Le guerrier de l'ombre : ce 4x4 japonais de 306 ch bouscule l'ordre établi du tout-terrain

Mitsubishi dévoile la nouvelle génération de son SUV emblématique, l’Outlander 4×4 2025. Ce modèle, conçu pour répondre aux exigences modernes, allie design sophistiqué, technologie avancée et performances électrifiées. Disponible en version hybride rechargeable, l’Outlander promet de séduire à la fois les amateurs d’aventures tout-terrain et les familles à la recherche d’un véhicule polyvalent et respectueux de l’environnement. Avec des améliorations significatives sur tous les fronts, Mitsubishi entend bien renforcer sa position dans le segment des SUV électrifiés.

Mitsubishi Outlander 4×4 2025 : une nouvelle génération en avant-garde

Le Mitsubishi Outlander 4×4 2025 s’inscrit dans la continuité de l’histoire d’un SUV qui a su évoluer pour répondre aux attentes des conducteurs modernes. Reprenant les bases solides de ses prédécesseurs, cette nouvelle génération se distingue par son approche audacieuse, combinant performances tout-terrain, motorisation hybride rechargeable et un confort raffiné. Mitsubishi ambitionne de faire de l’Outlander 2025 une référence sur le segment des SUV électrifiés polyvalents, en capitalisant sur l’expérience acquise au fil des années.

Pensé pour un usage mixte, l’Outlander 2025 ne se contente pas d’être performant sur les routes : il offre également une capacité tout-terrain optimisée, faisant de lui un compagnon idéal pour les aventures en dehors des sentiers battus. Avec cette nouvelle version, Mitsubishi renforce son engagement en faveur de la transition écologique tout en maintenant les standards de robustesse et de fiabilité qui ont forgé la réputation du modèle.

Le Mitsubishi Outlander 2025 mesure 4,72 m de long .

. Son volume de coffre est de 495 litres .

. En Europe, il ne sera disponible qu’en version 5 places.

Design et équipements

Côté design, le Mitsubishi Outlander 4×4 2025 affiche une silhouette moderne et dynamique, soulignée par des lignes plus anguleuses et des détails esthétiques marquants. La calandre imposante, typique de Mitsubishi, a été redessinée pour offrir une présence affirmée, tandis que les feux LED, à l’avant comme à l’arrière, apportent une touche de modernité. Les jantes en alliage au design travaillé complètent un ensemble visuellement harmonieux et robuste.

L’intérieur, entièrement repensé, met l’accent sur le confort et la connectivité. Les sièges en cuir ergonomiques offrent un soutien optimal pour les longs trajets, tandis que les finitions premium créent une ambiance chaleureuse et sophistiquée. Le tableau de bord intègre un écran tactile central de grande taille, compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto. Parmi les équipements notables, on retrouve également un système audio haut de gamme, une climatisation multizone et des aides à la conduite avancées, comme le maintien dans la voie ou le régulateur de vitesse adaptatif.

Performances et motorisations

Sous le capot, le Mitsubishi Outlander 4×4 2025 propose une motorisation hybride rechargeable qui fait de lui un véhicule à la fois écologique et performant. Le système associe un moteur thermique à un moteur électrique, offrant une puissance combinée idéale pour répondre aux exigences des conducteurs en quête de polyvalence. L’autonomie en mode tout électrique est suffisante pour couvrir les trajets urbains quotidiens, tandis que l’option hybride garantit une grande flexibilité pour les longs trajets.

Les capacités tout-terrain de l’Outlander ont également été optimisées. Grâce à son système de traction intégrale avancé, ce SUV peut s’adapter à divers types de terrains, qu’il s’agisse de routes enneigées, boueuses ou accidentées. Mitsubishi a doté ce modèle de plusieurs modes de conduite ajustables, permettant d’optimiser les performances selon les conditions. La suspension améliorée et la direction précise garantissent une expérience de conduite confortable et stable, même dans les situations exigeantes.

Caractéristiques du véhicule

Type de moteur Hybride rechargeable (PHEV)

Puissance totale 306 ch

Nombre de cylindres du moteur à essence 4

Cylindrée 2,4 litres (atmosphérique)

Puissance maximale (moteur à essence) 136 ch

Puissance maximale (moteur électrique 1) 116 ch

Puissance maximale (moteur électrique 2) 136 ch

Transmission / Auto. traction / 4×4

Capacité de la batterie 23 kWh

Autonomie EV 86 Km

Vitesse maximale 190 km/h

Accélération 0-100 km/h 7,9 s

Prix et perspectives

Le Mitsubishi Outlander 4×4 2025 est proposé à partir de 49 990 euros (jusqu’au 31/12/2024), un tarif compétitif compte tenu de ses équipements premium et de sa motorisation hybride avancée. Ce positionnement tarifaire le place en concurrence directe avec des modèles comme le Toyota RAV4 Hybride Rechargeable ou le Hyundai Tucson PHEV, tout en offrant des capacités tout-terrain supérieures.

Avec cette nouvelle génération, Mitsubishi vise à consolider sa place sur le marché des SUV électrifiés. En combinant des atouts tels que la robustesse, l’écologie et le confort, l’Outlander 2025 répond aux besoins croissants des consommateurs cherchant des véhicules polyvalents adaptés à la vie moderne. Les ambitions de Mitsubishi vont au-delà du simple succès commercial, en mettant en avant une vision tournée vers une mobilité durable.