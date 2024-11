Le Hyundai Kona 2025 inaugure une nouvelle version à transmission intégrale de 170 ch pour le crossover sud-coréen

Le Hyundai Kona 2025 arrive sur le marché européen avec une ambition claire : s’imposer grâce à une transmission intégrale et une puissance de 170 chevaux. Ce modèle, destiné à séduire une clientèle variée, s’adresse à la fois aux amateurs de véhicules urbains polyvalents et aux conducteurs en quête de performance sur des terrains plus exigeants. En intégrant cette motorisation, le constructeur vise à renforcer son offre et à se démarquer dans un segment très compétitif.

Le positionnement du Hyundai Kona sur le marché européen repose sur des atouts clés : une motorisation adaptée aux trajets du quotidien et aux escapades, un design modernisé, ainsi qu’une panoplie d’équipements de série visant à offrir une expérience de conduite complète. L’objectif est de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de polyvalence, de sécurité et de confort.

Design extérieur moderne et équipements haut de gamme du Hyundai Kona

Le design extérieur de ce nouveau Hyundai Kona se distingue par une esthétique moderne et des lignes dynamiques. La face avant, marquée par une calandre imposante et des optiques LED raffinées, confère une allure robuste et élégante. Les lignes latérales, soigneusement sculptées, renforcent le caractère sportif du véhicule, tandis que les jantes spécifiques ajoutent une touche de sophistication.

À l’intérieur, le Hyundai Kona met l’accent sur le confort et la connectivité. L’habitacle offre un espace généreux, tant pour les passagers que pour les bagages, et se veut ergonomique grâce à des sièges ajustables et des matériaux de qualité. Le tableau de bord numérique, doté d’un écran tactile central, permet une gestion intuitive des fonctionnalités du véhicule, notamment la connectivité avec les smartphones, la navigation et les réglages de conduite.

Les équipements de série comprennent des aides à la conduite avancées, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au freinage d’urgence et un système de détection des angles morts. Ces technologies visent à garantir une expérience de conduite sûre et agréable, tout en facilitant la vie du conducteur dans les environnements urbains et sur les longs trajets.

Performances et transmission intégrale : une conduite optimisée

Le moteur à essence utilisé dans ce modèle est le familier 1.6 TGDI dans sa variante de 170 ch. Il n’est proposé qu’en association avec la boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports et ne dispose d’aucune forme d’hybridation. Il doit donc se contenter de l’étiquette environnementale « C » .

Les niveaux de finition disponibles sont N-Line et N-Line Style. Dans tous les cas, ils sont équipés de phares LED intelligents, d’un système d’alerte et d’assistance de trajectoire, d’un lecteur de panneaux de signalisation, d’un système d’alerte pré-collision, d’un système de freinage automatique en ville, de Smartbeam, de capteurs de stationnement avant et arrière, d’une caméra de recul, d’un rétroviseur photosensible, etc.

La double climatisation automatique, les rétroviseurs électriques, les jantes en alliage de 18 pouces, l’instrumentation numérique, le système de navigation avec écran tactile de 12,3 pouces, la radio DAB, Apple CarPlay, Android Auto, le Bluetooth, le sélecteur de mode de conduite, le chargeur de téléphone portable par induction, le volant en cuir, le pack intérieur LED, etc. font également partie de l’équipement de série.

La version N-Line Style ajoute la clé numérique, le système audio Bose, le hayon automatique, le détecteur d’angle mort, le système de vision à 360º, l’entrée et le démarrage sans clé, l’alerte de trafic transversal arrière, le volant chauffant, les sièges chauffants avec ventilation et réglage électrique, la sellerie alcantara, le toit ouvrant, etc.

Avantages et inconvénients du nouveau Hyundai Kona

Pour évaluer l’intérêt de cette nouvelle version, voici une analyse des atouts et des limites du modèle :

Avantages :

Puissance et transmission intégrale : Avec ses 170 chevaux et une transmission intégrale, ce crossover offre une conduite dynamique et une motricité accrue, idéale pour une variété de terrains et de conditions météorologiques.

Avec ses et une transmission intégrale, ce crossover offre une conduite dynamique et une motricité accrue, idéale pour une variété de terrains et de conditions météorologiques. Design moderne et intérieur spacieux : Le véhicule se distingue par son esthétique élégante et ses lignes dynamiques, tandis que l’intérieur spacieux garantit un confort optimal pour les passagers.

Le véhicule se distingue par son esthétique élégante et ses lignes dynamiques, tandis que l’intérieur spacieux garantit un confort optimal pour les passagers. Technologies de sécurité avancées : Les aides à la conduite de dernière génération, telles que l’assistance au freinage d’urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et le système de détection des angles morts, garantissent une expérience de conduite sécurisée.

Les aides à la conduite de dernière génération, telles que l’assistance au freinage d’urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et le système de détection des angles morts, garantissent une expérience de conduite sécurisée. Polyvalence : Ce crossover s’adapte aussi bien aux trajets urbains qu’aux escapades en dehors des sentiers battus grâce à ses capacités tout-terrain et sa transmission intégrale performante.

Inconvénients :

Consommation de carburant : La transmission intégrale et la puissance accrue peuvent entraîner une consommation légèrement plus élevée que celle des versions à deux roues motrices.

La transmission intégrale et la puissance accrue peuvent entraîner une consommation légèrement plus élevée que celle des versions à deux roues motrices. Prix potentiellement élevé : L’ajout de la transmission intégrale et des technologies avancées pourrait se traduire par un tarif supérieur, rendant le modèle moins accessible.

L’ajout de la transmission intégrale et des technologies avancées pourrait se traduire par un tarif supérieur, rendant le modèle moins accessible. Concurrence importante : Le segment des SUV compacts est très compétitif, avec de nombreuses alternatives offrant des équipements similaires.

Le segment des SUV compacts est très compétitif, avec de nombreuses alternatives offrant des équipements similaires. Poids du véhicule : La transmission intégrale et les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids global du véhicule, ce qui peut impacter l’agilité et la consommation.

Modèle Prix recommandé 1.6 TGDI 170 ch 4×4 7DCT N-Line 36 590 € 1.6 TGDI 170 ch 4×4 7DCT N-Line Style 44 190 €

Le Hyundai Kona s’impose comme une option séduisante pour les consommateurs cherchant un modèle performant et polyvalent, tout en offrant des équipements modernes. Toutefois, son prix et sa consommation pourraient freiner certains acheteurs.