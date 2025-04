Les nouvelles Citroën C4 et e-C4 hybrides et électriques pourrait être l’affaire de l’année !

La Citroën C4 et sa version électrique e-C4 reviennent en 2025 avec un design rafraîchi et des performances accrues. Ces modèles iconiques cherchent à renforcer leur présence sur le marché européen, en offrant une alternative accessible et moderne dans le segment des compactes. Mais que valent vraiment ces nouveautés ?

Citroën C4 et e-C4 2025 : quelles nouveautés pour séduire le marché

Pour 2025, Citroën renouvelle ses modèles C4 et e-C4, deux compactes qui se sont imposées comme des références sur le marché européen. Avec cette nouvelle version, Citroën cherche à renforcer sa position sur le marché européen en introduisant des améliorations notables en termes de design et de technologie. Le Citroën e-C4, en particulier, bénéficie d’une autonomie portée à 356 km grâce à une batterie de 50 kWh, tandis que la version thermique de la C4 reste une option compétitive pour ceux qui préfèrent encore les motorisations traditionnelles.

Le design extérieur a été modernisé, avec de nouveaux coloris disponibles comme le Vert Manhattan et des lignes plus épurées. Le frontal redessiné et les feux LED plus fins confèrent à la C4 et à l’e-C4 un look plus moderne et élégant. À l’intérieur, les conducteurs pourront profiter du nouveau système My Citroën Drive Plus, une mise à jour du système d’infodivertissement, offrant une interface plus intuitive et des fonctionnalités avancées comme la reconnaissance vocale et la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto.

Des performances ajustées : motorisation et autonomie au cœur des améliorations

Le modèle e-C4 2025 ne se contente pas d’un design raffiné, il propose également des améliorations techniques importantes. La version électrique offre désormais une autonomie allant jusqu’à 419 km dans sa version la plus performante, avec une batterie de 54 kWh, tandis que la version de base affiche 356 km d’autonomie. Avec une recharge rapide à 100 kW, il est possible de récupérer 80% de la batterie en seulement 30 minutes, ce qui la rend particulièrement adaptée aux longs trajets.

Pour la version thermique, le moteur 136 CV offre des performances robustes avec un consommation optimisée, renforçant l’attrait de la C4 pour ceux qui ne sont pas encore prêts à passer à l’électrique. Ces performances, associées aux dernières innovations technologiques en matière d’aides à la conduite et de sécurité, comme le système de freinage d’urgence et le contrôle adaptatif de la vitesse, en font un véhicule compétitif sur le marché actuel​.

Une stratégie tarifaire compétitive

Les nouvelles Citroën C4 et e-C4 2025 s’inscrivent dans une stratégie tarifaire compétitive qui vise à attirer un large éventail de clients. Pour le marché européen, les prix de la Citroën e-C4 débutent à 32 400 euros pour la version de base Feel, avec des options supplémentaires disponibles dans les versions Feel Pack (33 800 euros) et Shine (35 100 euros). Ces prix, avant l’application des éventuelles subventions gouvernementales pour véhicules électriques, rendent le modèle plus accessible que certaines alternatives de même gamme​.

Ces modèles sont particulièrement bien positionnés par rapport à la concurrence, notamment grâce à l’autonomie compétitive de la version électrique, ainsi qu’à la riche dotation en équipements de série. Par exemple, dès la version Feel, les conducteurs bénéficient de nombreuses aides à la conduite, comme le freinage automatique d’urgence, le contrôle adaptatif de la vitesse et le système d’info-divertissement avec écran tactile de 10 pouces​.

Cette approche tarifaire, combinée à une gamme d’équipements attractifs, place les C4 et e-C4 en bonne position pour rivaliser avec d’autres compactes du segment électrique, comme la Peugeot e-2008 ou la Volkswagen ID.3, tout en maintenant des prix compétitifs.

L’impact des nouveaux modèles sur le marché des compactes

L’arrivée des Citroën C4 et e-C4 2025 sur le marché devrait provoquer une véritable compétition dans le segment des compactes, en particulier parmi les véhicules électriques. Avec des prix compétitifs et une autonomie améliorée, la version électrique e-C4 a de quoi séduire un public de plus en plus attentif aux véhicules respectueux de l’environnement. Citroën cible ici à la fois les conducteurs traditionnels et ceux intéressés par la transition vers l’électrique.

La Peugeot e-2008 ou la Volkswagen ID.3, qui sont déjà bien implantées dans le segment, devront faire face à ce nouveau concurrent. Avec une gamme d’équipements enrichie, des aides à la conduite de pointe et une personnalisation poussée, la Citroën e-C4 se positionne comme une option sérieuse, alliant confort, technologie et prix attractifs. Citroën mise également sur son réseau de concessionnaires et son service après-vente pour renforcer sa position dans un marché où la demande en véhicules électriques ne cesse d’augmenter.

Les Citroën C4 et e-C4 pourraient donc bien bousculer la hiérarchie actuelle, surtout si les incitations fiscales liées à l’achat de véhicules électriques restent favorables.