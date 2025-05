Test d’autonomie en conditions réelles avec une Peugeot E-3008 : combien de fois s’est-elle arrêtée pour recharger les batteries sur son parcours de 930 kilomètres ?

Bien que l’année ait été difficile pour Stellantis, avec des difficultés commerciales et financières sur les trois principaux marchés mondiaux (Chine, États-Unis et Europe), le groupe reste déterminé à maintenir sa stratégie en matière de voitures électriques, avec tout ce que cela implique. Cela signifie qu’il continuera à se concentrer sur les quatre principales plates-formes électriques prévues.

STLA Medium était la première et peut-être la plus importante, puisqu’elle couvre les modèles des segments C et D qui représentent actuellement près de la moitié des ventes mondiales. Le STLA Large, récemment lancé, sera crucial, notamment pour s’imposer sur le marché nord-américain avec ses voitures de plus grande taille. Quant à la future plateforme STLA Small, elle est essentielle pour accueillir les futures voitures électriques plus abordables.

Mais pour en revenir aux développements plus récents, l’architecture STLA Medium est désormais une réalité et plusieurs modèles de production sont déjà sur les routes. Le premier a été la Peugeot E-3008, qui a été la première à l’utiliser, ainsi que la célèbre E-5008 et l’Opel Grandland. La voiture française a fait l’objet d’un test de performance par Stellantis elle-même sur un long trajet : de Paris à Nice, à vitesse autoroutière, sur une distance de 932 kilomètres. La question à laquelle Peugeot voulait répondre était la suivante : combien de fois s’est-elle arrêtée pour recharger ses batteries ?

La réponse est deux. La E-3008 utilisée pour le test était équipée de la plus grande batterie de la gamme, d’une capacité de 98 kWh, dont l’autonomie homologuée est de 700 kilomètres. Nous savons déjà que l’autonomie diminue à des vitesses plus élevées. Si l’on considère que Stellantis a été testée à une vitesse moyenne de 130 km/h, à une température ambiante parfaite d’environ 20°C, l’autonomie allait être inférieure à ce qui avait été promis.

La réalité de la voiture électrique est mieux reflétée par des tests de cette nature que par les chiffres officiels, il est donc temps de faire les calculs. La Peugeot E-3008 en question, avec une consommation électrique déclarée de 7,1 kilomètres par kWh (14 kWh/100 km), a dû faire deux arrêts pour recharger ses batteries, comme mentionné plus haut. Il s’agit de ses trois trajets de Paris à Nice :

Trajet 1 : 340 km , avec une consommation moyenne de 4,2 km/kWh, soit 23,8 kWh aux 100 km. A ce rythme, la batterie serait tombée à zéro à 411 kilomètres, pour vous donner une idée de la marge prise lors du test.

Voyage 2 : 366 kilomètres , avec une consommation moyenne de 5,4 km/kWh, ce qui équivaut à 18,5 kWh/100 km. A ce rythme, environ 529 kilomètres auraient pu être parcourus avec une batterie pleine, et bien que Stellantis n'ait pas donné de détails sur le déroulement des charges, on ne peut pas s'attendre à ce que la batterie soit complètement chargée.

Étape 3 : 231 kilomètres pour faire le plein jusqu'à Nice, avec une consommation de 5,9 km/kWh, ce qui équivaut à 16,9 kWh/100 kilomètres et se rapproche des chiffres officiels.

Comme nous l’avons dit, Stellantis n’a pas donné de détails sur la façon dont les charges ont été effectuées, mais rappelons que la plateforme STLA Medium, qui a une architecture de 400 volts (la STLA Large supportera 800 volts), permet des charges rapides dans le cas de la Peugeot E-3008 jusqu’à 160 kW de puissance, pouvant passer de 20 à 80 % de sa capacité en 28 minutes environ.

« La capacité d’autonomie de la plateforme STLA Medium la rend idéale pour les trajets longue distance sans compromettre le confort et l’efficacité d’un véhicule électrique à batterie. Les conducteurs peuvent désormais profiter de trajets plus longs avec moins d’arrêts pour recharger, offrant ainsi performance et tranquillité d’esprit », a déclaré Ned Curic, directeur de l’ingénierie et de la technologie chez Stellantis.