Plus extrême que le Wrangler et le Bronco : Le nouveau SUV qui bouleverse le tout-terrain

Jeep, célèbre pour ses véhicules emblématiques comme le Wrangler et le Grand Cherokee, franchit une étape cruciale avec le Recon, son premier SUV tout-terrain entièrement électrique. Ce modèle, récemment aperçu lors de tests routiers, marque une nouvelle direction pour le constructeur, qui ambitionne de mêler l’héritage de ses modèles phares à une technologie de pointe respectueuse de l’environnement.

Conçu pour être aussi performant sur les sentiers accidentés que sur les routes urbaines, le Recon illustre l’engagement de Jeep envers une mobilité durable. Selon les informations publiées sur Twitter, sa production débutera en 2024, avec une commercialisation prévue pour 2025.

Un design robuste et iconique

Les photos espion du Jeep Recon révèlent un design qui allie modernité et tradition. Sa silhouette carrée, ses portes amovibles, et sa calandre à sept fentes, caractéristiques des modèles Jeep, rappellent immédiatement l’esprit du Wrangler. Ce SUV arbore des teintes variées, notamment argent, noir, et un bleu vibrant, avec un camouflage minimal, laissant deviner une version proche de la production finale.

Chaque détail semble conçu pour évoquer l’aventure. Les arches de roues prononcées, les pneus tout-terrain et les pare-chocs robustes confirment son orientation off-road. Malgré son électrification, le Recon reste fidèle à l’ADN Jeep : un véhicule taillé pour l’exploration, mais adapté aux attentes modernes.

Technologie et performance : au cœur de la plateforme STLA Large

Le Jeep Recon repose sur la plateforme STLA Large développée par Stellantis, un choix stratégique qui maximise ses performances tout en respectant les exigences écologiques. Cette architecture permet d’intégrer une motorisation 100 % électrique, capable de délivrer une puissance optimale et une transmission intégrale, essentielle pour les capacités tout-terrain emblématiques de Jeep.

La configuration à double moteur électrique offre une répartition précise du couple entre les roues avant et arrière, améliorant la stabilité sur terrains accidentés. De plus, la plateforme STLA Large garantit une autonomie compétitive, estimée entre 480 et 640 kilomètres, selon les versions. Ces performances font du Recon un SUV tout-terrain prêt à rivaliser avec les modèles thermiques et hybrides.

Les technologies embarquées ne sont pas en reste. Bien que les aperçus de l’intérieur soient limités, on peut s’attendre à un écran central d’infodivertissement de grande taille, une connectivité avancée et des systèmes d’assistance à la conduite adaptés au tout-terrain. La plateforme offre également une flexibilité pour les futurs modèles, consolidant ainsi la stratégie électrique de Jeep.

Un rival sérieux sur le marché des SUV électriques

Le Jeep Recon entre sur un marché hautement compétitif, mais avec des arguments de poids. Ses principaux concurrents incluent le Ford Bronco, le Land Rover Defender, et dans le segment électrique, des modèles comme le Rivian R1S. Cependant, le Recon se distingue en combinant l’héritage de Jeep avec les innovations technologiques apportées par Stellantis.

Prévu pour une commercialisation en 2025, le Recon vise à séduire une clientèle attachée à l’esprit d’aventure tout en répondant aux préoccupations environnementales. Sa production commencera en 2024, marquant une étape clé dans l’électrification de Jeep. L’intégration d’une motorisation 100 % électrique dans un segment dominé par des véhicules thermiques est un pari audacieux, mais prometteur.

Avec des capacités tout-terrain inégalées et un design qui respecte l’ADN de la marque, le Jeep Recon pourrait bien redéfinir les attentes des amateurs de SUV électriques. Si Jeep parvient à tenir ses promesses en termes de performance et de prix, ce modèle pourrait devenir une référence incontournable dans son segment.