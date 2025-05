Double jackpot Toyota : RAV4 Hybrid moins cher de 3000€ et plus économe grâce à son moteur

Le Toyota RAV4 Hybrid Rechargeable, l’un des SUV les plus populaires au monde et le deuxième modèle le plus vendu en 2023, a baissé son prix sur la version avec le label convoité DGT « 0 Emissions », ce qui le rapproche des options du segment C et de son concurrent direct, le Volkswagen Tiguan.

Jusqu’à récemment, le prix de ce modèle hybride rechargeable s’élevait à 50 250 euros pour la version Advance. Cependant, selon le site web de Toyota en Espagne, le prix a maintenant baissé à 47.500 euros, soit une économie de 2.750 euros. Cette baisse de prix place le RAV4 hybride rechargeable en dessous du nouveau Volkswagen Tiguan, qui démarre à 51.975 euros dans sa version de base.

Voici ce que Toyota offre pour le prix

Bien que le Tiguan se distingue par sa plus grande autonomie en mode électrique, homologuée jusqu’à 125 kilomètres dans sa version Life, le RAV4 hybride rechargeable a ses propres atouts, notamment en termes de puissance.

Équipé d’un moteur à combustion de 2,5 litres et de deux moteurs électriques (situés sur les essieux avant et arrière), le modèle japonais atteint une puissance totale de 309 ch et dispose d’une transmission intégrale. Cette combinaison lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes, une performance remarquable pour un SUV de 4,6 mètres de long pesant près de deux tonnes.

En termes d’efficacité, le RAV4 hybride rechargeable est doté d’une batterie de 19,7 kWh, ce qui en fait le modèle le plus économe en carburant de la gamme. Selon le cycle WLTP, il atteint une consommation de 1 litre aux 100 kilomètres.

Cependant, il faut savoir qu’en conditions réelles, la consommation de ce type de véhicule tend à se situer autour de 6 litres aux 100 kilomètres en mode hybride, à condition que la batterie soit suffisamment chargée. En mode 100 % électrique, l’autonomie homologuée atteint 75 kilomètres, ce qui est suffisant pour couvrir les trajets quotidiens de la plupart des conducteurs.

En revanche, le prix de la version hybride conventionnelle du RAV4 a été revu à la hausse. Cette variante, qui était auparavant proposée à 38 000 euros dans la gamme Advance, apparaît désormais sur le site Internet de Toyota Espagne au prix de 40 500 euros, ce qui renforce la différence de prix par rapport à la Corolla Cross.