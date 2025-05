L’EX30 continue de faire le bonheur de Volvo : un bénéfice en hausse de 27 %, mais le constructeur suédois met en garde contre un problème

La stratégie d’électrification de Volvo est l’une des plus ambitieuses du secteur. Avec l’objectif de devenir un constructeur entièrement électrique d’ici 2030, la marque suédoise a investi massivement dans l’innovation et la durabilité. Les résultats sont clairs : ses véhicules électriques connaissent un succès commercial grâce à leur design distinctif, leur taille adaptée et leur excellent rapport qualité-prix. À six ans de l’échéance, Volvo montre qu’elle est sur la bonne voie.

Toutefois, Volvo a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année, réduisant sa prévision initiale de près de 10 %. Cette décision est due à un contexte économique mondial complexe et à l’augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques importés de Chine. L’entreprise suédoise a reconnu que la demande dans le secteur du luxe ralentissait et a envisagé de conserver des modèles hybrides dans sa gamme.

Volvo EX30 et EX90, les stars de la gamme de la marque suédoise

Volvo a annoncé une hausse de 26,6 % de son bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2024, à 13,597 milliards de couronnes suédoises (1,192 milliard d’euros). Cependant, malgré la solide augmentation du bénéfice, les recettes ont légèrement diminué de 0,6 % pour atteindre 288,115 milliards de couronnes suédoises (25,262 milliards d’euros). Cette baisse du chiffre d’affaires est attribuée à la diminution de la demande de véhicules électrifiés et à la concurrence croissante des constructeurs chinois sur des marchés clés tels que l’Europe.

Son bénéfice d’exploitation a atteint 5,8 milliards de couronnes suédoises (508 millions d’euros) entre juillet et septembre 2024, dépassant les 4,5 milliards de couronnes suédoises (394 millions d’euros) pour la même période en 2023. Malgré ces défis, Volvo a enregistré une croissance significative de ses ventes de véhicules électriques. Au cours du troisième trimestre 2024, les ventes de voitures entièrement électriques ont doublé, représentant 25 % des ventes totales de la société.

Cette croissance est due au lancement réussi du SUV EX30 et aux premières livraisons de l’EX90, dont la part de marché devrait augmenter progressivement d’ici la fin de l’année. D’autre part, la production a été réduite de 13 % afin d’améliorer les niveaux de stocks, une mesure visant à adapter l’offre à la demande et à protéger les marges d’exploitation.

Europe, Chine et dynamique du marché

Par rapport à l’année précédente, le marché européen de Volvo a connu un léger ralentissement, parallèlement à la baisse globale de 6 % des ventes mondiales de voitures particulières. En particulier, la demande de voitures à batterie a baissé de 10 %. Cependant, les ventes au détail de Volvo en Europe ont augmenté de 31 %, avec des résultats exceptionnels au Royaume-Uni et en Allemagne, où près de 19 000 et 14 000 voitures ont été vendues, respectivement.

Notamment, les véhicules électriques et hybrides rechargeables ont représenté 68 % des ventes totales au cours du trimestre, les voitures à batterie contribuant à hauteur de 40 % aux immatriculations.

En Chine, le marché s’adapte rapidement à l’électrification. La concurrence locale est de plus en plus intense et la demande de véhicules à moteur à combustion interne continue de chuter, ce qui a entraîné une baisse de 23 % des ventes de Volvo. Au troisième trimestre, les véhicules électriques et hybrides rechargeables ne représentaient que 11 % des ventes dans cette région.

Stratégie et perspectives d’avenir

Volvo a signalé plusieurs facteurs qui pourraient avoir un impact dans les mois à venir, notamment la hausse des taux d’intérêt, la volatilité des prix des matières premières et l’augmentation de l’incertitude géopolitique. Ces risques, ainsi que les changements réglementaires et tarifaires, représentent des défis importants pour le constructeur automobile dans un avenir proche.

En réponse à la faiblesse de la demande sur des marchés clés tels que l’Europe et les États-Unis, Volvo a révisé ses objectifs de croissance des ventes pour 2024. La société a décidé de se concentrer sur la protection des marges plutôt que sur l’augmentation du volume des ventes, dans le but de maintenir sa rentabilité dans un environnement de marché difficile.