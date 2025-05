Tesla Model Y et VW Tiguan : Les rois incontestés du marché des SUV en Europe !

Le mois de septembre a confirmé la suprématie du Tesla Model Y et du Volkswagen Tiguan sur le marché des SUV en Europe. Ces deux modèles ont connu des chiffres de vente exceptionnels, prouvant leur popularité grandissante dans un secteur de plus en plus compétitif. Selon les dernières données, le Tesla Model Y, 100 % électrique, a conquis une large part du marché, attirant les conducteurs désireux de passer à l’électrique tout en profitant du confort et de la technologie haut de gamme de Tesla.

D’un autre côté, le Volkswagen Tiguan, avec sa motorisation thermique classique, continue de séduire grâce à sa fiabilité, son design robuste et son excellent rapport qualité-prix. Ces qualités en font un choix incontournable pour les consommateurs à la recherche d’un SUV performant mais plus traditionnel. En termes de volumes de ventes, ces deux modèles ont largement devancé leurs concurrents, confirmant leur statut de leaders incontestés dans leurs segments respectifs.

Si l’on examine les chiffres, la Tesla Model Y a enregistré 28 876 unités en septembre, tandis que le chiffre depuis le début de l’année s’élève à 154 300 unités. Des modèles tels que la Volkswagen Golf, le T-Roc, la Renault Clio ou la Dacia Sandero se sont davantage vendus jusqu’en septembre, la roumaine étant la voiture à battre avec plus de 200 000 livraisons.

Top 10 des marques en septembre 2024

VW 110 209 Toyota 74 265 Skoda 70 015 BMW 65 128 Mercedes 61 558 Audi 58 780 Renault 57.834 Peugeot 52.741 Kia 49 372 Hyundai 46 692

Les chiffres de Skoda au cours des derniers mois sont excellents et la marque gagne des places pour atteindre une très bonne troisième position, très proche de Toyota qui, a priori, dispose d’une gamme plus variée. Renault et Peugeot maintiennent de bons chiffres tandis que Citroën perd sa place dans le Top 10 en raison des retards de livraison des nouvelles C3 et C3 Aircross.

Top 10 des modèles en septembre 2024

Tesla Model Y 28 876 VW Tiguan 21 077 Renault Clio 20 708 Dacia Sandero 18 960 Kia Sportage 16 697 Peugeot 208 16.350 VW Golf 15.776 Toyota Yaris Cross 15.714 VW Polo 15.299 Ford Puma 15.141

Tesla Model Y et VW Tiguan : Les leaders du marché européen

Pourquoi ces modèles sont-ils si populaires ?

Le Tesla Model Y et le Volkswagen Tiguan ne dominent pas le marché par hasard. Leur succès repose sur plusieurs atouts qui correspondent aux attentes des conducteurs européens. D’abord, la transition énergétique en Europe pousse de plus en plus de consommateurs vers des véhicules électriques comme le Model Y. Avec une autonomie impressionnante, des technologies de conduite autonome avancées et une image de marque synonyme d’innovation, Tesla a su capitaliser sur cette tendance.

De son côté, le Tiguan reste une valeur sûre pour ceux qui ne sont pas encore prêts à faire le saut vers l’électrique. Son habitabilité, ses motorisations variées, ainsi que ses performances routières irréprochables lui permettent de répondre aux besoins de nombreux conducteurs. Volkswagen, qui jouit d’une réputation de solidité et de qualité, continue d’attirer une clientèle fidèle.