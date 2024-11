Ce n’est pas la Toyota Yaris, mais avec 195 ch et une consommation de 4,4 l/100 km pour moins de 19 990 euros, cette hybride est le meilleur achat du moment

Il existe peu de meilleures options sur le marché pour se déplacer à moindre coût qu’une voiture à moteur hybride. Rivale directe de voitures comme la Toyota Yaris ou la Renault Clio, cette citadine dotée d’un moteur hybride de 195 ch et d’une consommation de seulement 4,4 l/100 km vient de réduire son prix au minimum, ce qui en fait l’un des meilleurs achats du moment.



La meilleure alternative à la Toyota Yaris est la MG3 Hybrid+.

La nouvelle MG3 Hybrid+, l’un des lancements les plus importants de l’année, est en passe de devenir l’une des voitures les plus vendues en Espagne. C’est pourquoi cette voiture de 4,11 mètres de long, en plus d’être une voiture à 5 places extrêmement pratique avec un coffre de 241 litres, est un modèle très intéressant grâce à son moteur hybride.

La clé principale de la MG3 est bien sûr son moteur hybride, un moteur conçu par MG qui développe 195 ch et 425 Nm et qui, sans être aussi efficace ou raffiné que celui de Toyota, est sa meilleure alternative. Et il s’agit de chiffres plus que respectables pour un utilitaire, qui dépassent d’ailleurs largement ceux de tous ses rivaux, ce qui lui permet de bénéficier de performances remarquables et d’une consommation assez contenue qui, selon l’homologation, est de 4,4 l/100 km. En mode électrique, elle peut rouler jusqu’à 95 km/h.

195 ch et une consommation moyenne de 4,4 litres aux 100 km

Sous le capot, la MG3 Hybrid+ dispose d’un système hybride qui intègre un moteur thermique 1,5 litre de 102 ch et un moteur électrique de 136 ch, générant une puissance totale de 195 ch. Cela permet une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 8 secondes et une vitesse maximale de 170 km/h. En outre, le mode électrique permet d’atteindre jusqu’à 80 km/h, avec une consommation homologuée de seulement 4,4 l/100 km.

Sur son segment, ce modèle se situe au même niveau que la Dacia Sandero. Ses dimensions le rendent idéal pour la conduite en ville, avec une longueur de 4 113 mm, une hauteur de 1 502 mm et une largeur de 1 797 mm. Mais son volume de coffre est remarquable, offrant entre 293 et 983 litres selon la configuration des sièges, ce qui ne l’exclut pas pour les petites escapades du week-end. Ces dimensions permettent une conduite agile et confortable en milieu urbain comme sur route.

Un prix attractif

L’un des atouts majeurs du MG 3 Hybrid est son prix. Proposé à partir de 19 990 euros, ce SUV hybride se positionne comme une alternative compétitive face à ses concurrents. Le rapport qualité-prix est particulièrement attractif, rendant les technologies hybrides accessibles à un plus grand nombre de consommateurs.

A l’instar de la Yaris Cross, on peut également supposer que le modèle offrira une capacité de chargement nettement supérieure grâce à un coffre plus grand. La MG 3 actuelle offre déjà 448 litres de volume, l’un des meilleurs du segment, et on s’attend à ce qu’elle conserve cette capacité lors de son lifting, puisqu’elle l’offre à la fois dans sa version essence actuelle et dans sa version électrique pure. C’est 51 litres de plus que la Yaris Cross, qui offre 397 litres dans ses versions à traction avant.

Lorsque l’on envisage l’achat d’une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, l’un des facteurs les plus importants qui vient à l’esprit est la puissance. La Yaris Cross ne se distingue pas particulièrement à cet égard, puisqu’elle n’offre que 116 ch. Parmi tous les B-SUV hybrides, c’est le chiffre le plus bas. Une version légèrement plus puissante de 136 ch devrait être lancée en Espagne, mais même cette version ne sera pas en mesure de se comparer au groupe motopropulseur qui devrait équiper la MG3 Hybrid.

Confort et technologies embarquées

L’intérieur du MG3 Hybride est conçu pour offrir un maximum de confort et de praticité. L’habitacle spacieux peut accueillir confortablement cinq passagers, avec un espace généreux pour les jambes et les bagages. Le tableau de bord est équipé d’un système d’infodivertissement moderne, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, permettant une connectivité optimale.

Les aides à la conduite incluent le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie, et le freinage automatique d’urgence. Ces technologies contribuent à une expérience de conduite sécurisée et agréable, tant en ville que sur les longs trajets.

Design et finition

Le design extérieur du MG3 Hybrid allie élégance et modernité. Les lignes fluides et le profil aérodynamique sont accentués par des détails chromés et des jantes en alliage de 17 pouces. La finition est soignée, avec des matériaux de qualité utilisés pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

Le MG3 Hybride représente une avancée significative pour le constructeur britannique MG, désormais propriété du groupe chinois SAIC Motor. Avec une puissance améliorée, une consommation réduite et un prix attractif, ce SUV hybride s’adresse aux conducteurs français à la recherche d’un véhicule performant et économique. Les innovations technologiques et le confort de conduite font de ce modèle une alternative sérieuse sur le marché des véhicules hybrides.

Pour plus d’informations sur le MG3 Hybrid et ses caractéristiques, rendez-vous sur le site officiel de MG France ou consultez les avis des premiers utilisateurs.

Ce SUV hybride s’annonce comme une option de choix pour ceux qui cherchent à allier performance, économie et respect de l’environnement. Ne manquez pas l’opportunité de découvrir ce modèle innovant et de profiter de ses nombreuses qualités.

Le top de l’équipement pour cette MG hybride

En termes d’équipement, cette hybride est très bien équipée. Elle est proposée en finition Confort. Elle est équipée de série de