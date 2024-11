Le légendaire Land Rover Freelander reviendra en Europe, désormais sous la forme d’un SUV hybride-électrique fabriqué par Chery

En 2012, Chery et Jaguar Land Rover ont signé une joint-venture – baptisée CJLR, Chery Jaguar Land Rover– par laquelle le groupe chinois a commencé à fabriquer les modèles britanniques en Chine à partir de 2014. Depuis, leur partenariat n’a cessé de se renforcer.

À tel point que, cet été, il a été annoncé que CJLR allait construire des modèles basés sur ceux de Jaguar Land Rover, mais en utilisant les plateformes du groupe Chery comme base. Le premier sera baptisé Freelander.

Chery va produire un nouveau Freelander hybride-électrique

Selon CarNewschina, citant des médias locaux,Chery produira un nouveau SUV hybride sous cette marque mais également disponible en version électrique.

Le Land Rover Freelander était un SUV compact robuste et fiable de 4,4 m de long que Land Rover a commercialisé dans le monde entier de 1997 à 2014 – en deux générations, la seconde à partir de 2006. En 2014, il a été remplacé par le Land Rover Discovery Sport.

En outre, depuis octobre dernier, le groupe Jaguar Land Rover vend ses SUV et tout-terrain sous les marques distinctes Defender, Discovery et Range Rover ; le nom Freelander n’est donc plus utilisé sur le marché depuis de nombreuses années, même s’il continue de séduire – et pour de bon – des millions de clients potentiels en Europe et aux États-Unis.

Il le fera sur la base d’un SUV déjà prévu par le groupe Chery.

Tout porte à croire que Chery construira le futur Freelander en utilisant l’un de ses projets, le SUV E0V, qui sera basé sur la plateforme E0X du groupe Chery et qui devait à l’origine être un véhicule produit et vendu en Chine sous la marque Exeed, détenue par le groupe Chery.

Mais désormais, en plus d’être vendu en Chine, ce SUV sera également exporté vers d’autres marchés, y compris, très certainement, le marché européen.

Chery a révélé pour la première fois des informations sur le futur modèle E0V en avril dernier, en déclarant qu’il s’agirait d’un SUV « phare » visant à s’attaquer aux marques allemandes haut de gamme .

Chery a parlé pour la première fois du futur E0V en avril dernier, lors d’une conférence avec les médias chinois.

Peu de données techniques ont été fournies, mais il est clair que ce SUV hybride ou électrique – Chery a confirmé les deux types de motorisation – mesurerait un peu plus de 5 100 mm de long et offrirait une configuration à six places, réparties sur trois rangées de sièges. S’il arrive en Europe, cette configuration pourrait être portée à sept places.

Selon CarNewschina, les véhicules du groupe Chery basés sur la plateforme modulaire E0X sont commercialisés avec des groupes motopropulseurs électriques et hybrides, offrant des puissances allant jusqu’à 413 kW/553 ch et des solutions technologiques telles que la suspension pneumatique et la conduite autonome de niveau 2 – des caractéristiques qui seraient les bienvenues dans un SUV haut de gamme vendu en Europe.

Pour l’instant, cependant, aucune date précise n’a été communiquée quant à la sortie de ce véhicule, pas plus qu’il n’y a eu d’indication sur son prix approximatif en Chine. Mais compte tenu de l’état d’avancement du projet E0V, nous ne devrions pas tarder à en savoir plus sur ce futur SUV.