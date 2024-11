Toyota RAV-X Concept : ce RAV4 pourrait participer au Rallye Dakar

Toyota a dévoilé un nouveau concept-car au SEMA Show 2024 de Las Vegas : le RAV-X. Développé par l’équipe Service Parts and Accessories Development (SPAD) de Toyota, ce modèle n’est pas un SUV compact typique, mais un hommage au rallye Dakar, l’une des courses tout-terrain les plus exigeantes au monde. Avec des composants tout-terrain spécialement fabriqués et inspirés par les courses à grande vitesse dans le désert, le RAV-X doit démontrer ce qui est possible dans le segment des crossovers.

Le projet RAV-X représente une nouvelle vision pour la gamme RAV4. Il s’agit d’un concept de halo qui met l’accent sur les capacités tout-terrain d’un crossover compact. Jakin Wilson, Senior Engineering Manager, explique que l’équipe a puisé dans des années d’expérience dans le développement de véhicules tout-terrain robustes pour créer le RAV-X. Basé sur la plateforme du RAV4 PHEV avec 302 ch de puissance combinée, le véhicule a reçu des composants de performance supplémentaires et des adaptations aérodynamiques pour pouvoir s’imposer sur tous les terrains.

Une technologie robuste pour des exigences extrêmes

Les ingénieurs de SPAD ont adapté le châssis du RAV-X de manière ciblée aux exigences de la conduite tout-terrain. Une suspension spéciale avec de longs débattements et des amortisseurs entièrement réglables avec bypass interne permet un réglage précis et une garde au sol accrue. Grâce à ces modifications, le RAV-X s’élève de 51 mm en hauteur et augmente sa largeur de voie de 160 mm. Les bras transversaux en aluminium à l’avant et les supports supérieurs en aluminium forgé à l’arrière offrent une stabilité supplémentaire.

Le dessous du véhicule a également été renforcé. Des tôles anti-encastrement avant et arrière protègent le soubassement et des tôles de seuil adaptées créent de l’espace pour une plus grande garde au sol. Des roues en aluminium forgé de 17 x 8,5 pouces spécialement conçues avec des pneus tout-terrain ajoutent également de la traction et optimisent le terrain du RAV-X.

Un design dynamique

Le design aérodynamique du RAV-X souligne le look agressif du concept. Ainsi, un pare-chocs inspiré des voitures de course du Dakar et doté de canaux de refroidissement permet à l’air de circuler efficacement. Des élargisseurs d’ailes ventilés optimisent le refroidissement des freins et rendent le RAV-X apte au tout-terrain. Le design est complété par un spoiler arrière accrocheur et un double échappement spécial dans le pare-chocs arrière, qui confère au concept une apparence marquante et un passage d’air supplémentaire.

« Le RAV4 est l’un des modèles les plus vendus et les plus polyvalents. Avec le RAV-X, nous montrons à quel point un crossover compact peut être aventureux et performant », a déclaré Mike Tripp, Group Vice President de Toyota Division Marketing.

Le RAV-X illustre la décision de Toyota de combiner innovation et performance sous une nouvelle forme et d’exploiter le potentiel d’un crossover compact pour les terrains extrêmes.Avec le RAV-X, Toyota montre sa vision de l’avenir d’un SUV crossover qui quitte les routes et trouve sa destination dans les terrains accidentés. Il n’est pas encore possible de dire à l’heure actuelle s’il sera produit en série.

Avec le RAV-X, Toyota présente un concept-car qui illustre les capacités tout-terrain d’un crossover compact. Inspiré par le Rallye Dakar, le RAV-X combine la plateforme du RAV4 PHEV avec des composants tout-terrain robustes et des adaptations aérodynamiques. Le véhicule offre une garde au sol accrue, une suspension spéciale et un dessous renforcé pour une aptitude tout-terrain extrême. Avec un design dynamique et des caractéristiques performantes, Toyota montre l’avenir des SUV crossover sur les terrains accidentés.