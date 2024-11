Le Dacia Jogger a désormais un nouveau rival, un SUV bon marché pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes, proposé à moins de 20 000 euros

Le Citroën C3 Aircross 2025 marque un tournant important pour la marque française. Avec ce modèle, Citroën vise à renforcer sa présence sur le marché des SUV compacts, un segment en pleine effervescence. Ce véhicule, à mi-chemin entre élégance urbaine et robustesse tout-terrain, affiche un design modernisé et des finitions soignées, en phase avec les attentes des conducteurs actuels.

Pour Citroën, ce modèle représente une opportunité stratégique. En misant sur un style plus affirmé et une polyvalence accrue, la marque entend séduire une clientèle variée, des jeunes actifs aux petites familles. Face à une concurrence féroce menée par des acteurs comme Renault et Peugeot, la Citroën C3 Aircross 2025 se positionne comme un allié du quotidien, aussi agréable à conduire qu’à vivre.

Pour capter l’attention des consommateurs, Citroën a conçu une offre inédite : le pack “You!”. Ce pack inclut une série d’équipements pensés pour faciliter la vie des conducteurs et maximiser le confort à bord. Parmi les atouts principaux, on retrouve une connectivité améliorée, des finitions intérieures optimisées et des options de personnalisation qui permettent à chaque utilisateur de façonner son véhicule à son image.

Cette stratégie commerciale met en avant la volonté de Citroën d’être accessible sans compromis. En proposant une configuration essence manuelle dans le cadre d’une offre compétitive, la marque vise à répondre aux besoins d’un public qui recherche à la fois simplicité, fiabilité et un bon rapport qualité-prix. Comparé à d’autres SUV compacts, le pack “You!” se distingue par son équilibre parfait entre prix attractif et équipements haut de gamme.

Equipement Citroën C3 Aircross You + Pack Plus

Airbags multiples (frontaux, latéraux et rideaux)

Jantes en acier de 17 pouces avec enjoliveurs

Feux de jour à LED

Phares automatiques et détecteur de pluie

Barres de toit noires brillantes

Vitres arrière teintées

Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables et réglables électriquement

Affichage tête haute

Système d’infodivertissement avec écran tactile de 10,25 pouces

Android Auto et Apple CarPlay

Connexion USB

Bluetooth

Radio numérique

Climatisation automatique

Vitres électriques

Sellerie en tissu

Siège conducteur réglable en hauteur

Volant multifonction avec réglage en hauteur et en profondeur

Suspension Citroën Advanced Comfort avec amortisseurs hydrauliques progressifs

Régulateur et limiteur de vitesse

Alerte vigilance du conducteur

Capteurs de stationnement arrière

Caméra de recul

Freinage de sécurité actif avec alerte de collision avant

Aide au maintien dans la voie

Informations sur les limitations de vitesse

Aide au démarrage en côte

Contrôle de la pression des pneus

Système d’appel d’urgence e-Call

Le moteur à essence efficace de la nouvelle Citroën C3 Aircross

Côté mécanique, un coup d’œil sous le capot de la C3 Aircross proposée révèle un moteur essence trois cylindres turbocompressé de 1,2 litre. Il développe 100 ch et 205 Nm de couple maximum. Il est entraîné par une boîte de vitesses manuelle à six rapports et une traction avant.

Il affiche une consommation moyenne de 6,2 litres aux 100 kilomètres et des émissions de CO2 de 139 g/km selon le cycle WLTP. Grâce à ce moteur, il peut atteindre une vitesse maximale de 179 km/h.

Performances et conduite : une motorisation maîtrisée

Le Citroën C3 Aircross 2025 mise sur une motorisation essence classique, équipée d’une boîte manuelle à cinq rapports. Ce choix reflète une stratégie assumée par Citroën : proposer une solution simple et efficace, idéale pour les trajets urbains et périurbains. Avec une puissance équilibrée, ce modèle se révèle particulièrement agréable à conduire au quotidien, offrant une réponse rapide en ville et une tenue de route confortable sur autoroute.

Malgré une motorisation essence plus traditionnelle, le C3 Aircross 2025 met l’accent sur l’optimisation énergétique. Ses consommations réduites s’avèrent adaptées à un usage varié, tout en maintenant un excellent rapport entre performance et sobriété. Cela en fait un choix pertinent pour les conducteurs recherchant une alternative abordable et pratique face aux options hybrides ou 100 % électriques, souvent plus coûteuses à l’achat.

Tarifs du Citroën C3 Aircross 2025 (juin 2024)

Citroën propose une grille tarifaire compétitive pour son C3 Aircross 2025, adaptée à divers besoins et budgets. Les prix varient en fonction de la motorisation choisie (essence, hybride ou électrique) et du niveau de finition, offrant un large éventail de possibilités aux acheteurs. Voici un récapitulatif des tarifs selon les configurations disponibles :

Motorisation Finition You (€) Finition You Pack Plus (€) Finition Max (€) Essence 1.2 PureTech 100 BVM6 19 400 21 500 – Hybride 48V 1.2 PureTech hybride 136 e-DCS6 – 25 500 27 600 Électrique ë-C3 Aircross 113 ch BVA 27 400 29 500 31 600

Analyse des tarifs

Motorisation essence : Avec un prix d’entrée fixé à 19 400 € pour la finition “You”, le Citroën C3 Aircross essence se positionne comme une solution économique pour ceux qui privilégient une configuration classique.

Hybride 48V : Cette motorisation, proposée à partir de 25 500 € , cible les conducteurs à la recherche d'un compromis entre écologie et performance.

: Cette motorisation, proposée à partir de , cible les conducteurs à la recherche d’un compromis entre écologie et performance. Version électrique : L’ë-C3 Aircross, à partir de 27 400 €, s’adresse aux amateurs de mobilité 100 % électrique, avec un supplément pour les finitions plus équipées.

Ces tarifs compétitifs reflètent la volonté de Citroën de proposer une offre diversifiée, adaptée à un marché en pleine transition énergétique, tout en restant accessible à une large clientèle.

Détails techniques et équipements du Citroën C3 Aircross

Le Citroën C3 Aircross 2025 impressionne également par ses caractéristiques techniques. Mesurant 4,16 mètres de longueur, ce SUV compact offre un design extérieur moderne avec des lignes épurées et une signature lumineuse distincte. Les roues de 16 ou 17 pouces, selon les versions, renforcent son allure dynamique et robuste.

À l’intérieur, l’habitacle a été pensé pour maximiser le confort des passagers. Avec un coffre généreux de 410 litres, extensible grâce aux sièges arrière modulables, il se montre aussi pratique pour les escapades que pour les courses du quotidien. Côté technologies, on retrouve un écran tactile central intuitif, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, ainsi qu’un panel d’aides à la conduite, dont l’assistant au freinage d’urgence et la caméra de recul.

Enfin, le pack “You!” enrichit cette base technique avec des options telles qu’une climatisation automatique, des matériaux de qualité supérieure pour les sièges, et un design personnalisable, allant des teintes extérieures aux détails intérieurs.