Le nouveau Lynk & Co 02 surprend BYD et Leapmotor, un SUV électrique compact d’avant-garde à grande autonomie.

C’est la première fois que Lynk & Co choisit le continent européen pour présenter un nouveau modèle. La firme asiatique a également été la pionnière du conglomérat de marques Geely à s’établir sur ce marché avec un seul modèle qui est resté dans une solitude absolue pendant trois ans et demi. Le Lynk & Co 01 ne sera plus le seul modèle de la gamme.

Le nouveau Lynk & Co 02 a été dévoilé à Milan, un crossover conçu comme purement électrique et au style avant-gardiste, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Un modèle qui porte le même nom commercial qu’une compacte vendue en Chine mais avec laquelle il n’a rien à voir, et que nous avons pu voir en essai sous camouflage il y a quelques semaines.

Lynk & Co 02, le crossover électrique destiné au segment C

Le deuxième modèle de Lynk & Co respire le design, avec un style plus typique des modèles ZEEKR, avec des phares full LED intégrés dans les ailes avant pour les feux de jour et les clignotants, tandis que les principales fonctions d’éclairage sont intégrées dans le tablier avant. La silhouette présente des dimensions très sobres, détaillées ci-dessous, avec un capot avant très court et une ligne de toit qui descend plus abruptement à partir du pilier arrière.

Dimensions de la Lynk & Co 02 2025

Longueur 4460 mm

Largeur 1 845 mm

Hauteur 1 573 mm

Empattement 2 755 mm

Volume du coffre 410 litres + 15 litres*.Mesures et volumes officiellement homologués en Lynk & Co 02

Les feux arrière sont extrêmement fins et se prolongent d’un bout à l’autre, apportant une touche plus sophistiquée à l’ensemble, tandis que les jantes en alliage de 19 pouces – de série sur le Core et de 20 pouces sur le More – ajoutent une touche de sportivité.

Le nouveau Lynk & Co 02 dispose d’un intérieur pour cinq passagers, dominé par un combiné d’instruments numérique de 10,2 pouces et un système d’infodivertissement à écran tactile de 15,4 pouces, équipé de la technologie 5G et du Wi-Fi. La marque chinoise a mis le paquet en matière d’équipements, avec un arsenal complet de confort, de sécurité et de connectivité :

Freinage automatique d’urgence

Assistance automatique au changement de voie

Contrôle du freinage en virage

Assistance à l’atténuation des collisions avant

Aide à la conduite

Assistance au freinage dynamique

Aide au maintien de la trajectoire en cas d’urgence

Assistance aux manœuvres d’évitement

Avertisseur de collision avant

Aide à la circulation transversale avant

Contrôle de descente

Régulateur de vitesse intelligent (y compris le régulateur de vitesse adaptatif)

Aide au maintien de la voie (aide au changement de voie)

Assistance intelligente à la vitesse

Alerte de franchissement de ligne

Aide au changement de voie

Alerte de collision arrière

Alerte de trafic transversal à l’arrière

Information et avertissement sur la pression des pneus

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Entrée sans clé / Face ID

Clé numérique

Climatisation automatique

Intégration d’applications mobiles

Système audio Harman Kardon avec 14 haut-parleurs

Chargeur de téléphone sans fil

Système de navigation et mises à jour OTA

Appel d’urgence

Assistance routière

Diagnostic à distance

Pompe à chaleur

Deux versions du nouveau Lynk & Co 02 avec près de 450 km d’autonomie

La nouvelle Lynk & Co 02 est un autre modèle basé sur la plateforme SEA de Geely, la même que la ZEEKR X ou les smart #1 et #smart #3, et partage donc la même technologie de propulsion avec ce trio de voitures électriques. La version de base, la seule annoncée à ce jour, est équipée d’un moteur électrique à essieu arrière développant une puissance maximale de 272 ch, alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 66 kWh.

Performances de la Lynk & Co 02 2025

Puissance maximale 272 ch

Couple maximal 343 Nm

0-100 km/h 5,5 s

V. Max. 180 km/h

Consommation 17,6 / 17,1 kWh/100 km

Autonomie 435 / 445 km *.

Transmission Aut. 1v

Propulsion arrière

Performances officiellement homologuées sur Lynk & Co 02 / * Sur les niveaux de finition Core et More

Le nouveau modèle de Lynk & Co est équipé d’un puissant chargeur embarqué – 11 kW sur la Core et le double sur la More– qui permet de récupérer en trente minutes jusqu’à 80 % de la capacité énergétique totale de la batterie. La marque asiatique a confirmé le lancement du nouveau Lynk & Co 02 à partir de 35 495 euros en Europe.

L’ascension du Lynk & Co 02 : Un SUV électrique d’avant-garde

Le marché des véhicules électriques est en pleine effervescence, et la concurrence entre constructeurs chinois ne cesse de croître. Dans ce contexte, le Lynk & Co 02 se démarque comme un modèle révolutionnaire. Ce SUV compact 100% électrique représente une avancée majeure pour la marque Lynk & Co, filiale du groupe Geely. Conçu spécifiquement pour séduire le marché européen, ce nouveau modèle allie un design futuriste, des performances de pointe et une autonomie impressionnante, faisant de lui un sérieux concurrent pour des marques comme BYD et Leapmotor.

Le Lynk & Co 02 est équipé d’une batterie haute capacité qui lui permet de parcourir jusqu’à 445 kilomètres en une seule charge. Cela en fait l’un des SUV électriques les plus compétitifs en termes d’autonomie dans sa catégorie. Le véhicule combine également un design compact et aérodynamique avec des technologies embarquées avancées, incluant un système d’info-divertissement connecté, des aides à la conduite autonomes, et des matériaux de haute qualité qui renforcent son image de véhicule premium.

Lynk & Co 02 : Un SUV taillé pour défier BYD et Leapmotor

Dans un secteur où les marques chinoises comme BYD et Leapmotor ont dominé les récents développements en matière de véhicules électriques, Lynk & Co frappe fort avec ce modèle. Le Lynk & Co 02 n’est pas simplement un SUV parmi d’autres, il se distingue par son économie d’énergie, ses fonctionnalités innovantes et son prix compétitif.

Le BYD Atto 3 et le Leapmotor C11, deux des principaux concurrents du Lynk & Co 02, peinent à égaler son autonomie exceptionnelle et son design avant-gardiste. Là où le Leapmotor mise sur un rapport qualité-prix et le BYD sur une technologie fiable, Lynk & Co innove en proposant un véhicule aussi technologique que design, tout en étant abordable pour les consommateurs européens. Son style unique, marqué par des lignes élégantes et une attention particulière aux détails, ainsi que ses fonctionnalités ultra-connectées, devraient en faire un choix privilégié pour les amateurs de véhicules électriques avant-gardistes.

Autonomie et performance sont au cœur de ce modèle. Avec ses 445 km d’autonomie, le Lynk & Co 02 se place au sommet de la compétition dans sa catégorie de SUV compacts. Ce chiffre est particulièrement impressionnant si l’on prend en compte la capacité du véhicule à maintenir des performances optimales même dans des conditions de conduite variées, grâce à son moteur électrique efficace et son aérodynamisme amélioré.