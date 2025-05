L’UE en guerre contre votre portefeuille ! Les prix s’envolent, découvrez pourquoi Bruxelles veut que votre prochaine voiture soit un luxe hors de portée

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture, vous avez probablement déjà remarqué à quel point tout est cher ! L’augmentation considérable des prix des voitures n’échappe à personne, mais même les modèles les plus basiques semblent hors de portée pour beaucoup. Les voitures bon marché ont disparu des concessions. Que s’est-il passé ?

En réalité, il n’y a pas si longtemps, l’offre de voitures neuves était abondante et répondait à une condition essentielle : être abordable. Les conducteurs à la recherche d’une voiture sans fioritures, mais fonctionnelle et fiable, pouvaient trouver des options abordables. Aujourd’hui, cette réalité a radicalement changé.

Si plusieurs raisons expliquent cette tendance, pour moi, l’un des principaux coupables est l’Union européenne et ses réglementations environnementales et technologiques strictes qui ont complètement transformé le paysage automobile sur le Vieux Continent. Pour le meilleur et pour le pire.

Un avenir plus durable mais moins abordable ?

Je commence par la question des émissions, la plus évidente. Les politiques environnementales de l’Union européenne, axées sur la réduction des émissions polluantes et la promotion de transports plus propres et plus durables, visent une planète plus propre et des transports plus durables.

Ces réglementations semblent être une étape positive vers un avenir meilleur, je ne le nie pas, mais il y a une conséquence directe qui n’est pas toujours mentionnée : les prix des nouvelles voitures ont considérablement augmenté en raison de ces réglementations. Tout simplement parce qu’avant, il était possible d’acheter une voiture avec un moteur simple et fiable à un prix raisonnable. Aujourd’hui, ce type de véhicule a pratiquement disparu, car pour se conformer aux réglementations européennes, même les voitures les plus basiques deviennent plus chères, car elles sont obligées d’ajouter de la complexité technique et des nouveautés technologiques.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation, qui prévoit des limites d’émission de CO₂ de plus en plus strictes, les constructeurs ont dû revoir la conception de leurs moteurs à combustion interne, en ajoutant des technologies telles que des filtres à particules ou des systèmes d’électrification complexes. Dans d’autres cas, ils ont dû les supprimer complètement et passer à un système de propulsion 100 % électrique. Les véhicules sont plus chers à produire et cela doit se refléter dans les tarifs payés par le consommateur.

Évolution de l’âge moyen du parc automobile en Espagne. – Source : Rapport annuel 2023 de l’ANFAC : Rapport annuel 2023 de l’ANFAC. Données : Ideauto

L’un des mécanismes les plus controversés est l’imposition d’amendes aux constructeurs qui dépassent les limites d’émission de CO₂ établies. Cette mesure mise en œuvre par l’Union européenne vise à encourager les fabricants à développer des technologies plus propres, mais la réalité est que, sans surprise, les coûts de ces amendes d’un million de dollars sont directement répercutés sur le consommateur. Punir les fabricants, c’est aussi punir le consommateur.

Lors de nombreux événements de marques auxquels je participe, la question des pénalités est abordée et les responsables de marques indiquent clairement qu’ils n’ont pas d’autre choix que de vendre moins de modèles à combustion. Mais ce qu’ils ne vont pas faire, c’est perdre de l’argent : en général, ils augmentent le prix des modèles à combustion afin de compenser les amendes liées à leur vente. Plus c’est cher, moins il s’en vendra, mais ce sera toujours aussi rentable.

Je vous donne un exemple. La voiture « low cost » par excellence est la Dacia Sandero, qui est depuis longtemps le leader des ventes en Espagne dans le canal des voitures particulières. La Sandero est l’un des rares modèles encore considérés comme relativement abordables, mais elle a vu son prix de base augmenter considérablement, dépassant les 13 000 euros dans sa version la plus basique, alors qu’il y a cinq ans à peine, elle pouvait être achetée pour moins de 8 000 euros.

C’est une augmentation considérable et ce n’est pas la seule. La même chose s’est produite avec d’autres modèles traditionnels à bas prix comme la Fiat Panda ou la KIA Picanto. Toutes deux avaient des versions à moins de 8 000 euros avant que les normes d’émission ne soient renforcées et aujourd’hui, elles se situent toutes deux autour de 15 000 euros dans leur version d’entrée de gamme. Ces prix ont presque doublé en cinq ans en raison de la nécessité de se conformer aux normes européennes en matière d’émissions, de sécurité et de technologie. D’ailleurs, je vous préviens qu’en 2025, une autre forte hausse des prix est à prévoir avec le durcissement des amendes pour les constructeurs.

Comme la question des émissions n’affecte pas les voitures électriques, nous pourrions peut-être penser que nous y trouverons des voitures abordables. Je pense que les véhicules électriques ne seront pas non plus épargnés. Des délais ont été fixés en Europe pour que les constructeurs cessent de vendre des voitures à moteur à combustion et l’accent est clairement mis sur le développement des véhicules électriques. Cette transformation a un coût et ouvre également la porte à un nouveau concurrent : la Chine.

L’arrivée massive de modèles électriques chinois a fait naître l’espoir de nouvelles voitures 100 % électriques et bon marché. Une fois de plus, l’UE s’est empressée de freiner l’existence de voitures abordables en introduisant des droits de douane qui augmentent considérablement le prix de ces véhicules. En théorie, l’UE veut protéger l’industrie automobile européenne, mais en pratique, c’est l’acheteur qui en pâtit. Merci l’Europe.

D’un autre côté, je trouve ironique que les politiques européennes imposent le passage à l’électricité le plus tôt possible, mais empêchent en même temps la mise sur le marché de voitures électriques abordables, ce qui rend difficile l’adoption en masse des voitures électriques. L’électricité oui, mais pas pour tout le monde ?

La fin des voitures bon marché… en Europe

D’autres mesures européennes conduiront à l’extinction des voitures bon marché, comme l’introduction obligatoire de nouvelles technologies d’aide à la conduite pour les voitures neuves. Imposer l’assistance intelligente à la vitesse, l’alerte de franchissement de ligne ou le système de freinage d’urgence améliore la sécurité routière et réduit le nombre d’accidents.

C’est tout à fait souhaitable, bien sûr, mais une fois de plus, l’augmentation du coût de production des nouvelles voitures dans la gamme économique est incontestable. Dans les gammes moyenne et supérieure, ces systèmes étaient déjà courants, mais dans les modèles d’entrée de gamme, cela signifie une augmentation de l’équipement et donc une augmentation du prix. De fil en aiguille, de nombreuses familles se heurtent à une barrière économique insurmontable et personne à Bruxelles ne semble s’en préoccuper.

Il ne sert à rien de rendre les nouvelles voitures de plus en plus durables si une grande partie des consommateurs ne peut pas se les offrir.

Oui, je reconnais que la hausse des prix des voitures n’est pas un phénomène propre à l’Europe. Mais c’est sur notre continent que l’impact des réglementations en matière d’environnement et de sécurité imposées par les organismes officiels s’est fait le plus sentir. Si l’on compare les prix d’un même modèle de voiture en Europe, aux États-Unis et en Chine, les différences sont notables, mais le résultat est toujours le même : c’est dans les concessions européennes qu’elles sont plus chères, en partie à cause de la pression réglementaire plus forte.

Regardez, une Ford Kuga ou une Honda Civic coûte 22 000 euros en Chine, 25 000 euros aux États-Unis, mais monte jusqu’à 33 000 euros en France. Par exemple, une Toyota Corolla Cross coûte 17 000 euros en Chine, 22 000 euros aux États-Unis et 38 000 euros en France. Quels que soient les modèles comparés, ils sont toujours plus chers en Europe.

Les réglementations européennes sont une arme à double tranchant

Les réglementations affectant à la fois les modèles à combustion et les modèles électriques, il semble évident que l ‘impact direct de toutes ces politiques sur le prix des voitures neuves a créé une barrière pour de nombreux conducteurs qui ne peuvent tout simplement pas se permettre d’acheter une nouvelle voiture aujourd’hui. Les voitures bon marché, qu’elles soient électriques ou à combustion, disparaissent du marché et ce n’est pas une bonne nouvelle.

En conséquence, les consommateurs qui n’ont pas les moyens d’acheter une nouvelle voiture sont poussés à acheter des véhicules d’occasion ou à prolonger la durée de vie de leurs vieilles voitures. Les chiffres montrent que le vieillissement du parc automobile est un fait et qu’il progresse à pas de géant, avec l’effet inverse en termes de durabilité et de sécurité.

Les réglementations européennes ont permis de réaliser des progrès considérables en matière de sécurité routière et d’adoption de la mobilité électrique, mais elles ont également contribué à rendre les voitures plus chères, ce qui exclut de nombreux conducteurs de l’équation. Le marché a besoin d’une solution qui permette aux familles de continuer à avoir accès à des voitures neuves abordables sans compromettre les objectifs en matière d’environnement ou de sécurité. Le défi consiste à trouver un équilibre.