Mystère Nissan : où débarquera la nouvelle N7 électrique en premier aux États-Unis ou en Europe ?

Nissan frappe fort avec le lancement de son nouveau modèle électrique, le Nissan N7 EV, destiné à conquérir les marchés américain et européen. Ce lancement s’inscrit dans une stratégie de renforcement de la présence de Nissan sur le segment des véhicules électriques, un secteur en pleine expansion où la compétition s’intensifie. Avec ce modèle, le constructeur japonais ambitionne de répondre aux attentes des consommateurs en matière de mobilité durable, tout en se démarquant par un design moderne et des performances avancées.

Le choix de lancer le N7 EV simultanément aux États-Unis et en Europe témoigne de l’ambition de Nissan de s’imposer comme un acteur incontournable du marché électrique global. Cette approche vise à séduire une clientèle variée, allant des jeunes urbains aux familles, en mettant l’accent sur la polyvalence, l’innovation et l’efficacité énergétique. L’arrivée de ce modèle marque une étape importante dans l’offensive électrique de Nissan, consolidant sa volonté de s’adapter aux besoins d’une transition énergétique mondiale.

La voiture électrique est la première à s’inscrire dans le cadre de son nouveau plan d’entreprise, “The Arc » , présenté en mars dernier La nouvelle stratégie de Nissan vise à réduire les coûts des véhicules électriques tout en accélérant le développement.

Design et caractéristiques du Nissan N7 EV

Avec 4 930 mm de long, 1 895 mm de large, 1 487 mm de haut et un empattement de 2 915 mm, la berline électrique de Nissan est légèrement plus longue que la Tesla Model 3 (4 720 mm de long, 1 848 mm de large, 1 442 mm de haut et un empattement de 2 875 mm).

Le design du Nissan N7 EV se distingue par des lignes modernes et épurées, symbolisant à la fois dynamisme et élégance. Ce modèle arbore une silhouette racée qui allie aérodynamisme et esthétique, contribuant à réduire la résistance au vent et à optimiser l’efficacité énergétique. Les feux avant à LED, la calandre fermée et les détails chromés confèrent au N7 EV une identité visuelle unique, fidèle à la philosophie de Nissan de proposer des véhicules à la fois distinctifs et performants.

À l’intérieur, le N7 EV mise sur un espace accueillant et technologique. L’habitacle est conçu pour offrir un confort optimal aux passagers, avec des matériaux de qualité, une disposition ergonomique des commandes et des technologies de pointe intégrées. L’écran central tactile et le système d’infodivertissement connecté permettent une expérience utilisateur fluide et intuitive. L’accent est mis sur la connectivité, la sécurité et le confort, pour répondre aux attentes des conducteurs modernes.

Nissan se prépare à accélérer sa transition vers les VE en adoptant une approche spécifique à chaque marché En Chine, Nissan a l’intention de lancer huit véhicules à énergie nouvelle (VE et PHEV), dont quatre de marque Nissan. Le N7 sera commercialisé au cours du premier semestre 2025, Nissan cherchant à défier les leaders du marché tels que BYD et Tesla.

Nissan lancera-t-il le N7 EV à l’étranger ?

Une grande partie de la stratégie consiste à exporter des véhicules depuis la Chine À partir de 2025, Nissan souhaite accélérer rapidement les exportations de la Chine vers les marchés étrangers

L’entreprise a déclaré qu’elle visait à atteindre 100 000 exportations, mais n’a pas précisé quand ni sur quels marchés. Nissan cherchant à prendre l’avantage dans les grandes régions automobiles comme l’Europe et les États-Unis, l’arrivée de la N7 à l’étranger pourrait faire partie de son programme de travail.

Cependant, avec les nouveaux droits de douane sur les importations de VE en provenance de Chine, Nissan aurait dû réduire considérablement ses coûts pour que les modèles soient compétitifs

Nissan prévoit de rendre les modèles de VE plus abordables en les développant par « familles » grâce à une fabrication modulaire, à un approvisionnement groupé et à des batteries de pointe L’entreprise vise à réduire les coûts de ses modèles électriques de nouvelle génération de 30 % par rapport à son SUV crossover Ariya actuel.

Nissan adopte également son processus d’« usine intelligente », qui a été introduit pour la première fois au Japon, dans un plus grand nombre d’usines à l’étranger afin d’accélérer la production

Dans son usine de Sunderland, au Royaume-Uni, Nissan se prépare à lancer trois nouvelles versions électriques de ses modèles les plus vendus

La première sera le renouveau très attendu de l’emblématique LEAF Selon Nissan, le nouveau modèle a été préfiguré par le concept Chill Out 2021.

Les sources qui ont vu la nouvelle LEAF affirment que son design est plus proche de l’Aryia Une source l’a même qualifiée de « mini Ariya ». Les versions électriques du Juke et du Qashqai suivront la nouvelle LEAF de Nissan

Nissan lancera sept nouveaux véhicules aux États-Unis et au Canada afin de gagner des parts de marché. La LEAF actuelle est toujours fabriquée dans le Tenessee, mais Nissan prépare son usine de Smyrna pour ses modèles électriques de nouvelle génération.

Bien que Nissan n’ait déclaré que la N7 serait commercialisée en Chine, elle n’a pas exclu d’autres marchés à l’étranger. Le futur président élu des États-Unis, M. Trump, ayant promis d’augmenter les droits de douane sur les importations en provenance de « pays qui nous arnaquent depuis des années », l’arrivée de la N7 aux États-Unis est peu probable

En Europe, le lancement du N7 est plus probable, mais avec l’augmentation des droits de douane de l’UE sur les importations chinoises de VE, Nissan aurait probablement du mal à rivaliser en termes de prix sans subir des pertes massives

Nissan prévoit d’adopter une approche régionale spécifique, en lançant des modèles électriques adaptés à certains marchés, tels que les États-Unis, l’Europe, la Chine et le Japon.