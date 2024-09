Mondial de l’Automobile 2024 : Peugeot présentera sa gamme 100% électrique démontrant son engagement dans l’innovation technologique au service du plaisir de conduire.

Au Mondial de l’Automobile de Paris 2024, PEUGEOT affiche clairement son ambition de repousser les limites de l’innovation tout en restant fidèle à son engagement : offrir un plaisir de conduite incomparable. La marque mettra en avant sa gamme 100% électrique, en phase avec son objectif de devenir un leader de la mobilité durable en Europe.

Un événement centré sur le plaisir de conduire

Sur son stand, PEUGEOT proposera chaque jour des événements qui reflètent les valeurs de la marque et son engagement en faveur de l’innovation technologique. Les visiteurs auront l’occasion d’assister à des journées dédiées à des thématiques variées : le WEC (Championnat du Monde d’Endurance) avec les pilotes Jean Eric Vergne et Nico Müller, une journée dédiée à la responsabilité avec l’association Under The Pole, et une journée consacrée au Stade Toulousain, partenaire de PEUGEOT.

PEUGEOT accueillera également des amateurs d’art avec une exposition en collaboration avec YELLOW KORNER et la photographe Laurence Laborie. Ces initiatives mettent en lumière les engagements de PEUGEOT au-delà de l’automobile, notamment à travers des partenariats responsables visant à promouvoir la protection de l’environnement et la biodiversité.

Des innovations technologiques à découvrir

Le Mondial de l’Automobile sera aussi l’occasion pour PEUGEOT de dévoiler ses dernières innovations technologiques. La berline fastback E-408, présentée en première mondiale, incarne parfaitement l’ambition de la marque en matière d’électrification. Ce modèle fait partie de la gamme 100% électrique, qui représente désormais l’une des plus larges parmi les grandes marques européennes.

En plus des véhicules exposés, PEUGEOT mettra en avant des innovations futuristes, notamment le concept car PEUGEOT INCEPTION et la commande de direction Hypersquare, qui sera disponible à partir de 2026. Hypersquare promet de révolutionner l’expérience de conduite avec son interface intuitive, combinant ergonomie et technologie de pointe pour une interaction plus fluide avec le véhicule.

Les modèles présentés sur le stand Peugeot au Mondial de l’Automobile de Paris 2024 :

Peugeot E-208: La voiture électrique la plus vendue en France au premier semestre 2024 et leader de son segment en Europe. Elle vous séduira par son look irrésistible, son plaisir de conduite et ses performances électriques, avec une autonomie allant jusqu’à 410 km.

Peugeot E-2008: Le SUV compact de PEUGEOT, qui a récemment fait l’objet d’une évolution majeure, est désormais plus fougueux et agile que jamais, alliant élégance et performance.

Peugeot E-308: Cette berline compacte est un mélange parfait de performances dynamiques, de design futuriste et d’équipements avancés. Elle fait figure de référence dans sa catégorie.

Peugeot E-3008: le nouveau SUV PEUGEOT Fastback marque des points avec son design nouvelle génération, son nouvel i-Cockpit® panoramique avec écran incurvé de 21 pouces pour une expérience de conduite immersive et high-tech et les meilleures performances électriques du segment. Au Mondial de l’Automobile Paris 2024, PEUGEOT présentera la version « Long Range » de la PEUGEOT E-3008, qui offre jusqu’à 700 km d’autonomie (cycle mixte WLTP), soit la meilleure autonomie électrique sur le marché des SUV.

La PEUGEOT E-3008 est le seul véhicule de son segment capable de relier Paris à Nice en deux arrêts seulement.

Peugeot E-5008 : Le PEUGEOT E-5008, SUV par excellence avec sa capacité de sept places et son autonomie allant jusqu’à 668 km ( WLTP cycle mixte), est une offre unique sur le marché. Ce SUV allie confort, habitabilité, modularité et innovation technologique pour une expérience de conduite exceptionnelle.

Peugeot E-408 : en première mondiale, elle allie un style inattendu et saisissant à une efficacité remarquable. La PEUGEOT E-408 est unique sur son segment grâce à son design fastback dynamique.

Une gamme électrique à la pointe du marché

PEUGEOT confirme son rôle de leader du segment B électrique en Europe, avec des modèles phares comme la Peugeot E-208, qui a été la voiture électrique la plus vendue en France au premier semestre 2024. D’autres modèles tels que la Peugeot E-3008 et la Peugeot E-5008 seront également à l’honneur, offrant des performances électriques parmi les meilleures du marché.

Avec une autonomie pouvant atteindre 700 km pour la E-3008, PEUGEOT marque un tournant en proposant des véhicules capables de répondre aux attentes des conducteurs exigeants tout en facilitant la transition vers des mobilités zéro émission. Grâce à des options hybrides et électriques, PEUGEOT accompagne ses clients dans leur cheminement vers une conduite plus responsable.