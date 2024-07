Le plus petit SUV d’Alfa Romeo a le même prix et la même taille que le Volvo EX30, mais plus d’autonomie

Le Volvo EX30 connaît un succès palpable, bien que relatif, au cours de ses premiers mois de commercialisation. Un bon équilibre entre la taille, le prix, les performances et la qualité globale a permis au plus petit SUV de Volvo d’enregistrer de bons résultats au cours de cette première phase de sa vie commerciale, mais le marché se remplit peu à peu d’autres voitures électriques capables d’améliorer ce que propose le modèle suédois.

Parmi ses rivaux les plus directs, en termes d’approche premium, se trouve l’Alfa Romeo Junior, un B-SUV qui, contrairement à l’EX30, qui est purement électrique, est disponible avec un moteur hybride léger pour concurrencer plus ou moins directement le Lexus LBX.

Sa version électrique, la plus intéressante, appelée Elettrica, est légèrement moins chère que la Volvo EX30 d’entrée de gamme et parvient à améliorer de manière significative l’autonomie avec une charge complète offerte par le Suédois. La Junior, qui offre une autonomie homologuée de 410 kilomètres et une puissance de 156 ch dans sa version d’accès, est proposée à partir de 38 500 euros.

L’EX30, en revanche, est beaucoup plus puissant. La version de base développe 272 ch, soit un peu plus que les 280 ch de la version plus sportive de la Junior, la Veloce, à la différence que dans le cas de la version italienne, la mise au point a une orientation clairement sportive (cette version coûte 47 500 euros).

Son design rompt avec ce qui a été vu jusqu’à présent chez Alfa Romeo, tout en conservant certaines de ses caractéristiques.

L’EX30 Single Motor Core, la version d’entrée de gamme, coûte 39 050 euros et offre une autonomie de 320 kilomètres, tandis que la version la plus exclusive et la plus puissante s’appelle Ultra Twin Motor Performance, qui développe 428 ch et fait grimper le prix à 53 691 euros.

La différence entre l’autonomie et le prix peut ne pas être un facteur déterminant dans la décision d’achat si le conducteur privilégie un habitacle au design plus distingué et à l’aspect minimaliste, comme le veulent les canons du public à la recherche d’un produit haut de gamme. Dans ce cas, la balance penchera du côté de Volvo.

Sur le plan technique, la Junior repose sur la même plateforme que l’Opel Mokka, la Peugeot 2008 et la Jeep Avenger. Il offre la même puissance que l’Opel Mokka, la Peugeot 2008 et la Jeep Avenger, grâce à un groupe motopropulseur à essieu avant alimenté par une batterie d’une capacité de 54 kWh.

La version la plus simple de l’Alfa Romeo Junior offre un niveau d’équipement raisonnable pour une version de ce type, mais un peu maigre si l’on considère qu’elle coûte près de 40 000 euros. Selon la marque, l’équipement de série comprend des jantes de 18 pouces au design aérodynamique, un tableau de bord numérique de 10,25 pouces et un écran central de 10,1 pouces, des feux arrière, des capteurs de pluie et de stationnement, des phares et des feux arrière à LED et divers systèmes d’aide à la conduite.

Il y a quelques semaines, nous avons également présenté la Renault Mégane comme une bonne alternative au Volvo EX30. La compacte française, enterrée dans les médias par toutes les nouveautés qui sont arrivées plus tard, après un ajustement de prix, offre maintenant un rapport plus attractif que la suédoise en termes de prix, de taille, de technologie et d’autonomie, donc même si elle est théoriquement considérée comme un segment C et n’a pas de carrosserie SUV, elle devrait être prise en compte lors du choix d’une voiture électrique à moins de 40 000 euros.