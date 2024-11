Ebro S700, le SUV espagnol qui est devenu le nouveau casse-tête des modèles coréens

La marque espagnole Ebro, fondée sous le régime franquiste, a marqué l’histoire automobile du pays avec ses véhicules utilitaires robustes. Après des décennies de silence, elle revient sur le devant de la scène avec un projet ambitieux : le S700, un SUV 100 % électrique, fabriqué à Barcelone. Ce retour s’inscrit dans un contexte où l’industrie automobile espagnole cherche à se réinventer face aux défis de l’électrification et à la concurrence internationale.

Ebro ne se contente pas d’exploiter sa notoriété passée. Avec le S700, elle ambitionne de rivaliser directement avec les constructeurs asiatiques, notamment les marques coréennes qui dominent ce segment en Europe. Ce projet, porté par un investissement stratégique, symbolise également une volonté de redynamiser l’industrie locale, en mettant en avant la capacité de l’Espagne à produire des véhicules électriques compétitifs.

Un SUV qui s’appuie sur une alliance stratégique

Le Ebro S700 n’a pas été développé dans l’isolement. Sa conception repose sur une collaboration stratégique avec le constructeur chinois Chery, connu pour ses avancées dans les technologies électriques. Plus précisément, le S700 est basé sur le Chery Tiggo 7, un SUV compact qui a déjà fait ses preuves sur d’autres marchés internationaux.

Cette alliance permet à Ebro de s’appuyer sur une plateforme éprouvée tout en personnalisant le véhicule pour répondre aux attentes des consommateurs européens. Le S700 adopte une identité propre, avec des ajustements esthétiques et technologiques qui le différencient de son cousin chinois. Cette approche permet à Ebro de réduire les coûts de développement tout en garantissant une compétitivité accrue sur le marché européen.

Un design pensé pour la compétitivité internationale

Avec le Ebro S700, le constructeur espagnol n’a pas seulement réintroduit une marque emblématique, il a aussi voulu séduire une clientèle européenne exigeante. Le design du SUV, bien qu’inspiré du Chery Tiggo 7, a été adapté pour s’aligner sur les goûts du marché européen. Le S700 arbore une silhouette moderne et dynamique, avec des lignes marquées qui rappellent les standards actuels des SUV haut de gamme.

L’extérieur est mis en valeur par une calandre minimaliste, typique des véhicules électriques, et des phares LED au design affûté qui soulignent son caractère technologique. À l’intérieur, le S700 propose une expérience premium, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. L’habitacle spacieux intègre une interface numérique avancée, comprenant un écran tactile central qui regroupe les principales fonctionnalités de navigation, connectivité et gestion de l’énergie.

Ce SUV mise également sur des solutions pratiques, comme des sièges modulables et un coffre généreux, pour répondre aux besoins des familles et des professionnels. Ces éléments permettent au S700 de se positionner comme un sérieux concurrent face aux modèles coréens et japonais.

Des performances techniques taillées pour rivaliser

En termes d’options mécaniques, elle sera disponible en deux variantes. La première utilise un moteur à essence conventionnel, un 1,6 TGDI DCT développant 150 ch et un couple maximal de 275 Nm.

Sous le capot, le Ebro S700 propose une motorisation 100 % électrique qui combine puissance, autonomie et durabilité. Doté d’une batterie de dernière génération, le SUV promet une autonomie de plus de 450 kilomètres (cycle WLTP), un atout majeur pour les conducteurs européens. La motorisation délivre une puissance de 204 chevaux, assurant des accélérations fluides et une conduite agréable en toutes circonstances.

La seconde est un hybride rechargeable, équipée d’un moteur 1.5 TGDI DHT, avec une puissance combinée de 347 ch et un couple de 525 Nm.

Le S700 se distingue également par ses capacités de recharge rapides. Grâce à une puissance de charge allant jusqu’à 100 kW, il est possible de récupérer 80 % de la batterie en moins de 30 minutes. Ce SUV est aussi équipé de systèmes de récupération d’énergie, optimisant l’efficience et prolongeant l’autonomie.

Côté connectivité, le S700 ne déçoit pas. Il intègre les dernières technologies, comme la compatibilité avec les applications mobiles pour surveiller l’état de la batterie, programmer les recharges ou gérer la climatisation à distance. Ces fonctionnalités font du S700 un véhicule parfaitement adapté aux besoins modernes, tout en renforçant son positionnement face aux leaders du marché.