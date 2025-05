L’offensive électrique allemande : 3 SUV à prix cassé pour 2025

Opel s’apprête à renforcer son offre électrique en France en 2025 avec trois SUV abordables et adaptés aux besoins des automobilistes. Le constructeur allemand, désormais sous l’égide du groupe Stellantis, prévoit de lancer les nouvelles versions des Opel Mokka, Frontera et Grandland, avec des motorisations 100 % électriques et hybrides rechargeables. Avec un prix d’entrée estimé à 25 000 € après bonus écologique, Opel se positionne en concurrent direct des modèles comme le Peugeot e-2008, le Renault Scénic E-Tech ou encore le Volkswagen ID.4.

Trois SUV pour couvrir tous les segments

Opel mise sur trois modèles bien distincts pour séduire un large public.

Opel Frontera (SUV compact) : premier prix de la gamme électrique, il se dote d’un moteur de 113 ch alimenté par une batterie de 44 kWh , offrant environ 300 km d’autonomie WLTP . Disponible à partir de 29 000 € , il devient l’un des SUV électriques les plus accessibles du marché français.

Opel Mokka (SUV urbain premium) : plus puissant, il propose une motorisation électrique de 156 ch avec une batterie de 54 kWh permettant jusqu'à 408 km d'autonomie . Son tarif démarre à 36 900 € , mais grâce au bonus écologique et aux offres de reprise, il pourrait être accessible dès 30 900 € .

Opel Grandland (SUV familial) : disponible en version hybride rechargeable de 195 ch avec 87 km d'autonomie électrique ou en 100 % électrique de 213 ch avec 521 km d'autonomie WLTP, il s'adresse aux familles et aux gros rouleurs. Son prix débute à 39 000 € pour l'hybride et 44 000 € pour l'électrique, ce qui reste compétitif face aux modèles du segment.

Des SUV pensés pour la transition énergétique

L’objectif d’Opel est clair : proposer des SUV électriques accessibles et adaptés aux contraintes actuelles du marché. En misant sur des autonomies compétitives, des prix agressifs et un réseau de recharge en pleine expansion, la marque espère convaincre les automobilistes encore hésitants à passer à l’électrique.

Avec un design modernisé, un équipement technologique complet et un positionnement tarifaire attractif, Opel pourrait bien séduire une large clientèle française et s’imposer comme un acteur clé de la mobilité électrique en 2025.

Opel mise sur l’accessibilité pour démocratiser l’électrique

L’un des principaux défis du marché des véhicules électriques en France reste le prix d’achat, souvent jugé trop élevé malgré les aides gouvernementales. Opel entend répondre à cette problématique avec son SUV d’entrée de gamme, le Frontera, qui, après déduction du bonus écologique et d’une éventuelle offre de reprise, pourrait être disponible dès 25 000 €.

Ce positionnement tarifaire agressif vise à concurrencer les Dacia Spring, MG ZS EV et Citroën ë-C3, tout en offrant un véhicule plus spacieux et mieux équipé. Avec une autonomie d’environ 300 km WLTP, le Frontera répondra aux besoins des trajets urbains et périurbains, là où la recharge rapide n’est pas toujours indispensable.

Le Mokka et le Grandland, quant à eux, visent une clientèle prête à investir un peu plus pour obtenir une autonomie supérieure et des prestations haut de gamme. Le Grandland électrique, avec 521 km d’autonomie WLTP, pourrait séduire ceux qui recherchent un véhicule familial zéro émission sans compromis sur la polyvalence.

Une montée en gamme technologique et un réseau Stellantis en soutien

Au-delà des performances électriques, Opel met un point d’honneur à offrir une expérience de conduite moderne avec ses nouveaux SUV. Chaque modèle sera équipé d’un tableau de bord numérique, d’un écran tactile dernière génération compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que de nombreuses aides à la conduite (freinage automatique d’urgence, maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif, etc.).

Autre atout majeur pour Opel : son intégration dans le groupe Stellantis. Grâce à cette alliance, les futurs acheteurs bénéficieront du vaste réseau de bornes de recharge Free2Move eSolutions, déjà bien implanté en Europe. La compatibilité avec les infrastructures Ionity et d’autres fournisseurs permettra de recharger rapidement sur autoroute, un point clé pour convaincre les automobilistes habitués aux longs trajets.

Vers une électrification complète de la gamme Opel ?

Avec cette offensive électrique, Opel accélère sa transition vers une gamme 100 % électrifiée, en phase avec les objectifs de Stellantis. D’ici 2028, la marque ambitionne de ne plus commercialiser que des véhicules électriques en Europe, et ces trois SUV représentent une étape clé dans cette stratégie.

Le marché français, où les incitations fiscales pour les voitures électriques restent avantageuses, pourrait ainsi devenir un terrain propice au succès de ces modèles. Si Opel parvient à tenir ses promesses en matière de prix et de disponibilité, le Frontera, le Mokka et le Grandland pourraient bien s’imposer comme des références incontournables du marché des SUV électriques abordables.