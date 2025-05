Alfa Romeo Junior EV (version 2024) : Prix, dimensions, moteur, intérieur et coffre

L’arrivée de l’Alfa Romeo Junior n’a pas manqué de susciter la controverse. Des désaccords entre Stellantis (le groupe mère) et le gouvernement italien ont même conduit à un changement de nom de ce crossover électrifié, qui devait initialement s’appeler « Milano ». Cependant, malgré ces aléas, la firme dispose aujourd’hui de la Junior, son modèle le plus accessible, mais aussi sa première voiture électrique.

Esthétiquement, c’est une voiture qui ne laisse personne indifférent, car ses formes angulaires sont vraiment frappantes, notamment avec son étonnant arrière « tronqué », comme l’a baptisé l’entreprise. Mais la Junior est bien plus qu’une belle gueule. Nous passons ici en revue tous ses atouts.

Caractéristiques techniques de l’Alfa Romeo Junior EV (version 2024)

Type de véhicule SUV Dimensions 4 173 x 1 781 x 1 532 mm Poids 1 620 kg Capacité de la batterie 54 kWh Transmission Automatique Puissance totale / couple 156 ch / 260 Nm Consommation de carburant WLTP 15,5 kWh/100 km Label zéro DGT Oui Accélération 9 sec. Émissions 0 gr/km Autonomie WLTP 398 kms Compartiment à bagages 400 litres Aides à la conduite (ADAS) Régulateur de vitesse adaptatif, Reconnaissance de la signalisation, Capteurs de stationnement Infotainment Instrumentation : 10,25 pouces, Multimédia : 10,1 pouces, Apple CarPlay/ Android Auto Prix À partir de 38 500 euros

Prix de l’Alfa Romeo Junior EV (version 2024)

L’Alfa Romeo Junior est commercialisée en Espagne à partir de 38 500 euros, sans appliquer les subventions ou remises disponibles à l’époque. Pour ce prix, l’utilisateur pourra accéder à la finition la plus accessible appelée « Elettrica ». Cette dernière, bien que la moins chère du catalogue, dispose d’un niveau d’équipement important comme un grand système multimédia (10,1 pouces), des jantes de 18 pouces, des capteurs de stationnement, un Scudetto avant ou un régulateur de vitesse adaptatif, parmi beaucoup d’autres choses.

Un cran au-dessus se trouve l’ Alfa Romeo Junior « Elettrica Speciale », le haut de la gamme. Dans ce cas, son prix de départ s’élève à 41 000 euros et son équipement de série est beaucoup plus impressionnant que celui de son « frère ». Il comprend, entre autres, des jantes spécifiques de 18 pouces, un adaptateur de charge rapide, un hayon mains libres, un éclairage intérieur décoratif, une caméra arrière et une caméra à 180º avec guides dynamiques, un assistant de maintien de la trajectoire et un système de contrôle des embouteillages.

Moteur et consommation

Au moment du lancement de l’Alfa Romeo Junior électrique, le modèle dispose d’une seule alternative mécanique pour tous les niveaux de finition. Toutefois, une variante sportive, intitulée « Veloce », sera disponible ultérieurement. Elle aura 281 ch, 334 km d’autonomie et la capacité d’exécuter le 0-100 km/h en seulement 5,9 secondes.

Cependant, la variante mécanique dont nous connaissons les détails est un moteur électrique de 156 ch et 260 Nm de couple maximum qui fournit toute sa puissance à l’essieu avant. Ce bloc est alimenté par une batterie de 54 kWh dont la capacité brute peut être homologuée pour une autonomie d’environ 400 kilomètres. Sa consommation homologuée est de 15,5 kWh/100 km et le 0-100 km/h est atteint en 9 secondes.

Dimensions de l’Alfa Romeo Junior EV (version 2024)

Les dimensions de l’Alfa Romeo Junior EV sont les suivantes : 4 173 mm de longueur, 1 781 mm de largeur et 1 532 mm de hauteur. Son empattement est de 2 562 mm et son poids total est de 1 620 kg. Il s’agit donc d’un modèle appartenant au segment B ou, dans ce cas, en raison de sa carrosserie, au segment B-SUV.

Pour cette raison, il s’agit d’un modèle plutôt destiné à un usage urbain et aux déplacements, car ses dimensions en font une voiture particulièrement agile et facile à garer dans les espaces restreints. Cependant, malgré cette condition, il ne s’agit pas d’un modèle qui se limite aux zones urbaines, mais qui peut devenir un candidat parfait pour ceux qui se déplacent également sur de moyennes et longues distances.

L’intérieur

L’entreprise a donné à l’intérieur de la voiture électrique Alfa Romeo Junior une sportivité naturelle. Ainsi, la plupart de ses éléments sont orientés vers le conducteur et présentent une image vraiment passionnée. C’est un fait dont la marque s’est vantée tout au long de son histoire.

Considérée comme l’une des marques premium du groupe Stellantis, Alfa Romeo a revêtu tout l’intérieur de la Junior de matériaux de bonne qualité, très agréables au toucher. La sellerie est moelleuse dans la majeure partie de l’habitacle, tandis que les équipements technologiques ne manquent pas. Derrière le volant se trouve l’instrumentation numérique de 10,25 pouces, tandis que le système multimédia de 10,1 pouces se trouve au centre. Ce dernier propose bien sûr des connexions mobiles via Apple CarPlay et Android Auto.

En termes d’habitabilité, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un modèle du segment B. Cela ne signifie pas que deux adultes peuvent s’asseoir à l’arrière. Cela ne signifie pas que deux adultes ne peuvent pas voyager confortablement dans la rangée arrière, mais ils pourront le faire avec un espace adéquat, mais pas exceptionnel. Les occupants de la rangée avant bénéficieront d’une garde au toit beaucoup plus généreuse, ainsi que de l’accès à de nombreux compartiments de rangement.

Coffre de l’Alfa Romeo Junior EV (version 2024)

L’Alfa Romeo Junior EV a un volume de coffre de 400 litres. Le coffre est un espace vraiment utilisable, car il est de forme assez carrée. Sous le plancher, un petit compartiment supplémentaire permet de ranger et de transporter, par exemple, les câbles de recharge sans qu’ils ne gênent le compartiment principal.

Si un volume de chargement encore plus important est nécessaire, l’Alfa Romeo Junior electric permet de rabattre la deuxième rangée de sièges dans un rapport 60:40, ce qui permet d’obtenir un volume maximal de 1 265 litres. Cela permet à l’utilisateur de transporter des objets beaucoup plus volumineux si nécessaire.

L’Alfa Romeo Junior offre, en plus d’une esthétique plus qu’attrayante, des performances dynamiques à la hauteur des attentes de l’une des marques qui suscite le plus de passion chez ses fans. L’entreprise a su conquérir le cœur de tous avec ses nombreux designs historiques, mais aussi avec ses réglages de caractère.

C’est pourquoi l’Alfa Romeo Junior, à l’instar de ses frères et sœurs, dispose toujours d’un système de direction vraiment direct avec une tringlerie rigide, ce qui renforce les sensations sportives. Tout cela se reflète également dans les réglages des suspensions et dans la sensibilité du pédalier, ce qui en fait un véritable atout pour ceux qui recherchent la performance, mais aussi la praticité dans la vie de tous les jours.