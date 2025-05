Stellantis fait la démonstration d’une batterie musclée pour véhicules électriques à l’état solide dans une voiture musclée

Stellantis bouleverse l’industrie des véhicules électriques avec l’introduction de batteries à électrolyte solide, une innovation de taille. Contrairement aux batteries lithium-ion traditionnelles, ces batteries solides promettent une densité énergétique accrue, des temps de charge réduits, et une sécurité renforcée. Le groupe vise à intégrer ces batteries dans des voitures musclées, des véhicules emblématiques du marché nord-américain connus pour leurs performances et leur puissance brute.

Les avantages des batteries solides ne se limitent pas à leur densité énergétique supérieure. Elles présentent également moins de risques de surchauffe, un problème majeur pour les batteries lithium-ion actuelles. Pour les passionnés de muscle cars, cela signifie des performances élevées et une meilleure autonomie sans compromettre la sécurité.

Une batterie de VE musclée pour une voiture musclée

Les conducteurs de VE s’attendent à des améliorations significatives des performances des véhicules équipés d’une batterie à l’état solide, et la Dodge Charger Daytona, voiture musclée, offre à Stellantis l’occasion idéale de tester la batterie avant de lancer la production à grande échelle.

« Cette flotte de démonstration permettra de valider la technologie de Factorial et d’évaluer ses performances dans des conditions de conduite réelles », explique Stellantis.

Apparemment, le constructeur s’attend à ce que tout se passe comme prévu, car la Charger Daytona n’est qu’une des nombreuses voitures qui seront équipées de la nouvelle batterie EV. Les marques Jeep, Alfa Romeo, Chrysler et Maserati de Stellantis sont les prochaines à être équipées d’une batterie à semi-conducteurs, ce qui reflète l’intérêt des consommateurs en Amérique du Nord et sur d’autres marchés clés.

Avec la Charger Daytona, ce groupe de marques de Stellantis relève la nouvelle plateforme de véhicules électriques sur mesure « STLA Large » de l’entreprise. « Cette plateforme offre plusieurs capacités à la pointe du segment, notamment l’énergie embarquée, l’efficacité de la recharge, la dynamique des véhicules à haute performance et la conduite tout-terrain Trail Rated », a expliqué Stellantis dans un communiqué de presse publié au début de l’année. Au total, l’entreprise prévoit de lancer huit VE sous la nouvelle plateforme d’ici 2026.

« En intégrant la solution de batterie innovante de Factorial dans la plateforme STLA Large, nous validons son potentiel pour améliorer notre gamme de véhicules électriques, en veillant à ce que les clients bénéficient de meilleures performances, d’une plus grande autonomie et de temps de charge plus rapides dans les années à venir », explique Ned Curic, directeur de l’ingénierie et de la technologie chez Stellantis.

La batterie FEST EV est presque là…

Stellantis a commencé à travailler avec Factorial sur les batteries à semi-conducteurs en 2021, date à laquelle Daimler l’a également rejoint. Cette association peut sembler aléatoire, mais en 2021, la division Mercedes-Benz de Daimler s’est associée à Automotive Cells Company, une entité lancée par Stellantis et TotalEnergies.

Factorial s’est également associé à d’autres équipementiers pour tester sa nouvelle batterie pour véhicules électriques. Pour faire face à toutes ces activités, l’entreprise a déménagé l’année dernière dans un nouveau centre de recherche et de développement près de Boston. « Doté d’une salle sèche et d’un laboratoire humide à la pointe de la technologie, ce site permet aux scientifiques d’affiner les processus de fabrication des cellules de batterie à une vitesse et un volume de production de masse », explique Factorial.

…Mais attendez de voir le Solstice

Factorial fait également partie des innovateurs en matière de batteries qui travaillent sur une technologie 100 % solide. La société a déposé le nom « Solstice » pour la nouvelle batterie, qui utilise un matériau à base de sulfure pour l’électrolyte.

Factorial a dévoilé la Solstice le mois dernier, lui attribuant une densité énergétique « révolutionnaire » pouvant atteindre 450Wh/kg.

« Solstice™ offre des performances et une sécurité de pointe pour la mobilité électrique et Factorial s’attend à ce que cette technologie soit introduite par les équipementiers avant la fin de la décennie », a déclaré Factorial à propos de sa nouvelle batterie.

« La haute densité énergétique de Solstice™ peut prolonger l’autonomie des VE jusqu’à 80 % tout en réduisant considérablement le poids du véhicule et en augmentant son efficacité », a ajouté l’entreprise.

Quant au coût, c’est une bonne question. Factorial vise une note de sécurité « 2 » de l’EUCAR, qu’elle espère obtenir en démontrant que la batterie est stable à des températures élevées dépassant 90°C (190 degrés Fahrenheit). Toutes choses égales par ailleurs, cela se traduit par des économies sur les coûts des véhicules liés aux systèmes de refroidissement.

Une meilleure batterie pour VE est aussi une batterie plus durable

Factorial s’attend également à ce que la batterie de la Solstice EV réponde aux exigences des constructeurs automobiles qui se bousculent pour présenter leur profil de durabilité au public qui achète une voiture. Ce n’est pas une mince affaire, même pour les véhicules électriques. Après tout, les VE circulent sur les mêmes routes que les voitures conventionnelles et ils puisent d’abondantes ressources dans la Terre.

Néanmoins, des améliorations sont possibles, comme le souligne Factorial.

« Grâce à un nouveau processus de revêtement à sec, Solstice™ élimine le besoin de solvants dangereux et d’étapes énergivores couramment utilisés dans la production traditionnelle de cathodes », explique l’entreprise. Il s’agit notamment de faire l’impasse sur le processus de formation, que Factorial décrit comme « l’étape la plus énergivore de la fabrication des batteries lithium-ion. »

« En combinant ces innovations, Solstice™ réduit les coûts d’exploitation, la consommation d’énergie et l’impact sur l’environnement, ouvrant la voie à un avenir plus durable pour la production de batteries », conclut Factorial, qui précise que l’entreprise vise également le marché de l’électronique grand public en plus des VE.

Les ambitions de Stellantis dans le marché des voitures électriques

Stellantis ne se contente pas d’introduire des batteries solides pour leurs muscle cars. Le groupe vise à devenir un acteur majeur dans le segment des véhicules électriques haute performance. En se positionnant comme pionnier dans l’adoption de ces batteries innovantes, Stellantis cherche à concurrencer directement des géants comme Tesla ou Rivian, tout en capitalisant sur sa réputation bien établie dans les segments thermiques. Cette transition vers l’électrique haute performance montre la volonté du groupe d’allier puissance et durabilité.

Avec la démonstration de cette technologie dans une muscle car, Stellantis envoie un message fort : les performances élevées, longtemps associées aux moteurs thermiques, peuvent désormais être atteintes et même surpassées avec des solutions électriques. Cette stratégie innovante leur permet d’explorer de nouvelles niches de marché tout en renforçant leur engagement pour des véhicules plus écologiques, mais sans sacrifier la sensation de puissance et d’adrénaline recherchée par les amateurs de muscle cars.

Impacts potentiels sur l’industrie automobile

L’arrivée des batteries à électrolyte solide dans l’industrie pourrait transformer en profondeur le marché automobile. Ces batteries, plus sûres et plus efficaces, devraient non seulement améliorer les performances des véhicules électriques mais également en réduire les coûts de production à long terme. En effet, leur densité énergétique permet de concevoir des batteries plus petites et plus légères, offrant ainsi plus d’autonomie pour une consommation réduite de matériaux critiques comme le lithium.

Pour les consommateurs, cela se traduit par des véhicules électriques offrant une expérience de conduite plus fluide et une plus grande autonomie à des prix potentiellement plus compétitifs. Les voitures électriques deviendraient ainsi non seulement une alternative pratique, mais aussi une solution plus performante pour un large public, allant des amateurs de vitesse aux conducteurs soucieux de leur empreinte écologique.

Dans les années à venir, cette technologie pourrait également favoriser l’expansion de nouvelles gammes de véhicules au sein de Stellantis, intégrant ces batteries solides dans des modèles de différentes tailles et segments, des citadines compactes aux SUV familiaux.