Alfa Romeo triomphe au Milano AutoClassica 2024 avec le titre “Best in Classic

Le Milano AutoClassica 2024 a une fois de plus célébré l’élégance et l’histoire de l’automobile, couronnant l’Alfa Romeo 33 Stradale avec le prestigieux titre “Best in Classic”. Cette victoire souligne l’importance et la contribution inégalée de la marque italienne à l’univers des voitures de collection, confirmant sa position de leader dans le patrimoine automobile. Lors de cet événement, les passionnés ont pu admirer des modèles emblématiques qui ont marqué l’histoire de l’automobile et qui continuent d’émerveiller par leur style, leur technologie et leur impact historique.

Cette distinction décernée à l’ Alfa Romeo 33 Stradale reflète son héritage légendaire, mis en avant par des véhicules soigneusement restaurés, témoignant de décennies de passion, d’innovation et de succès en compétition. Le Milano AutoClassica, rendez-vous incontournable pour les amateurs et collectionneurs, met en lumière le riche passé automobile tout en rendant hommage aux modèles intemporels qui façonnent notre présent.

Retour sur les gagnants de l’année précédente

L’édition précédente du Milano AutoClassica avait également consacré des légendes de l’automobile. Parmi les grands gagnants de 2023, on retrouve :

Ferrari 250 GTO : Élue “Voiture Classique de l’Année”, ce modèle emblématique a captivé les foules grâce à son élégance intemporelle et ses performances inégalées sur les circuits de course.

: Élue “Voiture Classique de l’Année”, ce modèle emblématique a captivé les foules grâce à son élégance intemporelle et ses performances inégalées sur les circuits de course. Porsche 911 Carrera RS 2.7 : Sacrée “Icône du Design”, cette légende allemande continue de symboliser l’aboutissement du design automobile sportif et fonctionnel.

: Sacrée “Icône du Design”, cette légende allemande continue de symboliser l’aboutissement du design automobile sportif et fonctionnel. Lancia Stratos HF : Lauréate du prix “Roi du Rallye”, elle demeure une référence incontournable dans le domaine des compétitions automobiles, célébrant les succès des rallyes des années 1970.

Ces distinctions montrent à quel point le Milano AutoClassica est un événement unique où passé, présent et futur de l’automobile se rencontrent pour célébrer l’excellence et la passion automobile.

Le sacre de l’Alfa Romeo 33 Stradale cette année marque un jalon de plus dans l’histoire glorieuse de la marque, consolidant sa réputation auprès des collectionneurs et des passionnés du monde entier.