Jaguar Land Rover et Chery construiront des véhicules électriques de marque Freelander sur des plates-formes chinoises

Auparavant, Chery a officiellement confirmé que Jaguar Land Rover adopterait ses plateformes E0X et M3X pour construire des modèles PHEV et BEV. Il s’agit d’une conséquence de l’amitié de 12 ans entre JLR et Chery. En 2012, ces entreprises ont formé une coentreprise appelée Chery Jaguar Land Rover (CJLR). L’usine CJLR a commencé à fonctionner en 2014.

Au cours des 12 dernières années, Jaguar Land Rover a aidé Chery à régler la suspension et à donner des conseils en matière de style. En outre, le système de vectorisation du couple de Chery, qui est utilisé dans le SUV Jaecoo J8 pour les marchés internationaux, est également dérivé du système de traction intégrale bien connu de JLR. Cependant, JLR est à la traîne par rapport à la tendance de l’industrie pour les BEV. C’est donc au tour de Chery d’aider le constructeur automobile détenu par Tata.

Le 19 juin, JLR a annoncé avoir signé une lettre d’intention avec Chery pour renforcer l’offre de produits de CJLR en Chine. Cela inclut la création de la marque de véhicules électriques Freelander. Les voitures de cette marque reposeront sur l’architecture modulaire E0X de Chery. Le même châssis est à la base des voitures Exlantix ES, Exlantix ET, Luxeed S7 et Luxeed R7.

L’architecture E0X prend en charge le système haute tension 800V, la suspension pneumatique et le système d’aide à la conduite L3. Son autre avantage est sa faible consommation d’énergie de 12 kWh/100 km. Il convient de noter qu’en dehors des véhicules électriques à batterie, la plate-forme E0X peut également servir de base aux EREV (prolongateurs d’autonomie). Par exemple, le crossover Exlantix ET basé sur l’E0X (voir les spécifications) est disponible en versions EV et EREV.

“Aujourd’hui, nous franchissons cette étape stratégique importante pour JLR, qui souligne notre engagement continu envers la Chine et complète nos activités existantes dans ce pays. Nous pensons que le fait de travailler ensemble pour développer de nouveaux modèles de collaboration pour le marché des véhicules électriques le plus important et à la croissance la plus rapide au monde, combiné à l’attrait de la marque Freelander, promet un avenir très excitant pour CJLR ”

Adrian Mardell, PDG de JLR

Nous rappellerons ici à quelques novices que le Freelander était un SUV produit entre 1997 et 2015. En 2016, ce modèle a été remplacé par le Land Rover Discovery Sport. Aujourd’hui, le Freelander renaissant de CJLR proposera une gamme de véhicules électriques grand public. Ils seront d’abord vendus en Chine, mais au fil du temps, les Freelander seront également lancés dans le monde entier.

Yin Tongyao, président de Chery, a déclaré précédemment que les voitures Jaguar Land Rover utiliseront également l’architecture M3X qui sous-tend Exeed RX (voir les spécifications) et Chery Fulwin T9 (voir les spécifications). Elles seront équipées du système hybride de Chery, qui offre 11 combinaisons de vitesses, une autonomie de plus de 1 000 km et un rendement thermique de 44,5 %.

Selon CarNewsChina, Jaguar Land Rover n’est pas le seul constructeur automobile à adopter des architectures modulaires chinoises pour construire des NEV. Il s’agit d’une tendance croissante chez de nombreux constructeurs automobiles. Pour plus de clarté, Mitsubishi Airtrek adopte la GEP de GAC ; les véhicules électriques Smart et Lotus sont basés sur la SEA de Geely ; les voitures Renault adopteront la CMA de Geely ; Volkswagen a accepté d’utiliser la plateforme E/E de Xpeng ; les futurs véhicules Audi seront basés sur la plateforme iO Origin de SAIC.