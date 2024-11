Le phénomène Omoda 5 débarque en 2025 : quand la Chine réinvente les standards du premium automobile

Chery, constructeur chinois à l’ambition mondiale, marque son retour en force avec le lancement du Chery Omoda 5, un SUV compact destiné à conquérir le marché européen. Ce modèle, qui vise à combiner style, technologie et prix compétitif, s’inscrit dans la volonté du constructeur de s’imposer face à des géants établis sur le vieux continent.

Le segment des SUV compacts, particulièrement dynamique, attire une clientèle exigeante à la recherche d’un équilibre entre performance, confort et connectivité. Face à des concurrents bien ancrés tels que le Peugeot 2008 ou le Volkswagen T-Roc, Chery mise sur une approche audacieuse et un positionnement tarifaire agressif pour séduire les acheteurs européens.

Le Chery Omoda 5 est pensé comme une alternative sérieuse, intégrant les dernières innovations pour un rapport qualité-prix compétitif. Le constructeur souhaite également marquer les esprits avec un design distinctif et une présence affirmée, tout en offrant des fonctionnalités modernes pour répondre aux attentes de la clientèle occidentale.

Design et caractéristiques extérieures

Le Chery Omoda 5 affiche un design audacieux et résolument moderne. Sa calandre imposante, flanquée de feux LED au style acéré, lui confère une signature visuelle unique et immédiatement reconnaissable. Le profil dynamique, avec des lignes tendues et des courbes marquées, dénote une volonté de rupture avec les codes traditionnels des SUV compacts, apportant une touche de fraîcheur à ce segment concurrentiel.

Les jantes de grand diamètre, les accents chromés et les finitions travaillées renforcent le caractère premium du véhicule, le positionnant comme un SUV haut de gamme accessible. À l’arrière, on retrouve des feux LED horizontaux reliés par une bande lumineuse, un détail de style souvent associé aux modèles plus haut de gamme et qui souligne l’orientation moderne du Chery Omoda 5.

Chery entend séduire un public jeune et urbain, désireux de se démarquer tout en bénéficiant de prestations valorisantes. En misant sur un design distinctif et des finitions soignées, la marque espère établir une forte première impression dans l’esprit des consommateurs européens.

À l’intérieur, le Chery Omoda 5 se distingue par un cockpit moderne et technologique, pensé pour offrir une expérience de conduite à la fois connectée et confortable. Le tableau de bord numérique, entièrement personnalisable, se combine avec un écran tactile central de grande taille, garantissant une interface utilisateur fluide et intuitive. Le système d’infotainment propose une connectivité complète, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, répondant ainsi aux attentes des conducteurs européens en matière de connectivité.

Les sièges ergonomiques, le volant multifonction et les nombreuses aides à la conduite positionnent ce SUV parmi les véhicules les mieux équipés de sa catégorie. L’assistance à la conduite comprend des fonctionnalités avancées telles que l’alerte de franchissement de ligne, le freinage d’urgence automatisé et un régulateur de vitesse adaptatif, garantissant un haut niveau de sécurité et de confort pour ses occupants. Le Chery Omoda 5 propose également diverses finitions, permettant aux acheteurs de personnaliser leur véhicule en fonction de leurs besoins et de leur budget.

Spécifications de l’Omoda 5 2025

Le SUV chinois est construit sur une plateforme T1X conçue pour offrir « plus d’espace à l’intérieur, ainsi que d’excellentes performances tout-terrain : garde au sol, angles d’entrée et de sortie ». Sous le capot de ce modèle se trouve un moteur à essence turbocompressé qui, auparavant, occupait le devant de la scène car il était le seul disponible lors de son arrivée dans notre pays. Il s’agit d’un moteur de 1,6 litre qui développe 185 chevaux et un couple maximal de 290 Nm, entre 2 000 et 4 000 tr/min, associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports grâce à laquelle il parvient à accélérer de 0 à 100 km/h en 7,8 secondes.

Aujourd’hui, le même bloc est proposé avec 145 ch et 275 Nm, offrant une consommation et des émissions légèrement inférieures pour bénéficier d’une taxe d’immatriculation réduite de 5 %.

Performances, motorisations et analyse des avantages/inconvénients

Le Chery Omoda 5 est doté d’un moteur performant, conçu pour offrir une conduite dynamique tout en maîtrisant la consommation de carburant. Selon les marchés, plusieurs motorisations seront disponibles, allant des moteurs thermiques traditionnels à des variantes hybrides ou entièrement électriques, visant à satisfaire un large éventail de préférences et de réglementations en matière d’émissions.

Sur la route, le SUV affiche un comportement stable et agile, avec une suspension optimisée pour absorber les irrégularités du revêtement tout en offrant une tenue de route plaisante. Cependant, certains observateurs soulignent que, malgré son rapport qualité-prix attractif, l’autonomie des versions électriques pourrait être un point à améliorer, notamment en comparaison avec certains concurrents européens déjà bien établis dans ce domaine.

Caractéristiques techniques de l’Omoda 5 2025

Longueur : 4,40 mètres (4,42 m EV)

Largeur : 1,83 mètre

Hauteur : 1,58 mètre

Empattement : 2,63 mètres

Compartiment à bagages : 380 – 1 075 litres

Groupe motopropulseur : 1.5 essence 145 PS ou 185 PS ; électrique 204 PS

Transmission : automatique à sept rapports ; traction avant

Capacité de la batterie (EV) : 61,05 kWh

Puissance de charge maximale (EV) : 80 kW en courant continu et 11 kW en courant alternatif

Accélération (0-100 km/h) : 7,6 – 10,1 secondes

Vitesse maximale : 172 – 195 km/h

Consommation de carburant : 7,0 – 7,5 l/100 km

Consommation d’énergie (EV) : 15,4 kWh/100 km

Émissions de CO2 : 159 – 170 g/km

Avantages :

Prix compétitif et nombreuses fonctionnalités de série

Design moderne et équipements technologiques avancés

Personnalisation poussée avec différentes finitions

Inconvénients :