Alpine A290 : essai de la première voiture électrique d’Alpine, prouvant qu’une voiture électrique peut être amusante – et même addictive

L’Alpine A290 marque une étape clé dans la transition de la marque vers l’électrification. En optant pour une approche 100 % électrique, Alpine se positionne dans le segment des petites sportives électriques, combinant son ADN de performance avec les exigences modernes en matière de mobilité durable. Ce lancement illustre l’ambition d’Alpine de rivaliser avec les meilleures petites sportives du marché tout en respectant les enjeux écologiques actuels.

Conçue pour séduire les amateurs de conduite sportive, l’A290 mise sur un équilibre parfait entre dynamisme, agilité et efficacité énergétique. Ce modèle représente une porte d’entrée accessible pour les passionnés de la marque, tout en ouvrant la voie à une nouvelle génération de véhicules sportifs électriques. Alpine souhaite ainsi démontrer qu’électrification peut rimer avec plaisir de conduite et performance.

L’A290 s’inscrit dans une démarche globale de la marque visant à redéfinir la sportive à l’ère de l’électrification. Grâce à son look distinctif, ses performances électrisantes et son caractère unique, elle se démarque clairement de la concurrence.

Design et expérience de conduite

Le design de l’Alpine A290 se distingue par une esthétique résolument sportive, combinant des éléments hérités de l’histoire de la marque avec des touches modernes et audacieuses. Les lignes agressives, les détails aérodynamiques et les finitions soignées font de ce modèle un véritable bijou visuel. À l’intérieur, l’accent est mis sur une ambiance sportive avec des sièges baquets, un tableau de bord numérique ergonomique et des matériaux de haute qualité qui rappellent le luxe et la précision propres à Alpine.

Sur la route, l’Alpine A290 ne déçoit pas. Sa tenue de route, optimisée par un châssis spécifique et une répartition des masses idéale, offre une expérience de conduite dynamique et précise. Les ingénieurs ont mis un point d’honneur à conserver le plaisir de conduite qui caractérise la marque, même avec une motorisation électrique. Les accélérations instantanées, la maniabilité en courbe et la sensation de maîtrise totale font de chaque trajet une expérience exaltante.

Comparée à d’autres modèles sportifs électriques, l’A290 se distingue par son caractère unique et son orientation marquée vers le plaisir de conduite. Là où certains concurrents privilégient le confort ou l’autonomie, Alpine mise sur la sensation de vitesse et l’agilité, une recette qui a toujours fait le succès de la marque.

Motorisation, puissance et innovations technologiques

L’Alpine A290 repose sur une motorisation électrique performante, conçue pour offrir des sensations de conduite dignes de l’héritage sportif de la marque. Ce modèle est propulsé par un moteur délivrant une puissance de 218 chevaux, garantissant des accélérations franches et une réponse immédiate à l’accélérateur, propre aux véhicules électriques. Cette puissance, combinée à un châssis optimisé, permet à l’A290 de se démarquer sur le segment des petites sportives électriques, offrant une dynamique de conduite précise et agile.

La batterie de l’Alpine A290 offre une autonomie estimée à environ 400 kilomètres selon le cycle WLTP, une performance appréciable qui permet de combiner usage quotidien et plaisir de conduite. L’optimisation du système de régénération d’énergie lors des phases de freinage contribue à maximiser l’efficacité et à prolonger l’autonomie, garantissant une expérience de conduite sans compromis. La recharge rapide est également au programme, permettant de récupérer une grande partie de l’autonomie en quelques minutes sur les bornes compatibles.

L’innovation ne s’arrête pas là. Alpine a intégré des technologies embarquées avancées pour améliorer l’expérience utilisateur, notamment des modes de conduite personnalisables qui ajustent la réponse du moteur, la répartition de la puissance et la suspension. L’A290 propose également une connectivité complète, un affichage tête haute et un système de navigation intelligent, le tout dans une interface intuitive et moderne.

En comparaison avec les autres petites sportives électriques, l’Alpine A290 mise sur la performance pure, l’agilité et le plaisir de conduite, là où certains concurrents privilégient davantage l’autonomie ou les équipements de confort. Ce positionnement reflète l’ADN de la marque : offrir une expérience unique qui sublime chaque trajet.

Deux versions de 180 et 220 ch

C’est bien beau, mais on est là pour jouer. Ce petit missile propose deux niveaux de puissance pour son moteur électrique. Il y a une option d’entrée de gamme avec 130 kW (180 ch) et 285 Nm et une option encore plus puissante avec 160 kW (220 ch) et 300 Nm.

J’appuie sur le bouton de démarrage de mon Alpine A290 GTS de 220 ch et je m’élance sur les routes autour de Palma de Majorque. Les positions de changement de vitesse sont sélectionnées par des boutons, une solution que je n’aime pas beaucoup en général, mais au moins ils fonctionnent rapidement lorsqu’on les actionne.

Le modèle français est doté d’une suspension à butées hydrauliques et d’un essieu arrière multibras, ce qui est inhabituel dans sa catégorie, et lui confère une grande stabilité. L’assise est bonne et l ‘amortissement est ferme mais pas sec, ce qui permet de ne pas craindre pour les reins lors des passages sur les bosses et les dos d’âne.

La tenue de route peut être modifiée grâce à quatre modes de conduite – Save, Normal, Sport et Perso – qui permettent de modifier l’assistance de la direction, la réponse de l’accélérateur et la sonorité du moteur. Inutile de préciser que le son est faux, bien entendu. Vous pouvez le désactiver ou choisir deux réglages différents, tous deux avec la possibilité d’ajuster l’intensité sonore sur deux niveaux. Le son est bien intégré, je l’ai apprécié.

La batterie lithium-ion a une capacité de 52 kWh dans les deux versions, ce qui permet d’atteindre une autonomie homologuée de 380 km dans la version 180 ch. La version 220 ch a une autonomie légèrement inférieure car elle est équipée de pneus différents, ce qui entraîne une consommation d’électricité légèrement plus élevée. D’ailleurs, la pompe à chaleur est de série sur toutes les versions.

J’accélère sur les routes sinueuses du massif de la Tramontane. L’agile A290 se déplace comme un poisson dans l’eau. Le centre de gravité est bas et la répartition des masses laisse 57% du poids sur l’essieu avant et les 43% restants sur l’essieu arrière. Je commence à comprendre qu’il s’agit d’une machine conçue pour le plaisir de conduire , même si elle est électrique.

Il est temps d’utiliser les boutons du volant dont j’ai parlé plus haut. Outre le sélecteur de mode de conduite, une molette bleue « RCH » (Recharge) permet de régler l’intensité du freinage régénératif selon quatre niveaux d’intensité.

Le bouton « OV » libère toute la puissance de la petite Alpine.

D’autre part, un bouton rouge « OV » (overtake) permet d’ajouter instantanément de la puissance pendant 10 secondes, à l’instar du KERS de la F1. L’inconvénient, c’est qu’il faut le maintenir enfoncé aussi longtemps que l’on veut cette dose supplémentaire de puissance, il ne suffit pas d’appuyer dessus pour qu’il s’active. Quoi qu’il en soit, c’est amusant et on finit par l’utiliser assez souvent parce que c’est amusant.

Il est temps de prendre le pari et de se lancer sur le circuit de vitesse de Mallorca Llucmajor. J’ai mentionné précédemment que le système d’infodivertissement comprenait un système de télémétrie, qui est ici utilisé à bon escient. Il s’agit d’Alpine Telemetrics, qui affiche en temps réel les performances de la voiture, notamment les forces G, la pression des pneus, la température des freins, les statistiques de consommation d’énergie et les temps au tour, entre autres.

L’A290 offre une fonction de contrôle du lancement. Elle permet la meilleure accélération possible à partir de l’arrêt et est activée par une procédure très simple : appuyer sur le frein avec le pied gauche, maintenir le bouton « OV » enfoncé, appuyer sur l’accélérateur avec le pied droit et relâcher le frein. 0 à 100 km/h en seulement 6,4 secondes, c’est exceptionnel.

La sensation de freinage est formidable

Elle roule fort et freine fort. La sensation des freins Brembo est excellente, c’est l’une des choses que j’ai trouvées les plus satisfaisantes. L’intensité du freinage peut être parfaitement modifiée en conduite normale comme en conduite sportive, sans transition entre le freinage régénératif et le freinage hydraulique. Peu de véhicules électriques peuvent se vanter de cela.

Moins convaincante est la sensation quelque peu artificielle de la direction. Elle est rapide et précise, mais un meilleur retour d’information de l’essieu avant serait le bienvenu. Quoi qu’il en soit, le contrôle est précis et le système de vectorisation du couple gère efficacement le couple. Quel que soit le trajet, je peux vous assurer que le conducteur sortira de la voiture avec le sourire.

Habituez-vous à vous faire remarquer, l’A290 ne passe pas inaperçue.

La nouvelle Alpine A290 est proposée à partir de 38 700 euros. Le prix est élevé, surtout dans ses versions les plus complètes, mais il s’agit tout de même d’une voiture haut de gamme destinée à un petit public et qui s’aligne sur ses concurrentes.

Avantages et inconvénients de l’Alpine A290

Parmi les atouts de l’Alpine A290, on peut citer sa motorisation puissante, son design distinctif et sa capacité à offrir une expérience de conduite sportive authentique, même dans un contexte d’électrification. Ce modèle incarne parfaitement l’esprit de la marque Alpine, en combinant performances, technologie de pointe et une esthétique qui ne laisse pas indifférent. L’autonomie, qui se situe autour de 400 km, est également un avantage, permettant de rivaliser avec les autres modèles du segment tout en garantissant une utilisation polyvalente.

Cependant, certains inconvénients peuvent être relevés. Le prix d’entrée, positionné dans le segment premium, pourrait constituer un frein pour certains acheteurs. De plus, l’accent mis sur la sportivité et les performances peut entraîner un compromis sur le confort ou l’autonomie, par rapport à d’autres modèles plus orientés vers l’usage quotidien. Enfin, face à une concurrence féroce sur le marché des petites sportives électriques, l’Alpine A290 devra convaincre les consommateurs que son ADN sportif justifie ce positionnement unique.