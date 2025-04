Le SUV électrique le plus vendu qui propose 700 km d’autonomie est désormais disponible, mais il n’est pas donné…

L’un des principaux problèmes pour la généralisation de la voiture électrique en Espagne est, outre son prix – qui n’est pas à la portée de tous les utilisateurs -, le réseau de bornes de recharge encore peu développé. Face à cela, les constructeurs ne peuvent que réagir en mettant sur le marché des modèles à l’autonomie de plus en plus grande.

Et cette autonomie accrue est aussi l’antidote parfait à ce que l’on appelle le « range anxiety » ou la « peur de manquer de batterie ». Ainsi, lentement mais sûrement, les marques continuent à travailler pour proposer des versions de leurs voitures électriques avec de plus en plus d’autonomie.

Bien que ces versions, en raison de leur prix par rapport à celles qui ont une autonomie inférieure ou intermédiaire, ne soient pas les plus vendues de leur gamme, elles sont choisies par les clients qui, par exemple, veulent voyager plus confortablement et oublier la recharge.

Les Peugeot E-3008 et E-5008 Long Range sont désormais disponibles à la commande

C’est pourquoi, lorsque Peugeot a présenté ses SUV électriques, les Peugeot E-3008 et E-5008, il a inclus dans la gamme les versions dites Long Range, qui comprennent toutes deux un seul moteur de 170 kW/230 ch et une batterie de 96,9 kWh. Ces versions ont une autonomie électrique de 700 km pour la E-3008 et de 688 km pour la E-5008.

Ces versions, comparées aux autres variantes de ces SUV, ont retardé de quelques mois leur arrivée sur le marché. Cependant, les commandessont désormais ouvertes au Mondial de l’Automobile de Paris.

Rappelons que ces versions Long Range sont disponibles dans les deux finitions déjà connues dans les gammes respectives de ces SUV : l’Allure d’entrée de gamme et la GT plus équipée.

Ce sont les prix définitifs des Peugeot E-3008 et E-5008 Long Range.

Mais surtout, la marque au lion a également publié les prix définitifs de ces versions Long Range, qui varient légèrement par rapport aux prix qu’elle avait rendus publics à l’époque.

Pour la Peugeot E-3008, le prix de la version Long Range la plus économique commence à 49.660 euros, soit 4.000 euros de plus que la version électrique d’entrée de gamme de ce SUV compact – en vente à 45.660 euros, remises officielles comprises – qui dispose d’un moteur de 157 kW/213 ch, d’une batterie de 73 kWh et d’une autonomie de 527 kilomètres.

De même, la Peugeot E-5008 Long Range la moins chère est proposée à partir de 51 660 euros. Ce chiffre est également supérieur de 4.000 euros au prix de la E-5008 la moins chère – 447.660 euros, remises comprises – qui, comme la E-3008, est équipée du même moteur de 157 kW/213 ch et d’une batterie de 73 kWh. L’autonomie de la E-5008 la moins chère ? 502 kilomètres.

Les prix des Peugeot E-3008 et E-5008 Long Range sont les suivants :