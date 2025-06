Toyota, Honda et Suzuki : Un buggy à hydrogène pour conquérir l’enfer du Dakar

La collaboration entre Toyota, Honda et Suzuki ne porte pas, comme on pourrait le croire, sur la création ou la recherche d’une voiture électrique – Toyota et Suzuki travailleront ensemble à la création du premier véhicule tout-terrain électrique- mais sur une voiture à hydrogène.

Plus précisément, un buggy à hydrogène et le projet HySE, dans lequel les trois marques collaborent avec d’autres marques japonaises telles que Yamaha et Kawasaki.

Un projet pour faire progresser l’utilisation de l’hydrogène comme carburant

Toyota est un pionnier de cette technologie, ayant déjà commercialisé la célèbre Mirai, l’une des premières voitures à hydrogène sur le marché mondial. Honda, de son côté, a développé des solutions hydrogène pour les voitures comme la Clarity Fuel Cell, tandis que Suzuki apporte son expertise dans les véhicules compacts.

En unissant leurs efforts, ces marques visent à surmonter les défis techniques et économiques qui freinent encore l’adoption massive de cette technologie.

Les marques japonaises et le HySE reviennent à la charge en 2025

Après la première année de ce challenge, où le buggy HySE-X1 a réussi à terminer la course à la quatrième place de sa catégorie, Toyota, Suzuki, Honda et le projet HySE participeront à nouveau à l’édition 2025 du Dakar, qui se déroulera cette année du 3 au 17 janvier en Arabie Saoudite.

Le HySE-X1 a terminé l’édition 2024 du Dakar à la quatrième place de sa catégorie.

Ils le feront avec un nouveau buggy à hydrogène, désormais appelé HySE-X2, qui, par rapport au modèle 2024, présente des améliorations au niveau du moteur et du châssis, ainsi qu’unréservoir d’hydrogène de plus grande capacité. Tous ces éléments visent à augmenter la puissance à haut régime et à améliorer la consommation de carburant à vitesse moyenne.

Le buggy à hydrogène HySE-X2 mesure 4 mètres de long sur 2 mètres de large et 1,9 mètre de haut, pèse environ 1 250 kg et est propulsé par un moteur à hydrogène suralimenté à quatre cylindres de 998 centimètres cubes, refroidi à l’eau.

Par rapport à l’HySE-X1, l’HySE-X2 comporte des améliorations au niveau du moteur et du châssis, ainsi qu’un réservoir d’hydrogène de plus grande capacité.

En 2025, elle sera pilotée par le Japonais Yoshio Ikemachi, qui a une grande expérience du Dakar – il a été 10e au classement général dans la catégorie moto en 2000 et 22e – premier dans la catégorie T1 – dans le classement des véhicules à quatre roues. Son copilote sera le Portugais Paulo Marques, qui a également participé à plusieurs éditions du Dakar, à la fois en moto et en voiture.

Les avantages et défis de l’hydrogène dans le secteur automobile

Les promesses de l’hydrogène

L’hydrogène présente plusieurs avantages clés qui en font une alternative sérieuse aux moteurs thermiques et aux batteries électriques.

Émissions nulles : les voitures à hydrogène ne rejettent que de l’eau, faisant de cette technologie une solution idéale pour réduire l’empreinte carbone.

: les voitures à hydrogène ne rejettent que de l’eau, faisant de cette technologie une solution idéale pour réduire l’empreinte carbone. Temps de recharge rapide : contrairement aux véhicules électriques, un plein d’hydrogène peut être effectué en quelques minutes seulement.

: contrairement aux véhicules électriques, un plein d’hydrogène peut être effectué en quelques minutes seulement. Autonomie accrue : avec des capacités similaires ou supérieures aux moteurs thermiques, les véhicules à hydrogène sont adaptés aux longs trajets.

Malgré ses atouts, l’hydrogène fait face à plusieurs obstacles majeurs :

Coût élevé : la production et le stockage de l’hydrogène restent coûteux, limitant son adoption à grande échelle.

: la production et le stockage de l’hydrogène restent coûteux, limitant son adoption à grande échelle. Infrastructure limitée : les stations de ravitaillement en hydrogène sont encore rares, ce qui freine la viabilité de cette technologie pour le grand public.

: les stations de ravitaillement en hydrogène sont encore rares, ce qui freine la viabilité de cette technologie pour le grand public. Perceptions négatives : certains consommateurs restent sceptiques face à la sécurité et la fiabilité des voitures à hydrogène.

Un futur prometteur pour la collaboration japonaise

En associant leurs expertises, Toyota, Honda et Suzuki espèrent accélérer le développement de véhicules à hydrogène accessibles et performants. L’objectif est de lever les freins actuels grâce à des innovations technologiques et une mutualisation des coûts de recherche et développement.

Cette collaboration pourrait également encourager d’autres constructeurs à suivre cette voie, stimulant ainsi l’expansion des infrastructures nécessaires. Avec des initiatives comme leur participation à des courses exigeantes, ces marques démontrent que l’hydrogène est une solution viable et compétitive.

En misant sur l’hydrogène, les trois géants japonais prennent une position audacieuse face à la montée en puissance des véhicules électriques. Si cette technologie parvient à s’imposer, elle pourrait redéfinir l’avenir de la mobilité, en offrant une alternative durable et pratique aux consommateurs du monde entier.

Source: Sportail.net