissant une meilleure prise en charge en cas d’incident.

Mais la question reste : les autres constructeurs joueront-ils le jeu et adopteront-ils cette technologie ? Renault a posé les bases d’une amélioration majeure de la sécurité des voitures électriques, reste à voir si l’industrie automobile suivra cet exemple.