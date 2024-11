Livan X3 Pro : un SUV compact qui mise sur la simplicité et l’efficacité arrive de Chine!

Le Livan X3 Pro marque une entrée remarquée sur le marché des SUV compacts économiques grâce à une motorisation essence classique, fiable et accessible. À contre-courant de la tendance à l’électrification massive, ce modèle s’adresse à une clientèle recherchant une solution polyvalente et sans compromis sur les coûts. Avec un design soigné et des équipements adaptés au quotidien, le Livan X3 Pro s’inscrit dans une logique de simplicité et de fiabilité, tout en répondant aux attentes des conducteurs urbains et périurbains.

Livan X3 Pro : un SUV compact à moteur atmosphérique

Le Livan X3 Pro est un véhicule sobre qui mesure 4,05 mètres de long, 1,76 mètre de large et 1,57 mètre de haut, tandis que son empattement est de 2,63 mètres. Il dispose également d’une garde au sol de 18,5 centimètres, ce qui lui permet de circuler facilement en tout-terrain. En termes de design, sa partie avant rappelle quelque peu la Skoda d’autrefois, et comme elle, elle est toujours sobre.

Ce choix de motorisation permet à Livan de cibler une clientèle cherchant à éviter les contraintes liées aux véhicules électriques, comme les temps de recharge ou le coût élevé des batteries. En s’inscrivant dans une stratégie de mobilité accessible, le Livan X3 Pro se positionne comme une alternative intéressante face à une concurrence majoritairement tournée vers l’électrification.

Sur le plan dynamique, c’est un peu la même chose. Le X3 Pro est une voiture très docile. A vitesse légale, elle ne souffre pas, mais si vous poussez un peu le rythme, c’est le cas, ce qui s’améliorera sûrement si vous montez des pneus de qualité – notre voiture était équipée de pneus Chao-Yang, alors que d’autres étaient équipés de pneus Hankook. Ce n’était pas le cas. En outre, la suspension offre un bon équilibre entre confort et soutien, tandis que la direction offre une sensation décente, bien qu’en deçà de la sensation et de la précision de ses rivaux.

Design et confort intérieur

L’habitacle est conçu sans aucun luxe, mais rien ne manque non plus. L’espace est suffisant tant à l’avant qu’à l’arrière – il s’agit d’une voiture du segment B – avec des sièges recouverts d’un cuir agréable à l’œil et au toucher et offrant un niveau de confort suffisant. Les matériaux et la finition sont également de bonne qualité.

Il est intéressant de noter que le tableau de bord est analogique – ce qui est rare de nos jours – avec un petit écran central unicolore affichant diverses informations. Il est intéressant de noter que la consommation moyenne de carburant n’en fait pas partie. Quant à l’écran central de 8 pouces, il est deux ou trois fois inférieur à ce que l’on trouve actuellement sur le marché. De plus, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto se fait par le biais d’un appareil externe qui doit être connecté via USB. À cet égard, il y a une prise à l’avant et une prise à l’arrière.

Quant au coffre, il a une capacité de 400 litres, un chiffre obtenu en plaçant son plancher très bas, de sorte que nous avons un espace de chargement profond. Et sous le plancher, une bonne surprise : une roue de secours.

Motorisation et performances

Le Livan X3 Pro est propulsé par un moteur quatre cylindres de 1,5 litre développant 103 ch et un couple maximal de 140 Newton mètres. Il passe de 0 à 100 kilomètres/heure en 13 secondes et atteint une vitesse maximale de 170 kilomètres/heure. Avec une cylindrée modeste, ce moteur offre une puissance adaptée aux besoins des trajets urbains et périurbains, sans excès, mais avec une réactivité suffisante pour une conduite fluide en ville. Ce choix de motorisation, bien que classique, permet de réduire les coûts d’entretien et d’exploitation, un avantage significatif pour les conducteurs recherchant un véhicule économique.

En termes de comportement routier, le Livan X3 Pro met l’accent sur le confort et la maniabilité. La suspension, bien ajustée, absorbe les irrégularités de la route, tandis que le châssis assure une stabilité rassurante, même sur des routes sinueuses. Bien qu’il ne soit pas conçu pour des performances sportives, ce SUV offre une expérience de conduite agréable et fiable, parfaitement adaptée à un usage quotidien.

Prix et perspectives de marché

Le Livan X3 Pro se distingue également par un prix compétitif, qui le positionne avantageusement face à des concurrents directs tels que le Dacia Duster ou le Hyundai Venue. Avec un tarif attractif pour un SUV compact, Livan vise à séduire une clientèle sensible au rapport qualité-prix, sans sacrifier l’essentiel en matière de confort et de design.

Ce modèle reflète également la stratégie de la marque Livan, qui souhaite s’imposer sur le segment des SUV économiques tout en élargissant son influence internationale. En misant sur une motorisation fiable et un positionnement tarifaire accessible, le Livan X3 Pro pourrait devenir un choix incontournable pour les consommateurs à la recherche d’une alternative simple et efficace dans un marché saturé de technologies coûteuses.

Tout cela se reflète dans le prix, qui est de 14 995 euros s’il est payé comptant ou de 16 995 euros s’il est financé. Parmi ses concurrentes, la Sandero Stepway turbocompressée de 110 ch est proposée à partir de 19 020 euros, tandis que l’Arona turbocompressée de 95 ch est proposée à partir de 20 720 euros.