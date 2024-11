Le retour surprise d’une légende allemande : la mystérieuse renaissance d’un modèle avant-gardiste pour 2025

BMW était, d’une certaine manière, en avance sur son temps lorsqu’elle a lancé l’irrévérencieuse i3. Une voiture à la silhouette distinctive, dotée d’un châssis en fibre de carbone, qui a été l’une des premières voitures électriques sur le marché – et qui a peut-être mieux vieilli que ses contemporaines. Aujourd’hui, cependant, l’industrie évolue à la vitesse d’un accélérateur de particules dans ce domaine et nous avons aujourd’hui quelque chose de très différent en préparation.

La BMW Série 3 électrique se distingue par un design qui marie élégance traditionnelle et touches futuristes. À l’extérieur, les lignes épurées et dynamiques soulignent son allure sportive tandis que l’intérieur offre un cadre luxueux équipé des dernières technologies. Ce modèle intègre des écrans de contrôle intuitifs et un tableau de bord numérique qui reflètent le virage technologique de la marque.

Sous le capot, le prototype électrique de la BMW Série 3 promet une performance impressionnante avec une autonomie qui défie les meilleures de sa catégorie. Equipée d’une batterie haute capacité, elle assure une longue durée de vie et une recharge rapide, minimisant ainsi le temps d’immobilisation. Les fonctionnalités de conduite autonome et les systèmes d’infodivertissement avancés positionnent ce véhicule comme un leader potentiel dans l’innovation automobile électrique.

Avant-première de la version électrique de la BMW Série 3

La marque bavaroise a présenté un autre prototype camouflé qui correspondrait à la plate-forme électrique et à l’esthétique Neue Klasse que nous avons déjà vues. Ce modèle devrait être la variante électrique de la Série 3, faisant revivre le nom i3 de la même manière que l’i4 est la contrepartie électrique de la Série 4, l’i5 de la Série 5 et ainsi de suite.

Ce prototype cache beaucoup de lignes grâce à un camouflage en toile d’araignée déformée, mais on peut voir le masque avant mince avec la calandre classique de BMW, dans ce cas plus large que haute, ainsi que la signature lumineuse qui correspond à ce que le prototype Neue Klasse avait laissé entrevoir. La silhouette est celle de la série 3, bien qu’elle ne révèle que peu d’informations sur la forme des feux arrière.

Dans l’ensemble, ce concept car laisse entrevoir des lignes moins transgressives, puisqu’il s’agit d’un concept car fonctionnel qui intègre déjà des capteurs ADAS et des systèmes radar. Il est trop tôt pour parler des spécifications techniques, même si l’on sait que cette plateforme aura une architecture 800V et que les batteries devraient avoir une densité énergétique supérieure de 20 % à celle des modèles électriques actuels, ainsi qu’une aérodynamique améliorée, un moteur plus efficace et un logiciel permettant d’augmenter l’autonomie de 30 %.

La question est de savoir ce que l’on peut attendre à l’intérieur de cette Série 3 électrique. Les prototypes « Neue Klasse » de BMW comportaient de nombreuses technologies, telles que de grands écrans multimédias sur la console centrale, un volant haptique qui vibrait pour alerter le conducteur (peut-être dans le cadre du système de maintien de la trajectoire) et un affichage tête haute en lieu et place des boutons et interrupteurs physiques.

La BMW Série 3 actuelle est disponible en version essence et en version hybride rechargeable.

L’introduction de la BMW Série 3 électrique est prévue pour avoir un impact significatif sur le marché des véhicules électriques. Ce modèle se positionne comme un sérieux rival pour des leaders établis tels que la Tesla Model 3 et l’Audi A4 e-tron, grâce à ses avancées en matière d’autonomie et de performance. La comparaison avec ces concurrents met en évidence le potentiel de la BMW à capturer une part importante du marché des berlines de luxe électriques.

Comme la série 4 et la série 5, la série 3 aura une version électrique tout en conservant la version à essence. La version actuelle de la Série 3 a renoncé aux moteurs diesel qui ont connu un grand succès il y a plusieurs décennies. Elle propose le quatre cylindres 2.0, le six cylindres en ligne 3.0 ou la version hybride rechargeable de ce dernier, qui offre une autonomie d’un peu plus de 100 km. La série 3 dispose déjà d’une version électrique, mais uniquement pour le marché chinois.

Le prototype dévoilé a une carrosserie de berline, mais on s’attend à ce qu’il y ait aussi une variante Touring de cette supposée i3 pour se mesurer à l’Audi A4 e-tron Avant qui arrivera dans le futur, ainsi qu’à la Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. La nouvelle Série 3, comprenant cette i3 et la prochaine version de la M3, devrait être introduite en 2025 pour un début de production fin 2026, après l’iX3début 2025 (Automotive News Europe).