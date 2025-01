La fin de l’ère SsangYong marque un nouveau départ pour le constructeur sud-coréen, désormais connu sous le nom de KGM (KG Mobility). Après des années marquées par des défis financiers, cette transformation s’impose comme un souffle d’air frais pour la marque. En capitalisant sur l’héritage de SsangYong tout en adoptant une stratégie résolument moderne, KGM ambitionne de se positionner comme un acteur incontournable sur la scène automobile internationale.

Le changement de nom ne s’accompagne pas seulement d’un rebranding, mais d’une véritable refonte de la gamme et de la philosophie de la marque. Avec une focalisation accrue sur la technologie, la durabilité et l’électrification, KGM entend séduire un public plus large, notamment les familles et les adeptes de véhicules électriques.

KGM Torres plus tout-terrain

Sous le capot, le KGM Torres est propulsé par un moteur 1.5 Turbo de 163 ch, qui est également disponible avec la conversion GPL, auquel cas il reçoit le label ECO. Il s’agit d’un moteur simple, sans trop de prétentions, et suffisant pour déplacer un véhicule de cette taille avec facilité. Ce moteur est disponible avec la transmission intégrale et la boîte automatique, la configuration la plus tout-terrain du Torres.

Attention toutefois à la consommation de carburant. Lors de notre essai du KGM Torres, nous avons constaté que sur de nombreux itinéraires, et en configuration traction intégrale, la consommation était même supérieure à 10 litres/100 kilomètres.

Caractéristique Valeur Cylindrée 1 497 cc Puissance 163 ch Couple maximal 280 Nm Vitesse maximale 191 km/h Carburant Essence / GPL Réservoir 50 l

Le KGM Torres : un SUV familial spacieux et polyvalent

Le KGM Torres, véritable star de la nouvelle gamme, se distingue par son design audacieux et ses dimensions généreuses. Conçu pour répondre aux besoins des familles modernes, ce SUV combine espace, confort et technologie avancée. Ses lignes robustes et élégantes ne laissent aucun doute sur ses ambitions : s’imposer comme une référence dans le segment des SUV familiaux.

À l’intérieur, le Torres offre un habitacle spacieux et modulable, idéal pour les longs trajets en famille. Doté des dernières innovations technologiques, il intègre un système multimédia intuitif, des aides à la conduite avancées et des matériaux de haute qualité pour garantir une expérience premium à ses utilisateurs. Avec une motorisation hybride et thermique, KGM veille à répondre aux attentes variées de ses clients, tout en préparant le terrain pour une transition électrique harmonieuse.

Caractéristique Mesure Longueur 4.700 mm Largeur 1.890 mm Hauteur 1.710 / 1.720 mm (avec rails) Empattement 2.680 mm Capacité du coffre Jusqu’à 599 l

KGM Torres EVX : l’ère de l’électrique pour KGM

Avec la version Torres EVX, KGM franchit une étape décisive dans sa transition vers l’électrification. Ce modèle 100 % électrique est conçu pour répondre aux nouvelles exigences environnementales et aux attentes croissantes des consommateurs en matière de mobilité durable.

Le Torres EVX conserve l’ADN familial et spacieux du modèle thermique, tout en y intégrant des technologies de pointe. Grâce à son partenariat stratégique avec BYD, KGM a pu intégrer les batteries innovantes Blade, connues pour leur sécurité et leur efficacité. L’autonomie annoncée dépasse les 400 kilomètres, ce qui positionne le Torres EVX comme un concurrent sérieux dans le segment des SUV électriques.

Ce modèle marque également une avancée esthétique, avec une calandre modernisée et des détails visuels qui soulignent son caractère électrique. À l’intérieur, l’accent est mis sur une expérience connectée, avec des interfaces numériques avancées et un confort optimisé.

Perspectives pour 2025 : nouveaux modèles et innovations à venir

L’année 2025 s’annonce déterminante pour KGM, qui prévoit de dévoiler plusieurs modèles destinés à divers segments du marché. En plus des déclinaisons du Torres, le constructeur coréen travaille sur des pick-up électriques et des solutions de mobilité encore plus durables.

Cette stratégie diversifiée s’appuie sur des alliances technologiques solides et une vision tournée vers le long terme. KGM entend conquérir de nouveaux marchés internationaux, tout en renforçant sa présence en Corée du Sud et en Europe. Avec des véhicules compétitifs et respectueux de l’environnement, la marque ambitionne de devenir un acteur clé de l’industrie automobile du futur.

L’engagement de KGM envers l’innovation ne se limite pas aux produits. La marque investit également dans des infrastructures de recharge et des services connectés, créant ainsi un écosystème complet pour ses clients. En misant sur une transition progressive mais audacieuse, KGM s’impose comme un exemple de résilience et de modernisation dans un secteur en pleine mutation.