Un nouveau concurrent pour le Dacia Jogger : il arrivera en 2025 avec 5 ou 7 places et à moins de 20 000 euros

Un SUV compact à 7 places pour moins de 20 000 euros ? Citroën relève le défi avec sa nouvelle C3 Aircross, prête à bousculer le segment des véhicules familiaux abordables. Entre polyvalence et accessibilité, ce modèle pourrait bien redéfinir les attentes des familles françaises en matière de mobilité.

Depuis quelques années, le paysage automobile français connaît une mutation profonde. Les monospaces, jadis rois incontestés des familles, cèdent progressivement leur place aux SUV, plus polyvalents et au look plus moderne. Cependant, une question restait en suspens : comment combiner l’aspect pratique d’un véhicule 7 places avec l’attrait d’un SUV, le tout à un prix accessible ? C’est précisément le défi que relève Citroën avec sa nouvelle C3 Aircross, prévue pour 2025.

Un marché en pleine évolution

Le segment des SUV familiaux connaît actuellement une effervescence sans précédent. Longtemps cantonnés aux gammes premium, les modèles 7 places commencent enfin à se démocratiser. “Cette évolution répond à une demande croissante des consommateurs”, explique Jean-Philippe Imparato, ancien directeur de la marque Citroën, dans une interview accordée à Auto Plus. “Les familles recherchent des véhicules spacieux, modulables, mais qui conservent l’agilité et le style d’un SUV.”

Le Dacia Jogger a ouvert la voie en 2022, proposant une solution 7 places à moins de 15 000 euros. Depuis, d’autres constructeurs ont suivi, comme DFSK avec le E5 ou KGM (anciennement Ssangyong) avec le Tivoli Grand. Opel n’est pas en reste avec son futur Frontera. Mais c’est bien Citroën qui pourrait frapper un grand coup avec sa C3 Aircross nouvelle génération.

Transition du marché des monospaces vers les SUV familiaux

Demande croissante pour des véhicules 7 places abordables

Concurrence accrue dans le segment des SUV compacts à prix serré

La C3 Aircross 2025 : polyvalence incarnée

Basée sur la plateforme de la C3 5 places, la nouvelle C3 Aircross s’allonge pour offrir plus d’espace aux passagers et la possibilité d’accueillir une troisième rangée de sièges. Vincent Cobée, actuel PDG de Citroën, souligne dans le journal Les Échos : “Notre objectif était de créer un véhicule qui s’adapte à tous les besoins familiaux, sans compromis sur le style ou le confort.”

La modularité est au cœur de la proposition de Citroën. La C3 Aircross sera disponible en versions 5 et 7 places, permettant aux clients de choisir la configuration qui correspond le mieux à leurs besoins. Cependant, il est important de noter que la version 7 places ne sera pas disponible immédiatement au lancement, mais arrivera courant 2025.

L’habitabilité promet d’être généreuse pour un véhicule de ce gabarit, bien que la troisième rangée soit, comme souvent dans cette catégorie, plus adaptée aux enfants ou aux adultes de petite taille sur de courts trajets.

Plateforme dérivée de la C3 5 places

Versions 5 et 7 places disponibles (7 places en 2025)

Modulabilité au cœur de la conception

Une gamme de motorisations complète

Citroën fait le pari de la diversité avec sa nouvelle C3 Aircross. Dès son lancement, le véhicule sera proposé avec des motorisations essence et 100% électrique. Début 2025, une version hybride de 136 ch viendra compléter la gamme.

Selon les données communiquées par Citroën, la version électrique disposera d’une batterie de 44 kWh, offrant une autonomie qui devrait satisfaire la plupart des usages quotidiens. Cependant, cette version ne sera disponible qu’en configuration 5 places, la batterie occupant l’espace nécessaire à la troisième rangée de sièges.

“Notre gamme de motorisations reflète la diversité des besoins de nos clients”, explique Laurence Hansen, directrice produit chez Citroën, dans une interview à Automobile Magazine. “Que ce soit pour des trajets urbains en électrique ou des voyages plus longs en essence ou en hybride, la C3 Aircross s’adapte à tous les usages.”

Motorisations essence, hybride (2025) et électrique

Version électrique : batterie de 44 kWh, uniquement en 5 places

Gamme adaptée à une variété d’usages

Un positionnement tarifaire agressif

C’est peut-être sur le plan tarifaire que la C3 Aircross 2025 marque le plus les esprits. Avec un prix d’entrée de gamme annoncé à 18 990 euros pour la version essence, Citroën frappe fort. La version électrique débute quant à elle à 26 490 euros.

Ces tarifs placent la C3 Aircross en concurrence directe avec le Dacia Jogger, tout en proposant une image de marque plus établie et un style plus dans l’air du temps. Il convient toutefois de noter que ces prix sont donnés hors remises et aides gouvernementales, notamment le bonus écologique pour la version électrique.

Gilles Le Borgne, directeur de l’ingénierie du groupe Stellantis, explique dans une déclaration à l’AFP : “Nous avons travaillé sur l’optimisation des coûts à chaque étape du développement, sans compromis sur la qualité, pour offrir le meilleur rapport prix/prestations du marché.”

Prix de départ : 18 990 euros (essence), 26 490 euros (électrique)

Positionnement concurrentiel face au Dacia Jogger

Optimisation des coûts sans compromis sur la qualité

Un pari audacieux pour Citroën

Avec sa nouvelle C3 Aircross, Citroën semble avoir trouvé la formule pour séduire les familles à la recherche d’un véhicule polyvalent et abordable. En combinant l’attrait d’un SUV, la praticité d’un 7 places et un prix d’entrée de gamme sous la barre des 20 000 euros, la marque aux chevrons pourrait bien créer la surprise sur le marché français.

Reste à voir si ce positionnement audacieux se traduira par un succès commercial. Dans un contexte économique tendu, où le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations, la C3 Aircross 2025 a toutes les cartes en main pour devenir un choix de raison pour de nombreuses familles.

Une chose est sûre : avec ce modèle, Citroën réaffirme sa volonté de proposer des véhicules innovants et accessibles, fidèle à son ADN. La bataille du SUV familial abordable ne fait que commencer, et la C3 Aircross s’annonce comme un sérieux prétendant au titre.