Le nouveau Mitsubishi Outlander PHEV arrive en Europe, et il est moins cher qu’on ne pourrait le croire

Pendant des années, le Mitsubishi Outlander PHEV a été l’un des hybrides rechargeables les plus performants sur la scène internationale. Aujourd’hui, la marque aux trois diamants a officialisé l’arrivée de la quatrième génération du SUV de taille moyenne sur le marché français, qui servira de porte-drapeau à une gamme comprenant les Space Star, Colt, ASX et Eclipse Cross.

Le nouveau modèle mesure 4,72 mètres de long, 1,75 mètre de haut et 1,86 mètre de large, avec un empattement de 2,70 mètres. Son habitacle peut accueillir cinq passagers et son coffre a une capacité de 495 litres.

Elle associe un moteur quatre cylindres de 2,4 litres de 136 ch (100 kW) à deux moteurs électriques, l’un de 116 ch (85 kW) à l’avant et l’autre de 136 ch (100 kW) à l’arrière. La puissance combinée est de 302 ch (225 kW), soit 40 % de plus que le modèle précédent, ce qui lui permet de franchir le 0-100 km/h en 7,9 secondes. La voiture est également équipée d’une transmission intégrale intelligente S-AWC (Super All Wheel Control) avec sept modes de fonctionnement (Normal, Eco, Power, Tarmac, Gravel, Snow et Mud).

La batterie a une capacité de 22,7 kWh et offre une autonomie en mode électrique de 86 km WLTP. Si l’on ajoute à cela le réservoir d’essence de 53 litres, l’autonomie combinée est de 884 km. La consommation de carburant est de 0,8 litre/100 km et les émissions de dioxyde de carbone sont de 18 g/km avec des roues de 18 pouces, et de 19 g/km avec des roues de 20 pouces.

Le Mitsubishi Outlander PHEV offre 86 km d’autonomie en mode électrique.

Le pack offre désormais 108 % de puissance continue en plus grâce à une réduction de la résistance interne ; il est également refroidi par liquide. Il est intéressant de noter que la voiture est équipée d’un système de charge rapide DC, une solution qui, jusqu’à récemment, était relativement peu répandue parmi les hybrides rechargeables. Elle dispose en revanche d’une prise CHAdeMO, la norme japonaise que pratiquement plus aucun modèle vendu en Europe n’utilise.

Il est proposé en trois niveaux de finition :Invite (à partir de 51 590 euros), Intense(à partir de 58 590 euros) et Instyle (à partir de 64 090 euros); il ne s’agit donc pas exactement d’une proposition abordable, ce qui correspond à son objectif en tant que haut de gamme de Mitsubishi.

« Le Mitsubishi Outlander PHEV a été le premier à établir le format PHEV et SUV, et revient sur le marché européen pour changer la perspective des clients et établir une position unique dans le segment », a déclaré Frank Krol, président et CEO de Mitsubishi Motors Europe, il y a quelques semaines. “Ce véhicule révolutionnaire a été créé pour l’Europe et constitue une nouvelle étape dans l’offensive produit de l’entreprise.