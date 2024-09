La Chery Tiggo 9 2024 fait son entrée sur le marché à partir de 21 000 USD

Le Chery Tiggo 9 est un SUV de taille moyenne avec des dimensions de 4820/1930/1699 mm et un empattement de 2820 mm. Il offre une configuration standard à cinq places avec un volume de coffre de 717 litres. La version de luxe propose des sièges en troisième rangée, transformant le véhicule en un 7 places avec une disposition 2+3+2.

Le design extérieur reste fidèle à ses prédécesseurs avec des phares étroits et une calandre octogonale ornée de bandes chromées en cascade. Le design arrière continue avec des feux arrière traversants intégrant le logo anglais de Chery et des sorties d’échappement chromées.

Intérieur et technologie

L’intérieur du Tiggo 9 maintient une disposition symétrique avec un volant à trois branches, dont la partie inférieure est plate et recouverte de cuir synthétique. Les versions supérieures incluent un volant chauffant. Le tableau de bord dispose d’un double écran de 12,3 pouces, alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8155. Ce système élimine les palettes de changement de vitesse, favorisant une interface plus moderne et technologique.

Parmi les configurations standard, on trouve l’alerte de franchissement de ligne, l’avertissement de collision frontale, le freinage actif, l’assistance au maintien de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, l’affichage de la pression des pneus, un toit ouvrant panoramique, un hayon électrique, l’entrée et le démarrage sans clé, le chauffage des sièges avant et des enceintes Sony.

Performance et mécanique

Sous le capot, le Tiggo 9 est équipé d’un moteur 2.0T délivrant une puissance maximale de 192 kW (261 ch) et un couple de 400 Nm. Ce moteur est couplé à une boîte automatique à 7 vitesses et à 8 rapports (8AT). Le véhicule peut atteindre une vitesse maximale de 205 km/h. Certaines versions proposent également un système de transmission intégrale et des modes tout-terrain et neige.

Comparaison avec les modèles précédents

Comparé aux versions précédentes, le 2024 Tiggo 9 introduit des modes de conduite spécifiques pour le tout-terrain et la neige, renforçant sa polyvalence. De plus, les mises à jour intérieures et technologiques, bien que mineures, améliorent l’expérience utilisateur et le confort général.

Réception du marché et ventes

En mai 2024, 3 614 unités du Tiggo 9 ont été vendues, portant les ventes cumulées de l’année à 19 615 unités. Depuis son lancement en juin 2023, les ventes cumulées atteignent 32 999 unités. Ces chiffres témoignent de l’acceptation positive du marché pour ce modèle, malgré la concurrence intense dans le segment des SUV de taille moyenne.

Prix en chine et perspectives européennes

Il est important de noter que les prix mentionnés pour le Chery Tiggo 9 sont spécifiques au marché chinois. À ce jour, les tarifs pour l’Europe n’ont pas encore été annoncés, et ils pourraient varier en fonction des taxes, des frais d’importation, et des spécifications locales. Les consommateurs européens devront donc attendre des annonces officielles pour connaître les prix définitifs et les configurations disponibles sur leur marché.

Le 2024 Chery Tiggo 9, avec son prix compétitif et ses améliorations, se positionne comme une option solide dans le segment des SUV de taille moyenne. Son design soigné, ses technologies de pointe et ses performances robustes en font un choix attrayant pour les consommateurs à la recherche d’un véhicule polyvalent et moderne.