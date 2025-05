Le dernier SUV électrique de Kia est plus spacieux que le Niro et dispose de plus de technologies

Le Kia Niro électrique 2024 se présente comme un modèle innovant et spacieux, conçu pour séduire les automobilistes en quête d’un SUV électrique performant à un prix compétitif. Avec un design modernisé et une technologie embarquée de pointe, le Niro se positionne comme l’un des SUV les plus attractifs de sa catégorie.

Le Kia Niro 2024 met l’accent sur les dernières innovations technologiques, intégrant des systèmes d’aide à la conduite avancés et un système d’infodivertissement intuitif. Avec une connectivité complète et des mises à jour en temps réel, il offre une expérience de conduite optimisée. Un intérieur qui se distingue dès que l’on y pénètre et que l’on découvre le triple écran panoramique, divisé entre le tableau de bord numérique (12,3 pouces), l’écran tactile de la climatisation (5 pouces) et le système d’infodivertissement (12,3 pouces).

Un SUV électrique compétitif à prix réduit

Le Kia Niro 2024 se démarque non seulement par ses performances technologiques mais aussi par son positionnement tarifaire attractif. Grâce à des versions plus abordables, il s’inscrit comme un choix de premier ordre pour ceux qui souhaitent passer à l’électrique sans exploser leur budget. Le rapport qualité-prix est l’un des points forts de ce modèle, d’autant plus avec les incentives gouvernementaux disponibles pour les véhicules électriques, réduisant ainsi considérablement son coût d’acquisition.

Un avenir prometteur pour le marché des SUV électriques

Le Kia Niro est bien positionné pour profiter de l’essor du marché des SUV électriques, avec un modèle moderne, technologique et accessible. Ce véhicule pourrait jouer un rôle clé dans la démocratisation de l’électrique auprès d’un public plus large, en particulier en Europe, où les ventes de véhicules électriques ne cessent de croître. Grâce à ses atouts, il renforce la compétitivité de Kia dans un secteur en pleine expansion.

L’accent est également mis sur les matériaux durables et l’ergonomie : certains boutons de commande physiques sont conservés, combinant technologie et sécurité accrue. L’espace libre laissé par la console centrale flottante renforce la sensation d’espace, rendant encore plus évident le fait qu’il s’agit d’une EV9 dans un format compact.

Au mètre près, le petit EV3 offre plus d’espace aux genoux et à la tête que le Niro. Bien qu’il ne mesure que 4,3 mètres de long, les sièges arrière sont plus spacieux que les 4,42 mètres de longueur extérieure du Niro. Il perd toutefois un peu de largeur aux places arrière.

Avec 460 litres de capacité, l’EV3 dispose d’un coffre assez grand pour sa taille extérieure. Il est même plus grand que le coffre d’un Niro hybride (451 litres), mais plus petit que celui du e-Niro électrique (495 litres). L’EV3 dispose donc des dernières technologies de Kia, de l’espace d’une voiture hybride plus grande et de l’autonomie nécessaire pour vous faire oublier cette « angoisse » de ne pas arriver à destination.

Autonomie record

Il existe deux niveaux de batterie. La petite batterie EV3 (gamme standard) a une capacité de 58,3 kWh, une consommation combinée de 14,9 kWh/100 km et une autonomie de 436 kilomètres selon le cycle WLTP. Cette version d’entrée de gamme offre déjà plus d’autonomie que la plupart de ses concurrentes.

La version à grande batterie (Long Range) dispose de 81,4 kWh et offre 605 km d’autonomie, la plus longue de ce segment. Il s’agit de chiffres sérieux et, en fait, de l’une des plus grandes autonomies de tous les types et de toutes les tailles de SUV électriques sur le marché. Les deux versions sont propulsées par le même moteur électrique de 204 ch.

Aucun concurrent n’offre plus (ou la même chose) pour moins d’argent.

Les versions à petite batterie de l’EV3 sont en vente à partir de 35 990 euros. Par rapport aux versions d’entrée de gamme de concurrents tels que la Volvo EX30, la Hyundai Kona électrique, la Peugeot E-2008 ou la smart #1 et la Volvo EX30, la Kia a un prix inférieur et une autonomie supérieure à tous ces concurrents.

L’EV3 Long Range coûte 40 990 euros avant subventions. Aucune autre voiture de sa catégorie n’offre une autonomie proche des 605 kilomètres de l’EV3. Le plus proche est le Hyundai Kona Electric Flexx 65 kWh, avec 510 kilomètres d’autonomie (42 350 euros).

La Volvo dotée de la batterie la plus longue a une autonomie de 475 kilomètres et coûte 44 314 euros. Une Peugeot E-2008 Active de 156 ch a une autonomie de 406 kilomètres et coûte 37.990 euros. Il ne s’agit que de quelques exemples pour mieux situer le contexte, mais ils peuvent être comparés à n’importe lequel d’entre eux et c’est le Kia EV3 qui l’emporte.

Mieux qu’un Niro hybride ?

Si l’on soustrait les subventions du plan Moves III des 33.602 ¤ de l’EV3 d’entrée de gamme, le nouveau SUV électrique de Kia peut être ramené à 26.702 ¤. Si l’on soustrait les 3.000 euros de la déduction IRPF, on arrive à 23.702 euros. Avec les mêmes subventions, l’EV3 à grosse batterie peut être laissée à un peu plus de 28.300 euros. Un prix qui en fait une option vraiment intéressante.

Et, une fois les subsides déduits, l’EV3 peut s’avérer plus économique qu’une Niro hybride de 129 ch. Ce dernier coûte 27.400 euros dans sa version la plus économique et, bien qu’il consomme très peu de carburant, le coût d’utilisation est encore beaucoup plus faible dans une voiture électrique. En d’autres termes, il n’est même pas nécessaire de sortir la calculette pour savoir combien de kilomètres il vous faudra pour amortir la différence de prix de la voiture électrique. L’EV3 peut être moins chère dès le premier instant, ce qui constitue un facteur différentiel.