La prochaine Citroën C4 sera un SUV électrique abordable dont la production pourrait être transférée d’Espagne au Maroc

Citroën, marque emblématique du paysage automobile européen, poursuit son engagement dans la transition énergétique en lançant un nouveau SUV électrique basé sur la C4. Connu pour ses véhicules à la fois innovants et accessibles, Citroën entend démocratiser la mobilité électrique grâce à un modèle abordable et adapté aux besoins des familles modernes. Ce futur SUV vise à renforcer la présence de la marque sur le segment des véhicules électriques tout en répondant aux exigences croissantes des consommateurs pour des solutions durables et efficaces.

Le positionnement de ce modèle met en avant un rapport qualité-prix attractif, une caractéristique qui devrait lui permettre de rivaliser avec d’autres SUV compacts électriques déjà bien implantés. En optant pour une stratégie tarifaire compétitive, Citroën vise à séduire un large public, allant des familles urbaines aux jeunes actifs, sans compromettre les valeurs d’innovation et de confort qui font la réputation de la marque.

La quatrième génération de Citroën C4 quittera définitivement la catégorie des compactes, achevant la transformation en SUV initiée par la C4 Cactus (2014) et la C4 de troisième génération (2020). Son esthétique sera basée sur le concept-car Oli [all-ë] de 2022, avec un lancement sur le marché prévu pour 2027.

Selon L’Argus, la quatrième génération du modèle se caractérisera par une approche pratique et économique sans sacrifier une forte personnalité. À l’exception d’éléments tels que le pare-brise vertical, de nombreuses caractéristiques observées sur le concept car seront conservées sur la version de production.

Pierre Leclerq, responsable du design de la marque, explique que le rôle de Citroën au sein du groupe Stellantis est d’expérimenter, du moins en termes de design. « La version de série de l’Oli sera 70% plus proche du concept. La plate-forme sur laquelle reposera la prochaine C4 sera la familière STLA Smart, qui a fait ses débuts l’année dernière sur la nouvelle C3 et que l’on retrouve également sur la FIAT Grande Panda et l’Opel Frontera.

Grâce à cette architecture, le nouveau modèle sera multi-énergies. Alors qu’il sera proposé à l’étranger avec des moteurs à essence, il ne sera disponible en Europe qu’en version hybride et électrique. Contrairement à la C3 Aircross, qui mesure 4,40 mètres de long et dispose d’un habitacle pouvant accueillir jusqu’à sept personnes, la nouvelle C4 mesurera environ 4,30 mètres de long et disposera de deux rangées de sièges. En termes de style, elle sera très proche du Dacia Duster.

La Citroën C4 sera positionnée entre la C3 et la C3 Aircross.

Les médias français indiquent qu’elle sera produite à Kénitra (Maroc) pour réduire les coûts. Cette information, si elle était confirmée, laisserait en suspens la pérennité de l’usine historique de Villaverde (Madrid), qui produit actuellement exclusivement la C4 et sa version berline, la C4 X. Pour l’instant, aucun nouveau projet ne semble avoir été attribué au site.

Les deux autres usines Stellantis en Espagne, situées à Vigo et Saragosse, ont un avenir assuré puisqu’il est confirmé qu’elles recevront la plateforme STLA Small dans les années à venir. Alors que l’usine galicienne commencera à fabriquer la Peugeot 2008 de troisième génération en 2029, les installations aragonaises seront chargées d’assembler la nouvelle DS 3, l’Opel Corsa et la Peugeot 208 à partir de 2027.