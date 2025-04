Citroën prépare une C4 low-cost : La recette du succès de la C3 va être dupliquée

Le marché automobile traverse une période de transformation, où la compétitivité est essentielle pour les marques qui ciblent les segments abordables. Citroën, filiale de Stellantis, adopte une stratégie radicale pour son futur C4, en s’appuyant sur des méthodes éprouvées avec la C3. En optimisant les coûts de production, Citroën souhaite offrir des véhicules à un prix compétitif tout en conservant son identité.

Selon Thierry Koskas, PDG de Citroën, cette stratégie s’appuie sur une simplification des équipements et des processus de fabrication. L’objectif est clair : proposer un véhicule de segment C qui rivalise avec des marques comme Dacia, tout en répondant aux besoins des consommateurs soucieux de leur budget.

Le futur C4 : une optimisation sans compromis

L’une des pierres angulaires de cette stratégie est l’adoption de la plateforme Smart Car de Stellantis. Initialement conçue pour des modèles plus petits, cette architecture modulaire peut être adaptée à des véhicules plus grands comme le C4. Cette flexibilité permet de limiter les coûts de développement tout en garantissant une base robuste et performante.

La plateforme offre également des avantages en termes de production. En rationalisant les composants partagés avec d’autres modèles du groupe Stellantis, Citroën peut réduire les dépenses tout en maintenant une cohérence sur l’ensemble de la gamme. Cependant, des interrogations subsistent quant à la capacité de cette plateforme à répondre aux exigences des consommateurs de véhicules de segment C, qui attendent souvent plus de confort et d’espace.

Performances : Son moteur électrique de 156 ch offre un couple immédiat et un 0 à 100 km/h en environ 9 secondes. Son autonomie WLTP atteint jusqu’à 420 km, ce qui représente une amélioration notable par rapport à la version précédente.

Délocalisation et impact économique : production au Maroc

Dans le cadre de sa stratégie de réduction des coûts, Citroën envisage de déplacer la production du futur C4 de l’Espagne vers le Maroc. Cette décision s’appuie sur le potentiel de réduction significative des coûts de fabrication dans un pays où la main-d’œuvre et les infrastructures sont particulièrement compétitives. Cette délocalisation pourrait permettre à Citroën de proposer un prix final plus attractif, un élément clé pour séduire les acheteurs du segment C, toujours attentifs au rapport qualité-prix.

Cependant, cette approche soulève également des questions. Pour certains consommateurs, la perception de la qualité pourrait être affectée par une production éloignée des centres industriels traditionnels. De plus, la concurrence des marques locales ou des constructeurs asiatiques pourrait compliquer l’entrée du C4 sur un marché saturé par des véhicules abordables et bien équipés. Malgré ces défis, Citroën semble convaincue que cette stratégie est essentielle pour renforcer sa compétitivité.

Un modèle pour l’avenir : Citroën face à ses concurrents

Avec cette approche, Citroën se positionne comme un acteur clé dans le segment des véhicules abordables, en adoptant une stratégie proche de celle de Dacia ou des marques chinoises comme MG. En simplifiant les processus de production et en optimisant les coûts, Citroën peut se concentrer sur les besoins essentiels des consommateurs tout en restant compétitive face à ces rivaux.

La clé du succès résidera dans la capacité de Citroën à maintenir une qualité perçue élevée malgré la réduction des coûts. Cela nécessitera une attention particulière aux finitions, au confort, et à l’intégration des technologies essentielles, comme les systèmes d’assistance à la conduite et la connectivité. Si Citroën parvient à relever ce défi, le futur C4 pourrait devenir un modèle emblématique de l’approche pragmatique et innovante du constructeur.

La nouvelle Citroën ë-C4 est proposée à partir de 29 850 € pour la finition YOU avec le moteur électrique de 136 ch et une autonomie standard, après déduction du bonus écologique de 4 000 €.

Pour la version PLUS, le prix catalogue est de 34 800 €, tandis que la finition haut de gamme MAX est affichée à 38 000 €.

Ces tarifs peuvent varier en fonction des options choisies et des offres promotionnelles en vigueur. Il est donc recommandé de consulter le site officiel de Citroën ou de contacter un concessionnaire pour obtenir des informations précises et personnalisées.