Le Hyundai Kona 4×4 N Line Style s’inscrit dans la stratégie de la marque coréenne visant à dynamiser son offre dans le segment très concurrentiel des SUV compacts. Doté d’une transmission intégrale et d’un style distinctif propre à la finition N Line, ce modèle se distingue par son caractère sportif et polyvalent. Ce positionnement unique vise à séduire les amateurs de conduite dynamique, tout en répondant aux besoins des utilisateurs cherchant un véhicule polyvalent adapté aux trajets quotidiens et aux escapades.

L’ajout de la transmission 4×4 apporte une dimension supplémentaire au Kona, offrant une meilleure adhérence et une conduite plus sûre sur tous types de terrains. Cette combinaison, couplée à des éléments de design exclusifs et à des équipements de pointe, reflète la volonté de Hyundai d’apporter une expérience de conduite unique, mêlant plaisir, sécurité et style. Le Kona N Line Style se veut un choix idéal pour les conducteurs en quête d’un SUV performant au look affirmé.

En termes de marché, le Kona 4×4 N Line Style cible une clientèle exigeante, soucieuse de se démarquer avec un véhicule au design affirmé et aux prestations haut de gamme. Hyundai mise sur cette version pour renforcer son attractivité et sa compétitivité face à des rivaux proposant des SUV compacts de caractère, tels que les modèles sportifs de marques européennes.

Caractéristiques techniques et équipements

Le Hyundai Kona 4×4 N Line Style embarque une motorisation performante couplée à une transmission intégrale qui garantit une meilleure motricité et une conduite dynamique, quel que soit le terrain. Cette configuration offre une expérience de conduite sécurisée et plaisante, même dans des conditions difficiles, faisant du Kona un allié polyvalent pour les trajets urbains et les escapades en pleine nature.

Côté design, la finition N Line apporte des éléments esthétiques marqués, tels que des jantes spécifiques, une calandre plus agressive, et des détails rouges contrastants dans l’habitacle. Ces touches renforcent le caractère sportif du véhicule, tout en soulignant son appartenance à la gamme N Line de Hyundai. L’intérieur, quant à lui, propose un espace confortable et moderne, avec des sièges sport, un tableau de bord numérique et un système d’info-divertissement compatible avec les dernières technologies de connectivité.

Les équipements de série sont généreux, comprenant notamment des systèmes de sécurité avancés, des aides à la conduite, et des options de personnalisation permettant aux utilisateurs d’adapter leur véhicule à leurs préférences. Comparé à d’autres versions du Kona, la N Line Style se distingue par un niveau d’équipement supérieur, destiné à offrir une expérience de conduite plus immersive et plaisante.

Plus d’équipements pour le Hyundai Kona 4WD

Le Kona à quatre roues motrices était jusqu’à présent exclusivement disponible avec la version N Line. Le moteur à transmission intégrale est désormais disponible pour la finition la plus élevée. Le niveau de finition N Line Style. Voici un aperçu des principaux équipements de série:

Équipement du Hyundai Kona N Line Style

Airbags multiples (frontaux, centraux, latéraux et rideaux)

Jantes en alliage de 18 pouces

Phares à LED

Feux de jour à LED

Blocs optiques arrière à LED

Phares automatiques et détecteur de pluie

Vitres arrière teintées

Toit ouvrant

Rails de toit intégrés

Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables et réglables électriquement

Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique

Tableau de bord numérique de 12,3 pouces

Système d’infodivertissement à écran tactile de 12,3 pouces

Android Auto et Apple CarPlay

Connexion USB

Bluetooth

Radio numérique

Chargeur sans fil pour les téléphones portables compatibles

Système audio BOSE

Climatisation automatique à deux zones

Vitres électriques

Système d’entrée et de démarrage sans clé

Verrouillage central avec télécommande

Frein de stationnement électrique

Sièges avant chauffants, ventilés et réglables électriquement avec fonction de position de relaxation

Siège conducteur avec fonction mémoire

Sièges arrière chauffants

Poches arrière aux sièges avant

Accoudoir central avant

Volant multifonction recouvert de cuir, chauffant, réglable en hauteur et en profondeur

Ouverture automatique du coffre avec fonction mains libres

Sélecteur de mode de conduite

Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse

Moniteur d’angle mort

Système actif de maintien de la trajectoire

Capteurs de stationnement avant, latéraux et arrière

Caméra de vision à 360

Aide à la prévention des collisions avec le trafic transversal arrière

Surveillance de l’état du conducteur

Assistance au freinage d’urgence avec détection des véhicules, des piétons et des cyclistes

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Détection des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière

Contrôle de la pression des pneus

Système d’appel d’urgence e-Call

Le moteur à essence le mieux équipé du Hyundai Kona 4×4

Un coup d’œil sous le capot de cette nouvelle version du Kona révèle un moteur à essence quatre cylindres T-GDi de 1,6 litre. Un bloc qui développe 170 ch et 265 Nm de couple maximal. Il est entraîné par une boîte de vitesses automatique DCT à double embrayage à sept rapports et un système de transmission intégrale.

Il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 8,8 secondes et atteindre une vitesse maximale de 201 km/h. Sa consommation moyenne est de 7,1 litres aux 100 kilomètres et ses émissions de CO2 de 161 g/km selon le cycle WLTP.

Pour un prix de 44 890 €, le Hyundai Kona 1.6T 170 CV avec transmission automatique à 7 vitesses et une transmission intégrale 4×4 s’impose comme une option haut de gamme, alliant puissance et polyvalence. Ce SUV offre un moteur turbo de 170 chevaux, idéal pour des performances dynamiques et une conduite confortable, que ce soit en ville ou sur des terrains plus difficiles. Avec son design moderne, ses équipements de pointe et sa transmission intégrale, il répond aux attentes des conducteurs en quête d’un véhicule capable de tout, sans compromis sur le style ou la technologie.