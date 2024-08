Alfa Romeo 33 Stradale et la symphonie de son puissant moteur V6 biturbo

Le modèle le plus exclusif d’Alfa Romeo a été dévoilé il y a presque un an. La marque du Biscione a surpris avec une bête du meilleur asphalte faite seulement pour quelques personnes qui veulent sentir l’âme et l’esprit de la performance des modèles avec plus d’héritage de l’emblématique firme italienne. Une réinterprétation moderne de la légendaire 33 Stradale qui a fait fureur dans les années 1960.

Après avoir posé pendant près d’un an dans différentes vitrines internationales et lors des événements les plus exclusifs d’Alfa Romeo, la 33 Stradale est prête à faire son apparition lors de l’un des principaux événements de l’été, où la marque trouvera un propriétaire, si ce n’est pour les 33 exemplaires qu’elle prévoit de produire, du moins pour un grand nombre d’entre eux.

Écoutez pour la première fois le moteur de la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale.

L’Alfa Romeo 33 Stradale sera présente à Monterey en 2024

Parce que l’exclusive Alfa Romeo 33 Stradale sera présente à la Monterey Motor Week, qui se tiendra à la mi-août en Californie. Une annonce qui s’accompagne de quelque chose de plus qu’attendu par les fans de la marque d’Arese qui, après avoir pu admirer son design extérieur et intérieur, manquaient quelque chose d’essentiel : entendre le puissant moteur V6 biturbo de 2,9 litres qui est logé sous sa carrosserie.

Dans la courte vidéo ci-dessus, la marque a donné un petit aperçu d’une véritable symphonie qui accompagne les 620 ch que produit le moteur, que le constructeur a décrit comme “Un son typiquement Alfa Romeo, une bande-son de puissance et de précision, fruit de la maîtrise mécanique et de la passion italienne”. La vérité est que les quelques secondes où l’on peut l’entendre, c’est un son dont on tombe amoureux et qui donne envie d’en entendre plus.

33 exemples d’Alfa Romeo les plus exclusives au monde

Alfa Romeo précise que le son a été capté lors d’essais dynamiques, sur une route conventionnelle, ce qui n’a rien à voir avec les pistes de Balocco où sont développés les modèles Alfa Romeo et où la nouvelle Junior a passé une grande partie de son temps de développement avant d’être présentée comme prototype de production, en avant-première de son lancement dans les rues. La question est de savoir si nous la verrons également en camouflage et son prix, dont on ne parle pas, mais il est clair qu’il dépassera de loin les 100 000 euros ?