Mitsubishi Outlander PHEV Kaiteki 4WD : Le silence s’installe

En plus de la grande autonomie offerte par leur moteur à combustion, ils bénéficient d’une batterie de grande capacité qui leur permet de parcourir des distances allant jusqu’à 60 km en mode électrique pur.

Les véhicules hybrides rechargeables offrent des solutions performantes en matière de mobilité électrique. Ils combinent le meilleur de deux technologies, l’électrique et l’hybride. Ils permettent de parcourir des distances raisonnables en mode électrique, sans le soutien du moteur à combustion interne, pour les déplacements quotidiens, le travail, les courses, etc.

La nuit, il suffit de brancher le véhicule sur le réseau domestique pour recharger la batterie, et le lendemain, il continuera à fonctionner comme s’il s’agissait d’un véhicule électrique. Mais le grand avantage des hybrides rechargeables par rapport aux véhicules électriques purs est qu’ils ne dépendent pas de la servitude de leur batterie, puisqu’ils sont alimentés par un moteur thermique.

Parmi les véhicules hybrides rechargeables, le Mitsubishi Outlander PHEV, premier SUV ou véhicule tout-terrain de ce type doté de quatre roues motrices (4WD), se distingue. Contrairement à d’autres hybrides concurrents, le modèle de Mitsubishi présente un certain nombre de particularités qui le distinguent.

La plupart des hybrides fonctionnent en parallèle, c’est-à-dire qu’ils peuvent être alimentés par un seul ou par les deux moteurs (électrique ou à combustion). Les hybrides en série sont plus rares (Opel Ampera) ; ils utilisent leur moteur électrique pour la propulsion, tandis que le moteur à combustion interne est exclusivement chargé d’entraîner un générateur pour produire de l’électricité. Cependant, l’Outlander PHEV peut fonctionner en série ou en parallèle, et c’est là que réside son originalité.

En termes de design extérieur, le Mitsubishi Outlander PHEV ressemble à ses frères et sœurs. Le logo “PHEV” est mis en évidence à plusieurs endroits de la carrosserie, et deux trappes permettent de faire le plein. Celle de gauche permet d’accéder au réservoir de carburant, tandis que celle de droite porte les connexions pour la recharge électrique de la batterie.

À l’intérieur, tout se passe comme d’habitude, mais certaines commandes, comme le sélecteur de vitesses et le tableau de bord, sont différentes. Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de boîte de vitesses, mais un rapport fixe ; le levier, après avoir été actionné pour choisir l’une des quatre positions possibles, revient à sa position neutre.

Ces positions sont les suivantes : D (marche avant), R (marche arrière) N (point mort) et B qui sert à sélectionner les niveaux de charge régénérative lorsque vous arrêtez d’accélérer et que les moteurs électriques servent de générateur pour charger la batterie.

Les traditionnelles palettes de changement de vitesse situées sur le côté du volant servent également (exclusivement) à réguler ce niveau de récupération d’énergie ou, en d’autres termes, la rétention produite par les moteurs agissant comme des générateurs. La position P ou parking est actionnée par un bouton situé devant le levier. L’enclenchement de la vitesse ne nécessite qu’une simple pression sur un bouton.

Sur le tableau de bord, le compte-tours est remplacé par un indicateur de consommation d’énergie. Le silence de roulement procure une atmosphère de confort inégalée à tous les occupants, les invitant à apprécier les trajets en ville comme les longs voyages.

L’usine hybride de l’Outlander PHEV se compose d’un moteur à essence de 2,0 litres (121 ch) relié à l’essieu avant, de deux moteurs électriques, l’un pour entraîner l’essieu avant et l’autre pour entraîner l’essieu arrière, tous deux d’une puissance de 82 ch, d’un générateur et d’une batterie lithium-ion de grande capacité (12 kWh). La puissance combinée est de 203 ch. Il convient de noter que les moteurs électriques et le générateur sont tous deux réversibles, le premier étant utilisé lorsque vous arrêtez d’accélérer et le générateur étant utilisé pour démarrer le moteur à essence. La voiture peut fonctionner selon trois modes.

Dans des conditions normales, avec la charge de la batterie et à des vitesses allant jusqu’à 120 km/h, le mode de propulsion est électrique. Elle peut parcourir jusqu’à 52 km dans ce mode. En cas de besoin de puissance (dépassement ou montée d’une côte), le système passe en mode série, c’est-à-dire que le moteur à essence est activé, mais uniquement pour entraîner le générateur (et non les roues).

Lorsque la batterie est déchargée ou à partir de 120 km/h si elle est chargée, c’est le moteur à essence qui assure le déplacement de la voiture, l’électricité venant en renfort lorsque la puissance demandée est plus importante (fonctionnement en parallèle). Les quatre roues motrices n’ont pas de connexion mécanique entre les essieux, un bouton permet de les actionner et de les bloquer pour les surfaces très glissantes.

La batterie peut être rechargée pendant que la voiture roule par régénération ou en appuyant sur le bouton du mode de charge dans lequel le moteur à essence entraîne le générateur. La recharge proprement dite s’effectue sur une prise domestique (10 A) en 5 heures ou en moitié moins de temps si la prise est de 16 A. Le prix du Mitsubishi Outlander PHEV Kaiteki 4WD avec toutes les remises appliquées, qu’elles soient de marque ou officielles, est de 35 370 euros.