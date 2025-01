L’icône du monospace renaît en SUV : hybride, 200 ch et seulement 5L/100km

Pendant des décennies, le Renault Espace a incarné le véhicule familial par excellence. Sa silhouette de monospace spacieux et modulable a marqué les années 80 et 90, devenant un symbole de la praticité et du confort. Cependant, les goûts et les besoins des consommateurs ont évolué, entraînant une mutation profonde du marché automobile. C’est dans ce contexte que Renault a décidé de réinventer son modèle emblématique.

Aujourd’hui, l’Espace se présente comme un SUV hybride moderne, tout en conservant l’essence de son ADN : offrir un véhicule pratique et spacieux. Avec des configurations de 5 ou 7 places, il s’adresse toujours aux familles, mais s’adapte mieux aux tendances actuelles. Ce repositionnement reflète non seulement une volonté de modernisation, mais aussi une réponse aux attentes croissantes en matière de véhicules plus économes en énergie et plus stylisés.

Une motorisation hybride performante et économique

Sous le capot, le nouveau Renault Espace propose une motorisation hybride innovante. Le système combine un moteur essence 1.2 litre à trois cylindres avec deux moteurs électriques, offrant une puissance totale de 200 chevaux. Ce choix garantit à la fois des performances solides et une efficacité énergétique remarquable.

Avec une consommation de carburant estimée à 4,6 litres aux 100 kilomètres, l’Espace hybride s’inscrit dans une logique d’économie et de durabilité. Ce chiffre le place parmi les modèles les plus sobres de son segment, un atout majeur pour les familles souhaitant réduire leur budget automobile tout en minimisant leur empreinte écologique.

La transmission automatique optimise la conduite, qu’elle soit urbaine ou sur de longs trajets. De plus, les batteries compactes permettent de préserver l’espace intérieur, garantissant ainsi le confort des passagers tout en offrant une expérience de conduite hybride fluide et silencieuse.

Les tendances de l’industrie : la transition des monospaces vers les SUV

La transformation du Renault Espace en SUV hybride est loin d’être un cas isolé. Elle reflète une tendance plus large dans l’industrie automobile : la disparition progressive des monospaces au profit des SUV. Ces dernières années, les préférences des consommateurs ont évolué en faveur des véhicules à l’allure plus robuste et dynamique, tout en conservant les fonctionnalités pratiques des monospaces.

Des modèles comme le Peugeot 3008, initialement conçu comme un monospace compact, ont connu une évolution similaire en adoptant une architecture de SUV dans leurs générations ultérieures. De même, Toyota a récemment lancé des modèles hybrides dans le segment des monospaces, montrant que la demande pour des véhicules pratiques et efficaces persiste, mais sous des formes nouvelles.

Ce changement est également lié aux politiques environnementales et aux réglementations européennes qui favorisent des véhicules plus compacts, économes et adaptés à un usage urbain. Le SUV hybride, comme le nouvel Espace, offre une réponse à ces défis, en combinant un style moderne, une consommation réduite et des motorisations moins polluantes.

Le Renault Espace face à la concurrence : un SUV hybride compétitif ?

Face à une concurrence féroce dans le segment des SUV hybrides, le Renault Espace se positionne comme une option solide et compétitive, en particulier pour les familles. Mais comment se compare-t-il à ses principaux rivaux ?

Peugeot 3008 hybride : Avec une motorisation hybride rechargeable offrant jusqu'à 225 chevaux, le 3008 met l'accent sur la puissance et l'autonomie en mode électrique. Cependant, son prix plus élevé et ses options limitées en termes de places (5 au maximum) pourraient jouer en faveur de l'Espace, qui propose une configuration 7 places.

Toyota Highlander hybride : Connu pour sa fiabilité et ses motorisations hybrides éprouvées, le Highlander offre également un espace généreux. Toutefois, son tarif premium et sa taille imposante peuvent être un frein pour ceux recherchant un véhicule plus compact et économique.

Skoda Kodiaq hybride : Avec son design élégant et ses équipements modernes, le Kodiaq représente une alternative sérieuse. Cependant, Renault mise sur l'efficacité énergétique supérieure de son Espace hybride pour séduire un public soucieux de ses dépenses.

En résumé, le nouvel Espace se démarque par son économie de carburant, sa modularité intérieure et son positionnement tarifaire compétitif (à partir de 39 482 euros). Ces éléments en font une proposition intéressante pour les acheteurs cherchant un SUV hybride adapté aux besoins familiaux.