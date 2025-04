Audi présentele Q6 E-Tron en version Sportback. en avant-première au Salon de l’automobile de Paris

Le modèle aux quatre anneaux est basé sur la Premium Platform Electric (PPE), qu’Audi développe en collaboration avec Porsche. Mais alors que chez le constructeur de Zuffenhausen, le Macan entièrement électrique est lancé dans une seule forme de carrosserie, Audi s’offre deux SUV électriques dans son portefeuille de modèles. L’Audi Q6 E-Tron en version SUV et la Sportback au look de coupé. La variante Sportback sera présentée à l’état brut le 14 octobre 2024 au Mondial de l’Automobile de Paris.

Jusqu’à 2,4 tonnes de charge remorquée

La quatre portes de 4,77 mètres de long mesure 1,67 mètre de haut, soit près de quatre centimètres de moins que la version à hayon. L’ensemble du toit est plus plat – Audi parle d’une similitude avec la première génération de TT pour la ligne de toit. Une baguette décorative d’aspect aluminium souligne le graphisme des fenêtres. Le Singleframe est fermé – une caractéristique électro-autotypique chez Audi. Les prises d’air latérales sont bordées d’argent sélénite ou de noir brillant, selon la version.

Le coffre offre un volume de 511 à 1 373 litres. Sous le capot avant, il y a un compartiment de 64 litres. Audi accorde 2,4 tonnes de charge remorquable au Q6 E-Tron Sportback Quattro, et jusqu’à 2 tonnes aux autres versions.

Jusqu’à 360 kW de puissance – presque 500 ch

Sur les modèles à transmission intégrale, l’essieu avant est équipé d’un moteur asynchrone (ASM). L’essieu arrière est entraîné par un moteur synchrone à excitation permanente (PSM). Le modèle de base à propulsion arrière et batterie de 83 kWh a une puissance de 185 kW (252 ch) et accélère de 0 à 100 km/h en 7,0 secondes. L’E-Tron Performance avec batterie de 100 kWh et propulsion arrière dispose de 225 kW (306 ch) et passe de zéro à 100 km/h en 6,6 secondes.

Le moteur de l’essieu arrière, refroidi par huile, développe 280 kW (381 ch) et génère un couple de 580 newton-mètres. Le moteur électrique de l’essieu avant, également refroidi par huile, a une puissance de 140 kW (190 ch) et fournit un couple de 275 newton-mètres. Ensemble, ils donnent une puissance système de 285 kW (387 ch) pour le Q6 E-Tron Sportback Quattro, ce qui permet une accélération de zéro à 100 km/h en 5,9 secondes et une vitesse maximale d’environ 210 km/h.

Dans le SQ6, la commande logicielle à elle seule assure une puissance du système nettement plus élevée : ici, 360 kW (489 ch, avec Launch Control : 380 kW/517 ch) fournissent un temps de sprint de référence de 4,3 secondes et une vitesse maximale de 230 km/h.

Batterie d’une capacité de 83 ou 100 kWh

Deux options de batterie sont également disponibles pour la Q6 Sportback : L’une avec une capacité de stockage brute de 100 kWh et l’autre avec 83 kWh. Les dimensions et les connexions des deux batteries sont identiques afin de simplifier le montage. Les deux batteries sont équipées d’une protection anti-encastrement en composite de fibres de verre et d’un pare-flamme. La pompe à chaleur installée en série aide également à refroidir et à préconditionner la batterie.

Autonomie de 656 km

La puissance de charge allant jusqu’à 270 kW et le système 800 volts donnent un temps de charge de dix à 80 pour cent de la capacité de stockage de 22 minutes. Avec une batterie entièrement chargée, le Q6 Sportback E-Tron Performance a une autonomie allant jusqu’à 656 kilomètres selon WLTP. L’aérodynamisme légèrement plus favorable que celui de la variante à hayon, plus haute de 37 millimètres (cW 0,26 au lieu de 0,28), permet de parcourir quelques kilomètres supplémentaires.

Prix à partir de 65 900 euros

Le modèle d’entrée de gamme avec propulsion arrière, batterie de 83 kWh et moteur électrique de 185 kW coûte à partir de 65 900 euros. La Performance avec batterie de 100 kWh coûte 71 200 euros et la Quattro 77 100 euros. Pour le SQ6 Sportback E-Tron Quattro, il faut compter 96 200 euros.

D’ailleurs, les constructeurs d’Ingolstadt positionnent encore deux E-SUV plus grands au-dessus de l’Audi Q6 E-Tron. L’Audi Q8 E-Tron et la Q8 E-Tron Sportback remplaceront les modèles Audi E-Tron à partir de 2026.

En première mondiale, l'Audi Q6 Sportback e-tron se montre à tous les journalistes venus la découvrir 👏! 📸 Crédits photos Martin Cassard@AudiFrance @AudiOfficial pic.twitter.com/9vLyAUer7R — Mondial de l'Auto – Paris (@mondialdelauto) October 14, 2024

Avec le Q6 E-Tron, Audi lance un clone de la Porsche Macan purement électrique à partir de 2024 – mais contrairement à la Porsche, Audi ne s’arrête pas à ce seul modèle. Outre le SUV, la version coupé Sportback sera disponible à partir de la fin de l’année 2024.

Son arrière plus plat est plus aérodynamique, ce qui permet de gagner quelques kilomètres supplémentaires en termes d’autonomie. Qu’on me dise encore que les coupés n’ont pas d’utilité pratique.